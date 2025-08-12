Le DJI Osmo Nano se dévoile avant son lancement officiel

Des images du DJI Osmo Nano ont fuité

L’appareil est une caméra d’action compacte

Son lancement pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines

En ce moment, il n’est pas simple de suivre tous les lancements et rumeurs de produits DJI. Le dernier en date à apparaître en ligne est le DJI Osmo Nano : une caméra d’action ultra-compacte qui semble être, d’une certaine manière, la successeure du DJI Action 2.

Le célèbre informateur Igor Bogdanov (via Notebookcheck) a publié des photos censées montrer le DJI Osmo Nano, et l’appareil paraît effectivement très petit. Son design diffère nettement de tout ce qui existe déjà dans cette catégorie.

Hormis ces images, aucun autre détail n’a filtré : aucune information pour l’instant sur les caractéristiques techniques, la qualité des prises de vue, le prix ou d’autres aspects. D’après la conception visible sur ces clichés, l’appareil pourrait disposer d’un écran détachable, à l’image du DJI Action 2.

Selon des fuites précédentes, le DJI Osmo Nano serait prévu pour un lancement autour d’août ou septembre, ce qui laisse penser qu’il pourrait arriver à tout moment. Il viendrait compléter la gamme de caméras d’action dominée par le DJI Osmo Action 5 Pro.

DJI : passé, présent et futur

👉One lead and I was able to find fresh traces of the DJI Osmo Nano. I watched all the shows while I was looking for them. Now I have the result in hand.😌#djiosmonano pic.twitter.com/Jca8jNarxjAugust 7, 2025

La caméra la plus récente lancée par DJI est bien sûr la DJI Osmo 360 à 360 degrés, en concurrence directe avec l’Insta360 X5 (le GoPro Max 2 étant apparemment sur le point d’être officiellement dévoilé).

DJI vient également de commercialiser son tout premier aspirateur robot, le DJI Romo. L’année 2025 est déjà bien chargée pour la marque, et plusieurs lancements de drones sont attendus dans les prochains mois.

Parmi ces nouveautés, un drone à 360 degrés ferait son apparition, une première pour DJI. Sans surprise, Insta360 occupe déjà le terrain avec l’Antigravity Drone, déjà annoncé.

Il est probable, mais pas garanti, que le DJI Osmo Nano soit lancé séparément des autres produits en préparation. Il faudra donc attendre pour savoir quand il arrivera, et comment il s’intégrera à la gamme actuelle de caméras DJI.