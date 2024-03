Nikon vient de lancer le zoom le plus polyvalent au monde pour ses appareils photo plein format

Le dernier objectif plein format de Nikon est le plus polyvalent à ce jour, avec un zoom optique 14,2x qui couvre la distance focale 28-400 mm. Cette plage de zoom optique surpasse tous les autres objectifs plein format et smartphones actuels - sans compter les zooms numériques comme le Space Zoom 30-100x de Samsung.

D'un point de vue optique, le Z 28-400 mm f/4-8 VR n'est probablement pas l'un des meilleurs objectifs Nikon Z - il ne s'agit pas d'un objectif "S" (la nomenclature de Nikon pour ses objectifs professionnels), mais il est certainement le plus polyvalent et pourrait être le seul objectif que vous devez emporter en voyage.

Au grand angle, le 28-400 mm est comparable à la perspective de l'appareil photo principal de votre téléphone - idéal pour les observations quotidiennes, mais son zoom optique 14,2x va bien au-delà de tous les autres objectifs du marché, en s'étendant jusqu'à 400 mm. Cette distance est suffisante pour prendre des photos de la faune et de la flore ou pour capturer des détails sur des sites que vous ne pouvez pas approcher.

Vous aurez besoin d'une main ferme pour photographier à 400 mm, c'est pourquoi le 28-400 mm est équipé d'une stabilisation optique jusqu'à 5 diaphragmes, ou 5,5 diaphragmes lorsqu'il est utilisé avec un appareil photo Nikon Z doté de la fonction Synchro VR, tel que le Nikon Z6 II, avec le micrologiciel actuel (voir ci-dessous).

Le Nikon Z 28-400mm monté sur le Nikon Z6 II. (Image credit: Nikon)

La polyvalence de l'objectif 28-400 mm va au-delà de ses capacités de zoom : vous bénéficiez également d'une excellente mise au point rapprochée jusqu'à 1,2 m au téléobjectif et d'un rapport de reproduction maximal de 0,35x - ce qui représente des compétences décentes en matière de photographie rapprochée.

Un objectif de voyage n'est rien s'il est trop lourd, et heureusement, le 28-400 mm ne pèse que 725 g, et devrait être bien équilibré, en particulier avec l'un des appareils photo sans miroir de type DSLR de Nikon, comme le Nikon Z5.

Il est également doté de joints en caoutchouc autour de la monture et du barillet de l'objectif pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer dans l'appareil photo et l'objectif. Le design lui-même est assez simple : une bague de contrôle personnalisable et une bague de zoom avec verrouillage du zoom pour fixer l'appareil en toute sécurité lorsqu'il est en déplacement.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Le Nikon Z 28-400mm sera commercialisé à partir d'avril 2024, au prix de 1 549 €.

Il existe quelques objectifs plein format dotés d'un zoom optique 10x et plus pour le format APS-C, mais le Nikon 28-400 mm va encore plus loin avec un zoom optique 14x. Ces objectifs aux zooms ultra polyvalents n'ont pas la qualité de détail que l'on obtient avec un objectif principal, mais les meilleurs éditeurs d'images AI actuels permettent d'ajouter un peu de netteté et de réduire le bruit, ce qui ne fait que renforcer l'attrait de l'objectif 28-400 mm. Si ces compromis ne vous dérangent pas, il pourrait bien être le seul objectif Nikon dont vous avez besoin.