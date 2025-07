Un prototype de la GoPro Max 2 est actuellement en vente

Cette version préliminaire ne comporte pas d’écran

Le lancement complet de la caméra serait imminent

L’attente pour succéder à la GoPro Max a été longue — cette caméra à 360 degrés est sortie en 2019 — mais une nouvelle fuite vient renforcer l’hypothèse d’un modèle sur le point d’être dévoilé.

Comme l’ont signalé Notebookcheck et une discussion sur Reddit, un prototype de la GoPro Max 2 a fait son apparition sur une marketplace chinoise. L’un des éléments révélateurs indiquant qu’il s’agit bien d’un prototype est l’absence d’écran, alors que le modèle final en comportera un.

On peut néanmoins y observer le système de fixation “Folding Fingers” déjà présent sur les dernières GoPro, ainsi que quelques composants internes : la taille des dissipateurs thermiques laisse penser que la caméra pourrait chauffer sensiblement.

La fuite permet aussi d’avoir un bon aperçu de l’encombrement de l’appareil et de l’emplacement d’une des caméras frontales. Il faudra attendre pour comparer la qualité photo et vidéo face à l’Insta360 X5 et à la prochaine DJI Osmo 360.

Un retour très attendu

La GoPro Max 2 va concurrencer l'Insta360 X5. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Même s’il s’agit clairement d’un prototype de la GoPro Max 2, les informations sur la version finale de la caméra restent limitées. Cela dit, cette fuite fournit tout de même quelques indications sur les travaux en cours chez GoPro.

L’espoir d’un lancement proche s’est ravivé au début du mois, avec la diffusion d’une bande-annonce officielle de la GoPro Max 2. Depuis, plus aucune annonce n’a été faite par GoPro à ce sujet. Il semble néanmoins que la présentation complète ne saurait tarder.

Quelques ajustements avaient été apportés à la GoPro Max originale en février, mais aucun renouvellement complet n’a encore vu le jour. GoPro a reconnu publiquement que des retards de production successifs avaient repoussé le lancement de la GoPro Max 2.

L’attente ne devrait désormais plus durer très longtemps — et cette caméra à 360 degrés a toutes les chances de s’imposer d’emblée parmi les meilleures GoPro du marché. Dès que GoPro publiera des informations officielles, elles seront relayées sans délai.