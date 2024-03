Ricoh GR III : un successeur de rêve, mais ce n'est pas le GR IV espéré

Attention, fans de Ricoh ! Il y a un nouvel appareil photo compact Ricoh de la série GR - en fait, il y en a deux. Malheureusement, il n'y a pas de GR IV en vue, mais de nouvelles versions "HDF" des GR III et GR IIIx. Qu'y a-t-il de différent dans ces nouveaux modèles ? C'est leur nouveau filtre.

Le nouveau Ricoh GR III HDF et le Ricoh GR IIIx HDF sont dotés d'un nouveau filtre de diffusion de la lumière intégré (HDF) au lieu d'un filtre ND, mais ils sont par ailleurs identiques aux versions originales. (D'accord, le bouton de l'obturateur est argenté foncé au lieu de noir, mais c'est à peu près tout).

Un filtre de diffusion réduit la netteté générale pour donner un effet de rêve doux, en particulier autour des hautes lumières, un peu comme le filtre Pro Mist populaire auprès des réalisateurs de films. Ricoh affirme que les nouvelles versions permettent de "produire des images qui ressemblent à celles obtenues en photographie argentique ou dans les films d'époque".

Ce nouveau matériel est tout à fait logique : les images cinématographiques sont très en vogue, avec le renouveau de la photographie argentique et la popularité des simulations de films de Fujifilm. Et les modèles HDF peuvent vous donner le look d'antan d'une simple pression en engageant le filtre - ou vous pouvez tout aussi bien le désengager et continuer à profiter des photos nettes de 24MP que les modèles Ricoh GR III peuvent capturer.

Vous trouverez plus d'informations sur le filtre dans l'annonce sur le site Youtube de Ricoh (ci-dessus), et Ricoh a également partagé quelques exemples d'images. Cependant, en tant que fan de Ricoh, et malgré les nouveaux effets créatifs apportés par les modèles HDF, l'annonce est un peu en demi-teinte.

Déception pour la plupart des fans du Ricoh

Lorsque de faibles murmures sur les sites de rumeurs au début de l'année 2024 ont laissé entendre qu'un nouvel appareil photo Ricoh était en préparation, la plupart des fans de Ricoh ont espéré qu'il s'agirait d'un nouveau Ricoh GR IV. Ce modèle pourrait bien se concrétiser un jour, mais pour l'instant, il s'agit du GR III HDF (1 149 €) et du GR IIIx HDF (1 199 €).

Nous avons utilisé notre GR IIIx comme appareil photo de tous les jours au cours des deux dernières années et il y a beaucoup de choses à aimer, mais il a aussi ses faiblesses. Nous avons recensé 5 améliorations que nous souhaiterions voir dans un éventuel GR IV, principalement un flash pop-up, une construction robuste, un écran LCD inclinable, un meilleur autofocus et le maintien d'une taille super compacte.

L'annonce des versions " HDF " des GR III et GR IIIx a donc été un échec : nous avons envie d'un nouvel appareil photo GR avec une meilleure prise en main. Ne vous méprenez pas, c'est une bonne chose que Ricoh soit toujours dans la course, et son produit phare reste l'un des meilleurs appareils photo compacts actuels, malgré ses défauts.

(Image credit: Ricoh)

Mais le GR III a été lancé en 2018, et le GR IIIx est arrivé en 2021 avec un nouvel objectif et la même technologie, comme le capteur APS-C 24MP et le système autofocus. Techniquement, ces appareils sont loin derrière le Fujifilm X100VI, plus grand et plus cher, et pourraient bénéficier d'un nouveau successeur amélioré.

Nous n'exigeons pas des caractéristiques de qualité X100VI dans un éventuel GR IV, mais nous espérons simplement certaines des améliorations de maniabilité mentionnées plus haut. Mais pour l'instant, nous n'avons même pas de nouveau GR IV, juste une itération du GR III qui remplace le filtre ND intégré super utile par un filtre créatif à l'usage limité, même s'il permet de créer des effets photo vintage très en vogue.

Ricoh a un cycle triennal de lancement de produits, mais nous espérons qu'il n'est pas encore terminé cette année après ces modèles HDF. Nous préférons le GR III à la série X100 de Fujifilm, techniquement plus performante, pour sa facilité d'utilisation. Et les compromis du Ricoh, notamment la faible autonomie de la batterie, ne gênent pas, car le format compact permet d'avoir un appareil photo décent sur soi en permanence, alors que le X100VI, plus grand, exige une réflexion consciente. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un nouveau modèle GR amélioré soit également sur le point de voir le jour.