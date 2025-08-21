Ricoh GR IV : les premières images dévoilent trois améliorations prometteuses

Le premier « unboxing » du Ricoh GR IV révèle un design encore plus fin pour ce compact

La disposition des commandes connaît quelques ajustements mineurs, dont le retour du sélecteur + / -

La mise au point automatique et le démarrage semblent également plus rapides

À l’approche du lancement du Ricoh GR IV, les premières photos prises avec ce compact haut de gamme apparaissent sur les réseaux sociaux de la marque pour ouvrir l’appétit des amateurs.

Dans le même temps, l’un des ambassadeurs Ricoh a partagé la toute première vidéo de prise en main du GR IV, livrant ses impressions avant de tester réellement ce compact de poche premium.

Propriétaire d’un GR IIIX, l’ambassadeur rappelle à quel point cette gamme figure parmi les meilleures séries d’appareils photo compacts. Elle se distingue par une qualité d’image exceptionnelle pour un boîtier réellement de poche.

Cependant, à la présentation des caractéristiques techniques et des visuels en mai, puis lors de sa mise en avant en juin, la déception avait pointé.

À première vue, cette nouvelle version ne semblait pas répondre aux attentes majeures formulées pour le GR IV : toujours pas de flash intégré, ni d’écran inclinable, ni d’amélioration notable de la robustesse. La plupart des spécifications techniques paraissaient très proches.

Mais l’essentiel reste l’usage concret, et la vidéo publiée sur la chaîne YouTube Samuel Streetlife laisse entrevoir de nombreuses raisons de se réjouir.

I tried the Ricoh GR IV (Autofocus Test, Button Layout, Design changes). - YouTube Watch On

Un appareil photo de poche haut de gamme plus rapide

La demande principale concernant ce nouveau modèle était de conserver un format compact – autrement dit, ne pas modifier ce qui fonctionne déjà. Ricoh a fait encore mieux : le GR IV s’annonce plus fin, tout en renforçant la poignée. Le grip arrière semble également disposer d’une encoche plus large pour reposer le pouce. Un bon début.

Les premiers tests visibles dans la vidéo de prise en main montrent une mise au point automatique plus réactive. C’est un atout considérable, car le GR III avait été critiqué pour ses performances médiocres en autofocus. Ces essais ont été réalisés par temps couvert en journée, des conditions plus simples que la nuit, mais encourageantes.

Le temps de démarrage est aussi plus court, quasiment instantané. Pour un appareil prisé par les photographes de rue, qui doivent saisir l’instant en un clin d’œil, c’est une amélioration de taille.

La vidéo n’aborde pas encore la qualité d’image, mais les premiers aperçus sur Instagram laissent entrevoir un beau potentiel : une photo macro impressionnante, ainsi qu’un cliché monochrome en pose à main levée où la stabilisation 5 axes démontre son efficacité, les sujets fixes apparaissant nets malgré le flou des mouvements.

A post shared by RICOH GR European Account (@ricoh_gr_photography) A photo posted by on

D’après la fiche technique, la résolution progresse légèrement, passant de 24 à 26 mégapixels, tandis que l’objectif 28 mm f/2.8 est repensé. Les clichés diffusés en ligne ne permettent toutefois pas encore de juger d’une réelle amélioration de la qualité d’image, un point qui nécessitera des tests plus poussés.

Quelques nouveautés méritent tout de même l’attention : quand le GR III utilisait une carte SD et offrait 2 Go de stockage interne, le GR IV passe au format microSD et propose pas moins de 53 Go de mémoire intégrée. Le choix entre les deux peut diviser, mais la série GR n’ayant jamais été conçue pour des rafales rapides ou des performances extrêmes, la limite du microSD ne devrait pas poser de problème majeur.

À mesure que les informations se dévoilent, l’enthousiasme autour du GR IV reprend de l’élan. Côté calendrier, Mirrorless Rumors a repéré une capture d’écran du revendeur B&H Photo indiquant un lancement des précommandes le 20 août à 18h (heure de l’Est). L’information a depuis été retirée, mais tout laisse penser que la disponibilité du Ricoh GR IV est imminente.