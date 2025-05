La série, y compris le GR IIIx ci-dessus, compte parmi les compacts les plus populaires auprès des photographes passionnés.

Ricoh confirme le développement du GR IV et une sortie prévue pour "l’automne 2025"

Une variante équipée d’un filtre de diffusion lumineux est attendue pour "l’hiver 2025"

Ces compacts embarqueront un objectif, un capteur et un processeur entièrement repensés

Ricoh a annoncé le développement du Ricoh GR IV, prochaine génération de l’un des meilleurs compacts du marché. Utilisateur de longue date du GR IIIx, difficile de ne pas se réjouir à l’idée de ce qui se prépare.

Cela faisait des mois, voire des années, que les spéculations allaient bon train sur l’arrivée (ou non) d’un GR IV. Entre-temps, plusieurs fuites ont entretenu de faux espoirs, alors que Ricoh sortait d'autres variantes du GR III, comme le GR III HDF.

Désormais, une chose est sûre : la sortie du GR IV est fixée "à l’automne 2025", selon un communiqué officiel. Une édition spéciale avec filtre de diffusion lumineux (HDF) suivra "en hiver 2025". Aucune information pour l’instant sur une éventuelle version "x".

D’ici là, le GR III s’apprête à tirer sa révérence, tandis que la production du GR IIIx devrait se poursuivre.

Un précédent article a déjà évoqué les améliorations espérées pour ce GR IV. Le communiqué laisse entrevoir quelques-unes de ces nouveautés à venir.

Le concept du Ricoh GR IIIx a su séduire au point de remplacer un smartphone haut de gamme. L’attente est donc grande pour ce modèle de nouvelle génération, jugé depuis longtemps nécessaire. (Image credit: Future)

Quelle sera l’ampleur des évolutions avec le Ricoh GR IV ?

Ricoh précise que le "GR IV conserve l’essence de la série GR, tout en intégrant des composants entièrement nouveaux, dont un objectif inédit, un capteur d’image repensé et un nouveau moteur de traitement, afin d’améliorer encore la qualité d’image".

"L’appareil offrira également des fonctions de communication plus avancées et sera compatible avec une nouvelle application dédiée aux appareils mobiles, pour une meilleure ergonomie et davantage de fonctionnalités."

Ces améliorations pourraient bien faire du GR IV, selon les propres mots de Ricoh, "l’appareil ultime de la série GR en matière de photographie instantanée". Mais au-delà de ces annonces phares, certaines évolutions plus discrètes restent attendues de la part des utilisateurs du GR IIIx.

La qualité d’image des GR III est déjà exceptionnelle. Toutefois, des ajustements au niveau du design seraient bienvenus : meilleure finition, flash intégré, et – si le format reste aussi compact – écran LCD orientable.

Côté performances, un autofocus plus efficace serait nécessaire. La mention d’un nouveau capteur et d’un nouveau processeur laisse espérer une amélioration sur ce point.

Les prototypes du GR IV seront présentés dans les espaces GR Space de Tokyo, Pékin et Shanghai à partir du 31 mai. L’occasion d’en apprendre davantage sur les choix de conception, notamment concernant l’objectif.

Le Ricoh GR IV s’annonce comme l’un des appareils photo les plus attendus de 2025. Dans un contexte où les compacts haut de gamme suscitent un regain d’intérêt, il devrait rencontrer un large succès.