Test Nikon Z30

(opens in new tab)

Le Nikon Z30 est le troisième appareil photo sans miroir APS-C de la série après le Nikon Z50 et le Nikon Z fc. Les trois boîtiers disposent d’une qualité de fabrication similaire et les mêmes capacités d'enregistrement photo comme vidéo… mais chacun tient à son propre design. Le Z30 est le moins cher de la bande, il est destiné aux vloggers débutants et se mesure sans complexe au Sony ZV-E10. Sa conception compacte et sans viseur est certainement axée sur la vidéo, avec un écran tactile à angle variable et une lampe frontale pratique. Armé de l'impressionnant objectif en kit 16-50 mm, le Z30 est un appareil photo très compétent, même si nous aurions aimé qu'il intègre naturellement une prise casque et une meilleure sélection d'objectifs.

Le Nikon Z30 en résumé

Après trois ans d'existence, le système d'appareils photo sans miroir APS-C de Nikon a été complété par l'arrivée du Nikon Z30. Cela fait maintenant trois appareils et trois objectifs au total, mais trois reste-t-il un chiffre magique ?

Le Nikon Z50 a été présenté en 2019 avec un capteur CMOS APS-C de 20,9 Mpx et une capacité d’enregistrement vidéo 4K/30p et HD/120p sans recadrage. Toutes ces caractéristiques techniques ont été récupérées par le Nikon Z fc et maintenant par le Z30.

La puissance du processeur et la qualité de fabrication sont également très similaires, de sorte que nous avons maintenant trois appareils photo APS-C pour débutants. Alors, qu'est-ce qui change réellement ?

Il suffit de regarder de plus près ces appareils photo pour voir ce qui diffère vraiment : chacun possède sa propre conception. Le Z30 se présente comme l'un des meilleurs appareils photo pour le vlogging, promettant une meilleure qualité et une plus grande flexibilité créative qu'un smartphone. Si la qualité vidéo et un prix décent sont vos priorités, il représente un bon prétendant au titre de meilleur appareil photo sans miroir pour débutants.

(Image credit: Future)

Le Nikon Z50 manque en revanche d’une belle variété d’objectifs.En toute honnêteté, le 16-50 mm est un excellent objectif de kit. Il existe également une poignée d'objectifs plein format compacts bien adaptés, comme le 40 mm f/2 et le 28 mm f/2.8 (ainsi que l'adaptateur de monture F vers Z si vous êtes vraiment à bout).

Des rumeurs évoquent l’arrivée prochaine d’un objectif DX 12-28 mm qui pourrait bien devenir votre meilleure option pour le vlogging, ainsi qu'un objectif DX 24 mm. Mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'objectif ultra grand angle natif pour le Z30 et les problèmes d'approvisionnement mondial post-pandémie demeurent, rendant difficile l’approvisionnement potentiel de ces derniers.

La position de Nikon avec le Z30 n'est pas vraiment aidée par le fait que le Sony ZV-E10 rival bénéficie déjà d'une série d'excellents objectifs APS-C, y compris un trio récemment annoncé d'objectifs primaires compacts à ouverture rapide… particulièrement adaptés au vlogging.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le Nikon Z30 est disponible au prix de 799 € si vous optez pour le boîtier seul, ou 959 € avec l'objectif Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, et 1 219 € pour le kit à deux objectifs qui comprend également l'objectif Nikkor Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR. Il existe de même un kit Vlogger qui coûte 999 € et qui comprend l'objectif 16-50 mm, une poignée de trépied SmallRig et une protection anti-vent SmallRig. Dans le logement magnétique de la poignée se trouve la télécommande ML-L7 (fournie).

En excluant le viseur, Nikon a pu créer son appareil photo sans miroir le plus abordable à ce jour, avec des options de kit raisonnables. Compte tenu du fait que les appareils Nikon évoluent déjà à un prix compétitif et de la qualité décente de l'objectif de kit 16-50 mm, le Z30 constitue à tous égards un excellent rapport qualité-prix.

Note : 4,5/5

(Image credit: Future)

Design

Poignée large et confortable

Écran tactile 3 pouces à angle variable, mais pas de viseur

Chargement et connectivité USB-C

Microphone stéréo intégré à l'appareil photo et entrée micro, mais pas de prise casque

Considérez le design du Z30 comme centré sur la vidéo, celui du Z50 sur la photo et celui du Z fc comme, eh bien, centré sur le rétro. Le Z30 est un appareil photo qui ressemble étrangement au Sony ZV-E10. Il est plus grand et possède une poignée plus définie, mais il reste le plus petit appareil photo APS-C ou plein format sans miroir de Nikon.

Davantage de poignées devraient ressembler à celle-ci - elle offre une excellente prise en main pour la prise de photos, mais aussi pour tourner l'appareil sur soi, avec un accès facile à ce gros bouton rouge brillant.

Les vidéastes, y compris les vlogueurs, composent à l'aide d'un écran et n'ont guère besoin d'un viseur (bien qu'un viseur puisse leur manquer lorsqu'ils prennent des photos). L'absence de viseur a permis à Nikon de fabriquer non seulement son plus petit appareil photo APS-C sans miroir, mais aussi le moins cher. Actuellement, il n'y a pas de viseur électronique (EVF) disponible en option.

(Image credit: Future)

Le Z30 est vraiment bien conçu pour alimenter un vlog. L'écran de 3 pouces à angle variable fonctionne à merveille, avec toute la gamme des fonctions tactiles, y compris la mise au point, la lecture et la navigation dans les menus. Une bordure rouge indique le mode vidéo, tandis qu'une lampe frontale vous permet de savoir que l'appareil est en train d'enregistrer une vidéo - des fonctions pratiques que l'on ne trouve pas sur le Z50 ou le Z fc.

L'objectif en kit 16-50 mm de Nikon garantit une réduction des vibrations au moment de la prise de vue, tandis que la réduction électronique des vibrations (E-VR) intégrée à l'appareil vous permet de bénéficier d'une stabilisation supplémentaire pour les captures vidéo à main levée - bien qu'elle ne soit pas disponible pour les ralentis 120p. La réduction électronique de vibration (E-VR) entraîne un recadrage de 1,3x, ce qui est loin d'être idéal si vous devez filmer en grand angle. Les vlogueurs sérieux voudront peut-être investir dans un cardan et laisser l'E-VR désactivé.

Un micro stéréo est intégré et octroie une qualité sonore raisonnable pour les fois où vous oubliez d’emporter un micro externe. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux micros ordinaires intégrés à l'appareil photo. De plus, il existe une fonction de réduction du vent et il est possible d'installer une protection optionnelle sur les micros stéréo placés de part et d'autre de la griffe porte-accessoires.

(Image credit: Future)

Ces micros stéréo sont parfaits dans les espaces calmes, mais nous vous recommandons d'utiliser un micro externe pour le vlogging afin de garantir la meilleure qualité possible. Comme le dit le dicton : un mauvais visuel est pardonnable, mais pas un mauvais son.

À ce titre, il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de prise casque en plus de l'entrée micro afin de contrôler la qualité sonore. Les niveaux audio perçus à l'écran ne sont tout simplement pas les mêmes que ceux d'une écoute en direct ou de la vérification d'un enregistrement sur place après capture. Nous n'avons pas trouvé de moyen d'afficher ces niveaux audio lorsque le Z30 est défini en mode selfie. La dernière chose qu'un vidéaste souhaite, c'est de revenir d'un tournage et de constater que le son est inaudible.

L'autonomie s’avère moyenne, et il n'y a pas de chargeur de batterie fourni avec l'appareil photo, juste le câble USB-C. Toutefois, l'un des grands avantages du Z30 est qu'il peut se recharger via son port USB-C à la maison, en déplacement et même lorsque le boîtier est en cours d'utilisation. Oui, la charge USB-C fonctionne pendant toute session de live-streaming et pendant l'enregistrement vidéo. Une grande victoire.

Note : 4/5

(Image credit: Future)

Performances

Enregistrement vidéo 4K/30p et HD 120p sans recadrage

Mise au point automatique avec suivi du sujet

Applications fiables Nikon Webcam Utility et Nikon Snapbridge

Jusqu'à 11 images par seconde

Pratiquement tous les appareils photo modernes proposent d’enregistrer des vidéos 4K, mais la qualité de la 4K varie. Par exemple, la vidéo 4K du Z30 (et son réglage de ralenti HD 120p) est prise sur toute la largeur du capteur, ce qui signifie qu'il n'y a pas de recadrage. C'est une aubaine pour le vlogging dans le contexte de l'absence d'objectifs grand angle APS-C sans miroir - vous pouvez conserver le champ de vision complet de l'objectif 16-50 mm.

La durée d'enregistrement vidéo est également illimitée dans le Z30, contrairement au Z50, au Z fc et à bien d'autres qui sont limités à 30 minutes. Nous disons illimitée - en fin de compte, cela dépend de la capacité de la carte mémoire. Nikon fait état d’environ 120 minutes.

L'une des fonctions les plus importantes de l'appareil photo pour le vlogging est sans doute l'autofocus continu fiable et la détection des visages. Dans l'ensemble, l'autofocus à détection de phase et de contraste à 209 points du Z30 (que l'on retrouve également dans le Z fc et le Z50) n'est pas à la hauteur des performances et de la polyvalence de l'autofocus du Sony ZV-E10. Mais il reste largement suffisant pour suivre un visage en mode selfie.

Lorsque l'écran à angle variable est orienté vers l'avant, l'appareil passe en mode selfie, reconnaît votre visage et le suivi AF s'y colle de manière fiable. Pour les autres sujets, en particulier lorsque l'écran est orienté vers l'arrière, le suivi AF demeure encore respectable, mais peut être un peu moins fiable. Des modes AF dédiés au vlogging seraient également les bienvenus, comme le mode "Product Showcase" de Sony.

Il est important de partager notre expérience de l'application Nikon SnapBridge (version Android) pour le contrôle à distance de l'appareil photo et le téléchargement des images, ainsi que de l'utilitaire Nikon Webcam pour le live-streaming. Ici, le Z30 offre une connexion à SnapBridge parfaitement fiable - il ne faut pas le sous-estimer car tous les systèmes (ahem, Sony) ne peuvent pas en dire autant.

Les photographes peuvent réaliser des séquences rapides jusqu'à 11 images par seconde en mode "étendu", avec autofocus et exposition automatique en continu. Dans ce mode, nous avons pu enregistrer 30 images RAW et JPEG sur une carte SD UHS-I haute performance avant que l'appareil ne s'arrête et qu'il faille patienter un peu avant de retrouver la pleine vitesse.

Le mode continu est plus lent, à 5 images par seconde - et vous pouvez maintenir une rafale plus longtemps. Mais là encore, il faut attendre un peu avant de pouvoir reprendre la pleine capacité. C'est le genre de performances que l'on attend d'un appareil photo pour débutants, bien adapté aux actions rapides.

Note : 4/5

Qualité photo et vidéo

Tous les appareils photo APS-C sans miroir de Nikon utilisent le même capteur CMOS de 20,9 Mpx. Et comme nous l'avons mentionné dans nos tests du Z50 et du Z fc, le Z30 vous donnera des images nettes et éclatantes jusqu'à ISO 6 400 dans une gamme de scénarios de prise de vue assez large. Si possible, il est préférable d'éviter d'utiliser les normes ISO 12 800 et 25 600 si vous voulez éviter tout bruit négatif.

Il existe un profil de couleurs pour tout un chacun : "Vivid" fait ressortir les couleurs, tandis que "Flat" est le profil idéal pour les vidéastes qui souhaitent tirer le meilleur parti de la plage dynamique de l'appareil (et qui n'ont pas peur de procéder à un étalonnage ultérieur). Le profil plat se rapproche le plus d'un profil Log et s’avère plus facile à étalonner, ce qui est tout à fait logique pour une caméra de niveau débutant comme celle-ci.

Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4

Nous apprécions le fait que les profils de couleur photo et vidéo puissent être séparés et que l'appareil photo se souvienne du réglage - par exemple, vous pouvez configurer la photo sur Vivid et la vidéo sur Flat, ou vous pouvez choisir l'option 'Répéter les réglages existants'.

Nikon propose un rendu des couleurs éprouvé pour les photos et les vidéos. Il convient de garder à l'esprit l'influence de l'autofocus sur la balance des blancs. Le Z30 semble privilégier la détection du sujet pour son rendu des couleurs. Vous pouvez photographier la même scène et obtenir une balance des blancs très différente selon que l'autofocus a ou non suivi et verrouillé une personne.

Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4 (Image credit: Future ) Image 1 of 4

L'objectif de kit 16-50 mm est d'une netteté admirable, tandis que certains des objectifs sans miroir Z plein format, comme le 40 mm f/2 et le 28 mm f/2.8, s'adaptent bien à l'appareil Z30 et se révèlent encore plus nets.

Mais au risque de nous répéter, il y a un manque évident d'objectifs APS-C, et pas un seul prime. Nous nous méfions des systèmes d'appareils photo dont le rapport appareil/objectif s’avère malsain - ici, il est de trois sur trois, ce qui apparaît alarmant. Plus d'objectifs APS-C sans miroir, s'il vous plaît, Nikon. Oh et pour le vlogging, un objectif un peu plus large.

Note : 4,5/5

Faut-il acheter le Nikon Z30 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous êtes un photographe ou un vidéaste autodidacte

Conçu spécialement pour le vlogging et la création de contenus, le Z30 est doté d'un écran à angle variable avec fonction tactile intuitive, d'un design compact et léger, d'une excellente prise en main, et offre discrètement les petites attentions comme une lampe frontale.

Vous avez besoin d'une connectivité sans faille

Grâce à l'application Nikon Snapbridge et à l'utilitaire Nikon Webcam via la connexion universelle USB-C, le Z30 représente un appareil photo aussi facile à contrôler à distance que pour lancer un live-streaming. Vous aurez toutefois besoin d'un ordinateur pour ce dernier usage.

Vous recherchez une qualité d'image décente dès la sortie de l'emballage

Avec le capteur APS-C 20,9 Mpx de Nikon qui a fait ses preuves, l’enregistrement vidéo 4K sans recadrage, l'objectif de kit 16-50 mm très précis et le profil de couleur "plat" facile à calibrer, le Z30 offre aux débutants d'excellentes prises de vue dans toutes sortes de conditions.

Ne l'achetez pas si...

Vous photographiez en mode grand angle

En 2022, les objectifs grand angle à monture Z pour les appareils photo APS-C sont rares. L'objectif de kit 16-50 mm est le plus large de tous. Les objectifs à monture Z plein format sont compatibles, mais ils ajoutent un grossissement de la longueur focale de 1,5x, et nous ne savons tout simplement pas ce qui attend la monture Z dans ce format de capteur "DX". L'adaptation des objectifs APS-C à monture F est une autre option.

Vous aimez contrôler aussi la qualité audio

C'est simple : le Z30 ne possède pas de prise casque, il n'y a donc pas de moyen facile de contrôler le son en direct autrement qu'avec ses propres oreilles. Vous pouvez vérifier visuellement les niveaux audio à l'écran, mais pas en mode selfie.

Il vous faut le meilleur autofocus

Nikon livre un très bon autofocus qui détecte les personnes avec facilité. Cependant, nous devons donner l'avantage au Sony ZV-E10 pour ses performances et sa polyvalence, tant en photographie qu'en capture vidéo.

Les meilleurs appareils photo pour créer son vlog : des options pour tous les budgets