La nouvelle GoPro Max 2 débarque aujourd'hui avec une mystérieuse caméra compagnon

La GoPro Max 2 obtient une date de lancement officielle

Elle arrive dès aujourd’hui, accompagnée d’une autre caméra

De nombreuses fuites ont déjà révélé ce nouveau modèle

L’attente fut longue pour la GoPro Max 2, puisque la première GoPro Max à 360 degrés était sortie en 2019. Il est désormais confirmé que le nouvel appareil sera présenté aujourd’hui, en même temps qu’une autre caméra GoPro.

Il suffit de se rendre sur les canaux officiels de GoPro pour découvrir l’annonce de la date ainsi qu’un teaser des nouveautés à venir. L’une des caméras visibles dans ce teaser correspond aux images officielles de la GoPro Max 2 déjà publiées.

En revanche, l’identité de la seconde caméra reste plus floue. Selon New Camera (relayé par Notebookcheck), il s’agirait de la GoPro Lit Hero, une caméra d’action 4K d’entrée de gamme, et non de la GoPro Hero 14 Black comme beaucoup l’attendaient.

Ce modèle semble succéder à la GoPro Hero lancée en septembre dernier, avec cette fois l’ajout de puissantes LED frontales, clairement visibles dans le clip teaser mis en ligne par GoPro.

Spécifications attendues

9.23.25 | 6AM PT | https://t.co/TVN7zvHdVf#GoPro pic.twitter.com/BwBhU8L8tQSeptember 20, 2025

En attendant l’annonce prévue mardi, le leaker bien connu Igor Bogdanov a multiplié les révélations de photos et de fiches techniques concernant la GoPro Max 2, venant s’ajouter aux informations déjà diffusées ces dernières semaines.

Cette nouvelle caméra proposerait une résolution vidéo 8K, avec prise en charge de la couleur 10 bits et de modes ralenti. La stabilisation vidéo ferait également partie des caractéristiques, tout comme un capteur photo de 29 mégapixels.

La GoPro Max 2 serait équipée de six microphones intégrés pour un son stéréo à 360 degrés, et offrirait une étanchéité jusqu’à cinq mètres sans caisson supplémentaire. La compatibilité avec les micros Bluetooth serait également de la partie.

Avec toutes les images déjà publiées, l’ensemble du design et des fonctionnalités semble désormais bien connu. Le lancement officiel aura lieu à 15h (heure de Paris), et toutes les annonces suivront en direct à ce moment-là.