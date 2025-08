DJI Osmo 360 : 5 caractéristiques qui défient l'Insta360 X5, mais 2 points où il peine encore

Après des années de domination sur le marché des caméras 360, notamment avec la récente X5, Insta360 voit enfin apparaître une véritable concurrente avec l’arrivée de la DJI Osmo 360. GoPro pourrait également rejoindre la danse avec la Max 2, si la marque décide enfin de commercialiser sa nouvelle caméra 360 tant attendue.

DJI adopte une approche légèrement différente de celle d’Insta360, en annonçant plusieurs premières mondiales, dont l’intégration de deux capteurs 1 pouce. Une question s’impose donc immédiatement : quel modèle l’emporte ? La Osmo 360 peut-elle détrôner l’actuelle référence, la X5 ?

Un test complet de la DJI Osmo 360 est disponible pour en découvrir tous les détails. Un comparatif en conditions réelles avec la X5 est également en préparation, avec des tests dans divers scénarios.

En attendant, voici un comparatif des deux modèles sur sept critères clés.

1. Capteurs

DJI Osmo 360 : deux capteurs carrés 1/1.1 pouce, pixels de 2,4 μm

Insta360 X5 : deux capteurs 1/1.28 pouce, pixels de 1,2 μm

L’élément phare de la DJI Osmo 360 réside dans ses deux capteurs conçus spécifiquement pour la capture à 360°. Leur format carré limite la perte de pixels, contrairement aux capteurs rectangulaires comme celui de la X5, car seules les zones centrales sont exploitées dans ce type d’image.

Ces capteurs sont équivalents à un format 1 pouce, soit les plus grands du genre. Les pixels de la Osmo 360 sont deux fois plus larges que ceux de la X5. Cela dit, jusqu’à présent, la X5 proposait les capteurs les plus grands du marché, surpassant ceux de la X4, si bien que la victoire n’est pas acquise d’avance pour DJI.

Des pixels plus grands signifient en théorie une meilleure qualité d’image, notamment en basse lumière, et une dynamique plus large, utile en plein soleil. Les deux caméras savent filmer en HDR, et permettent donc de préserver les détails dans les zones claires comme dans les ombres.

Une image fixe prise avec l'Osmo 360, dans le style « petite planète ». (Image credit: DJI)

2. Qualité d'image

DJI Osmo 360 : 8K jusqu’à 50 i/s, 10 bits, photos jusqu’à 120 MP

Insta360 X5 : 8K jusqu’à 30 i/s, 8 bits, photos jusqu’à 72 MP

Les deux modèles enregistrent en 8K, mais la Osmo 360 propose un débit de 50 images par seconde, contre 30 pour la X5. En 5,7K, les performances se rapprochent, et en 4K, elles peuvent toutes deux filmer en ralenti 4x.

Grâce à ses capteurs plus grands, la Osmo 360 promet aussi des couleurs plus riches avec une profondeur de 10 bits, contre 8 bits sur la X5. DJI propose en outre son profil plat D-Log, apprécié des vidéastes qui souhaitent conserver un maximum de latitude en post-production.

En photo 360, la Osmo 360 atteint 120 mégapixels, contre 72 pour la X5. DJI prend donc clairement l’avantage côté détails.

Les fiches techniques penchent pour DJI, mais des tests approfondis sont en cours pour déterminer le modèle qui s’en sort le mieux sur le terrain.

3. Batterie

DJI Osmo 360 : batterie de 1 910 mAh

Insta360 X5 : batterie de 2 400 mAh (version « Ultra » à 2 800 mAh disponible)

Avec 1 910 mAh, la batterie de la Osmo 360 est moins capacitaire que celle de la X5. DJI indique pourtant que sa caméra peut enregistrer en continu en 8K à 30 i/s pendant 100 minutes.

Insta360 a quant à elle amélioré l’autonomie de la X5 grâce à une mise à jour du firmware, en introduisant un mode « Endurance » qui permet d’approcher les deux heures d’enregistrement en 8K.

Ces chiffres sont souvent optimistes en usage réel, surtout pour ce type de caméra. Insta360 a également lancé une batterie « Ultra » vendue 55,99 € pour la X5, qui offre 17 % d’autonomie supplémentaire.

Chaque constructeur revendique la meilleure autonomie. Les tests en conditions réelles permettront de trancher.

4. Stockage

DJI Osmo 360 : micro SD + 105 Go de mémoire interne

Insta360 X5 : micro SD

Les deux modèles utilisent une carte micro SD et sont compatibles avec des cartes haute capacité, idéales pour filmer des heures en 8K. Mais la Osmo 360 dispose en plus de 105 Go de stockage intégré, ce qui lui donne un net avantage en matière de flexibilité d’enregistrement.

L'un des nombreux accessoires Osmo 360. La caméra dispose à la fois d'un système de fixation magnétique et d'un système de fixation à vis. (Image credit: DJI)

5. Accessoires

DJI Osmo 360 : compatible avec les micros sans fil Mic 2 / Mic Mini, nombreux accessoires

Insta360 X5 : compatible Mic Air, nombreux accessoires et perches

DJI et Insta360 ont chacun développé un large écosystème d’accessoires pour leurs caméras d’action. Des fixations vélo aux perches à selfie, les possibilités sont vastes.

Longtemps en avance sur l’audio, DJI propose des micros sans fil haut de gamme, comme le Mic 2 et le Mic Mini, directement compatibles avec la Osmo 360. Il est possible d’utiliser d’autres marques, mais la compatibilité native reste plus pratique.

Insta360 a récemment lancé son propre micro sans fil, le Mic Air. Moins sophistiqué que le Mic 2 de DJI, il s’intègre toutefois parfaitement dans l’environnement Insta360, avec une connexion Bluetooth directe.

Pour l’heure, DJI conserve l’avantage sur l’audio.

6. Prix et disponibilité

DJI Osmo 360 : à partir de 479,99 €

Insta360 X5 : à partir de 589,99 €

Sur le papier, la Osmo 360 semble dominer tous les aspects. Au lancement, une bonne et une mauvaise nouvelle accompagnent l’appareil. La mauvaise : il n’est pas disponible aux États-Unis via les canaux officiels DJI. La bonne : dans les régions où il est vendu, son prix démarre à 479,99 € pour la version Standard Combo, contre 589,99 € pour la X5. La version Adventure Combo grimpe à 629,99 €.

Ce tarif reste très compétitif compte tenu de la présence de capteurs 1 pouce et du stockage intégré.

(Image credit: DJI)

7. Lentilles et design

DJI Osmo 360 : 184 g, écran 2 pouces, objectifs fixes, protections fournies

Insta360 X5 : 200 g, écran 2,5 pouces, objectifs remplaçables

La Osmo 360 affiche un design plus carré que la X5, plus haute et dotée d’un écran tactile de 2,5 pouces. Plus légère d’environ 10 %, la caméra de DJI pèse 184 g, un exploit au vu de sa fiche technique.

Les deux modèles sont livrés avec une protection en caoutchouc pour les objectifs, ainsi que des capuchons transparents pour filmer en milieu risqué, comme les sports extrêmes.

Ces protections transparentes peuvent toutefois altérer la qualité de l’image, avec des effets de flare et une légère perte de netteté. Pour un rendu optimal, mieux vaut filmer sans, au risque d’exposer les lentilles.

La X5 se démarque par une caractéristique rare dans l’univers des caméras 360 : ses objectifs peuvent être remplacés. Il est donc possible de les changer en cas de dommage. Ce n’est pas le cas de la DJI Osmo 360.

DJI Osmo 360 vs Insta360 X5 : Caractéristiques clés

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 DJI Osmo 360 Insta360 X5 Capteurs 1/1.1 pouces 1/1.28 pouces Vidéo 8.K jusqu'à 50 images par seconde 8.K jusqu'à 30 images par seconde Photos Photo 360° de 120 mégapixels Photo 360° de 72 mégapixels Dimension 61 x 83 x 47mm 46 x 124.5 x 38.2mm Poids 184g 200g Batterie 1,910mAh (100 min en 8K) 2 400 mAh (environ 2 heures en 8K) Stockage Micro SD, 105 Go intégré Micro SD Prix 479,99 € 589,99 €

DJI Osmo 360 vs Insta360 X5 : Premier verdict

Sur le plan technique, la DJI Osmo 360 surpasse la Insta360 X5 à bien des égards : capteurs plus grands, enregistrement en 10 bits, photos plus détaillées, et compatibilité avec les meilleurs micros du marché.

Pour autant, la X5 conserve des atouts, comme ses objectifs remplaçables et sa meilleure autonomie.

Sur le papier, DJI prend l’avantage – d’autant que son modèle coûte moins cher dans les pays où il est distribué. Mais ce qui compte réellement, c’est l’expérience d’usage. Et sur ce point, les performances ne se résument pas à une fiche technique.

Des tests comparatifs approfondis sont en cours entre les deux modèles, et les premiers résultats sont plus serrés que prévu. Pour ceux qui souhaitent investir dans une caméra 360, il vaut sans doute mieux attendre la publication de ces tests.