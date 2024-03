Appareils photo sans miroir VS appareils photo reflex numériques : 10 différences essentielles

Le grand débat entre les appareils photo sans miroir et les appareils photo reflex numériques fait rage depuis quelques années. Bien que la décision reste toujours un choix personnel, les principaux fabricants d'appareils photo ont choisi leur camp : presque tous se concentrent désormais sur le développement des meilleurs appareils photo sans miroir.

Ces dernières années, Canon et Nikon ont tous deux abandonné leurs modèles DSLR, ou ne les ont tout simplement pas mis à jour. Par conséquent, les appareils sans miroir sont devenus le format par défaut pour les nouveaux appareils photo et sont recommandés à la plupart des gens. Mais ce n'est pas si simple : les meilleurs appareils photo reflex numériques continuent d'offrir un excellent rapport qualité-prix et disposent de gammes d'objectifs étendues et bien établies. Le marché de l'occasion est également en bonne santé, ce qui compte beaucoup en cette période de difficultés financières.

Note de la rédaction (Image credit: Nikon) Nikon a officiellement confirmé l'arrêt de la production de deux de ses reflex numériques d'entrée de gamme les plus populaires, les Nikon D3500 et D5600. Quant à Canon, il s'est montré plus discret sur l'avenir de sa gamme de reflex numériques, mais il a confirmé que le 1D X Mark III serait son dernier reflex numérique phare. La seule entreprise qui semble porter le flambeau des nouveaux reflex numériques est Pentax, qui a lancé le K-3 III en 2021, suivi - étonnamment - d'une version monochrome en 2023. En réalité, nous ne nous attendons pas à ce que de nouveaux reflex numériques soient lancés à partir de maintenant. Le sans-miroir est l'avenir, mais les reflex numériques d'occasion continuent d'offrir un excellent rapport qualité-prix.

Au début des appareils photo sans miroir, la situation était très différente. Les professionnels avaient tendance à opter pour un reflex numérique. Les amateurs et les passionnés, plus soucieux du poids et de la portabilité, se tournaient plutôt vers leurs homologues sans miroir.

Aujourd'hui, cette situation a complètement changé. Avec des appareils comme le Sony A7R V, le Fujifilm X-H2S et le Canon EOS R3, les grands fabricants ont confirmé que le sans-miroir était l'avenir de leur technologie phare. Une nouvelle génération d'appareils photo, comme le Nikon Z9 et le Sony A9 III, n'ont pas d'obturateur mécanique du tout, ce qui en fait les porte-drapeaux de la prochaine génération, entièrement électronique.

Mais quelles sont les différences exactes entre un appareil photo sans miroir et un reflex numérique ? Et y a-t-il des situations dans lesquelles vous devriez encore envisager le second ? Notre guide approfondi est là pour vous donner toutes les réponses, y compris une explication simple à la première question.

Sans miroir Vs reflex numérique : quelle est la principale différence ?

Sans miroir Vs reflex numérique : l'essentiel

Commençons par les bases et examinons les principales différences entre ces deux types d'appareils photo. La clé se trouve dans les noms. DSLR signifie Digital Single Lens Reflex (Réflexe numérique à objectif unique), qui fonctionne grâce à la lumière qui frappe un miroir incliné à 45 degrés. Cette lumière se dirige directement vers un viseur optique qui vous permet de voir précisément ce que l'objectif regarde. Il s'agit d'un véritable chemin optique, sans traitement numérique intermédiaire.

Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, le miroir s'écarte pour laisser apparaître le capteur d'image. Si vous avez déjà utilisé un appareil photo, vous connaissez le bruit satisfaisant (mais assez fort) qu'il émet à cette occasion.

(Image credit: Future)

En contraste, les appareils photo sans miroir, comme on peut s'y attendre, ne disposent pas de miroir. Avec ces appareils, la lumière traverse l'objectif et arrive directement sur le capteur pour y être traitée. Elle est ensuite affichée soit sur le moniteur à l'arrière de l'appareil, soit dans le viseur électronique (EVF), qui est en fait un très petit moniteur. Ainsi, lorsqu'une photo est prise, l'appareil enregistre simplement ce qui est présent sur le capteur à ce moment précis.

Les appareils reflex numériques utilisent la même technologie que leurs homologues argentiques, présents depuis des décennies. Ils sont très familiers pour quiconque s'est sérieusement intéressé à la photographie ces dernières années. Des entreprises historiques telles que Canon, Nikon et Pentax les fabriquent depuis toutes ces années et disposent donc d'une grande expérience.

De nos jours, presque aucun nouvel appareil reflex numérique n'arrive sur le marché. Il devient plus difficile de trouver certains modèles en stock, mais il reste encore beaucoup d'options d'achat, y compris de nombreux appareils disponibles d'occasion. Ils offrent généralement une excellente prise en main, une qualité d'image fantastique et un avantage qui ne semble pas prêt de disparaître : une autonomie de batterie très impressionnante.

En supprimant le miroir, les appareils photo sans miroir offrent plusieurs avantages (et très peu d'inconvénients). Le principal est qu'ils peuvent être plus petits et plus légers que leurs équivalents reflex numériques, car ils ne nécessitent pas ce grand système de miroir encombrant.

(Image credit: Future)

Certaines fonctions de l'appareil, comme l'autofocus, peuvent se dérouler directement sur le capteur, ce qui entraîne des vitesses de mise au point extrêmement rapides. En parlant de vitesse, sans miroir à déplacer, les cadences de prise de vue ne sont pas autant limitées par la physique. Les appareils sans miroir offrent régulièrement au moins 10 images par seconde, certains modèles haut de gamme atteignant 20 ou 30 images par seconde en pleine résolution, avec un autofocus continu entre chaque prise.

Au début, les appareils sans miroir tendaient à utiliser des capteurs plus petits que les reflex numériques. Mais désormais, la taille de capteur la plus populaire dans ces modèles est le plein format, avec Sony, Nikon, Canon et Panasonic produisant ce type d'appareil. Le format APS-C est également une taille de capteur courante, pour les appareils sans miroir comme pour les reflex numériques. Tout cela signifie qu'il n'y a généralement pas de différence discernable entre la qualité d'image des reflex numériques et des appareils sans miroir, quel que soit le choix effectué.

Les viseurs électroniques des premiers appareils sans miroir n'étaient pas particulièrement performants, avec une faible résolution et une lenteur. Mais au fil des années, la technologie a tellement progressé que de nombreux photographes préfèrent désormais les viseurs électroniques à très haute résolution des appareils sans miroir haut de gamme actuels. Ils offrent une réflexion plus fidèle de ce à quoi ressemblera l'image finale, en plus de permettre de voir un aperçu de l'image après la prise.

Tout cela donne l'impression que les appareils sans miroir sont les grands gagnants. Bien que le fait qu'un seul appareil reflex numérique ait été annoncé au cours des 12 derniers mois – et il s'agissait d'une version monochrome d'un appareil de 2021 – semble confirmer cette idée, il reste encore certains avantages à l'ancienne technologie.

Nous discuterons des principales différences dans les pages à venir pour vous aider à tirer une conclusion ferme, alors utilisez les flèches en haut de cette page pour naviguer à travers elles.

1. Sans miroir Vs reflex numérique : Taille et poids

Les appareils photo reflex numériques sont traditionnellement plus grands, avec une prise en main ergonomique

Les appareils photo sans miroir sont généralement plus petits et plus légers

Lorsque les appareils sans miroir ont fait leur entrée sur le marché, l'un de leurs grands points de vente était leur petite taille. Les premiers appareils de ce type à devenir vraiment populaires étaient les modèles Micro Four Thirds, qui se distinguaient par le fait que le système global était beaucoup plus petit et plus léger que leurs équivalents reflex numériques.

Avec l'augmentation de la popularité des capteurs de plus grande taille, il n'est plus simplement évident de dire que sans miroir signifie "plus petit". Lorsqu'on utilise un capteur APS-C ou plein format, il est possible d'obtenir un boîtier relativement petit, mais les objectifs compatibles seront probablement grands et lourds.

Certains fabricants ont tenté de répondre au problème avec des objectifs de kit rétractables ou à "zoom motorisé", mais dès que l'on doit changer d'objectif, le problème se pose à nouveau.

(Image credit: Nikon)

Si la taille et le poids sont vos principales préoccupations, les appareils de la série G de Panasonic et les appareils d'Olympus (désormais OM System) ont un avantage. Ils utilisent le format de capteur Four Thirds à l'intérieur de leurs modèles Micro Four Thirds, qui sont plus petits que les capteurs APS-C et plein format.

On peut arguer que leur qualité d'image absolue ne peut égaler celle des capteurs plus grands, surtout dans certains scénarios de prise de vue comme en basse lumière, mais le capteur plus petit contribue à offrir un système global beaucoup plus compact. Et c'est idéal pour ceux qui ont besoin de hauts niveaux de zoom dans un petit paquet.

Par ailleurs, l'ingéniosité des emballages sans miroir signifie que des appareils APS-C comme le Fujifilm X100VI et même des modèles plein format comme le Sony A7C R figurent parmi certains des meilleurs appareils photo de voyage que vous pouvez acheter.

À l'autre extrémité du spectre, certains appareils sans miroir haut de gamme sont en réalité très grands, certains fabricants répondant aux retours des professionnels qui disent préférer des poignées plus grandes pour une meilleure ergonomie. Le Nikon Z9 phare, par exemple, a un corps volumineux qui adopte le style classique d'un reflex numérique, avec deux poignées.

Inversement, les derniers reflex numériques d'entrée de gamme ont rétréci pour concurrencer l'empreinte plus petite des appareils sans miroir de prix similaire. Le Nikon D3500 et le Canon EOS Rebel T7 / 2000D sont remarquablement petits et légers, les rendant moins encombrants à transporter.

2. Sans miroir Vs reflex numérique : Objectifs

De larges gammes d'objectifs sont disponibles pour les montures DSLR établies

Les nouveaux systèmes sans miroir se développent en permanence

Techniquement parlant, si vous souhaitez disposer du plus grand choix possible d'objectifs, un reflex numérique Canon ou Nikon sera votre meilleur choix. Chacune de ces options propose une vaste gamme d'objectifs à des prix variés, et des fabricants tiers tels que Sigma et Tamron offrent également des options.

Les reflex numériques ont l'avantage de l'ancienneté, le format d'objectif existant depuis des décennies. Mais les options disponibles pour les appareils photo sans miroir ont rapidement rattrapé leur retard et il existe aujourd'hui une gamme variée d'objectifs pour répondre à presque tous les besoins, avec de nouveaux objectifs qui s'ajoutent au fil du temps. Seuls ceux qui ont des besoins très spécifiques se privent de l'opportunité de choisir un appareil sans miroir.

(Image credit: Future)

Le système sans miroir le plus ancien – bien qu'il perde désormais en popularité – est le Micro Four Thirds, utilisé par Olympus et (certains) appareils Panasonic. Ainsi, ce système offre actuellement la gamme la plus complète.

La série X de Fujifilm est également assez complète, ayant été lancée il y a à peu près autant de temps. Sa série de moyen format GFX a moins d'options, mais gagne du terrain au fil des années. Les deux offrent un bon ensemble d'objectifs zoom et à focale fixe, et bien qu'il y ait encore quelques lacunes ici et là, elles tendent à être des optiques de niche dont le consommateur moyen ne se souciera pas trop.

Les appareils sans miroir APS-C et plein format de Sony existent depuis un certain temps maintenant. Ils partagent la même monture, donc bien qu'il existe des objectifs spécialement conçus pour l'APS-C ou le plein format, la possibilité de passer de l'un à l'autre est bénéfique pour ceux qui souhaitent mettre à niveau. Parmi les meilleurs objectifs Sony, certains optiques haut de gamme s'accordent parfaitement avec des modèles tels que le Sony A7 V, incluant des optiques premium comme le grand-angle prime Sony FE 24mm f/1.4 GM.

Canon a officiellement deux lignes d'appareils sans miroir – APS-C et plein format – mais il devient de plus en plus clair que Canon se dirige vers une monture RF unique. Si vous possédez déjà un reflex numérique Canon, vous pouvez également utiliser des adaptateurs de monture sur ses systèmes sans miroir, vous donnant l'option de remplacer les objectifs au fur et à mesure, plutôt que tout d'un coup.

Actuellement, il existe une gamme saine d'objectifs pour les montures EF-M et RF, mais il reste encore quelques lacunes importantes à combler, même parmi les meilleurs objectifs RF de Canon. L'arrivée de nouveaux objectifs RF-S (pour les appareils APS-C) signe presque certainement la fin de la gamme EF-M de Canon, bien qu'elle reste une option intéressante en termes de rapport qualité-prix. Nous espérons voir arriver davantage d'objectifs RF-S pour rendre des appareils comme l'EOS R7 et l'EOS R10 plus attractifs.

(Image credit: Future)

Nikon utilise également la même monture pour ses systèmes sans miroir APS-C et plein format. La monture Z est différente de la monture F utilisée par les reflex numériques Nikon, mais si vous possédez déjà des objectifs, vous pouvez utiliser un adaptateur pour les transférer. La transition se fait en douceur et permet de combler les lacunes de la gamme en attendant que Nikon élargisse sa gamme d'objectifs sans miroir. Au moment du lancement du système, il n'existait qu'une poignée d'objectifs à monture Z, mais il y a maintenant un bon choix parmi les meilleurs objectifs Nikon Z.

Une autre introduction relativement récente est l'alliance en monture L, qui est une coentreprise entre Panasonic, Sigma et Leica. Ces trois sociétés développent des produits qui peuvent être utilisés conjointement, ce qui permet aux acheteurs de bénéficier d'une gamme et d'une puissance de développement triplées. Il existe déjà une bonne gamme d'objectifs disponibles pour la monture L, et d'autres apparaissent régulièrement, notamment le Lumix S 100mm F2.8 Macro, qui arrivera en janvier 2024 en tant qu'objectif macro 100mm le plus petit et le plus léger au monde.

3. Sans miroir Vs reflex numérique : Viseurs

Certains préfèrent la clarté du viseur optique d'un reflex numérique

Les EVF modernes des appareils sans miroir sont nets et affichent des informations utiles

Tous les reflex numériques, même les moins chers, sont équipés d'un viseur optique, car c'est une partie intégrante de la conception des reflex numériques. Bien que cela soit relativement rare dans les gammes actuelles, certains appareils sans miroir d'entrée de gamme, en revanche, ne disposent pas du tout de viseur. Cela signifie que la seule option est de composer les photos via l'écran LCD arrière, ce qui est un avantage pour la portabilité, mais qui ne fonctionne pas toujours bien en plein soleil.

Les appareils sans miroir utilisent des viseurs électroniques plutôt qu'optiques. Cela signifie qu'ils affichent l'image directement à partir de la lecture du capteur et non via un système de miroir/pentaprisme optique.

Les viseurs électroniques évoluent rapidement, et les derniers modèles montrent rarement le grain qui posait problème dans les générations précédentes, tandis que le décalage visible qui était autrefois commun a presque été éradiqué.

(Image credit: Sony)

L'avantage des viseurs électroniques est qu'ils peuvent afficher beaucoup plus d'informations qu'un viseur optique, y compris les histogrammes d'image en direct, par exemple. Ils peuvent également simuler l'image numérique que l'appareil va capturer, donc vous ne rencontrez pas de mauvaises surprises lorsque vous examinez votre image, car c'est exactement ce que vous voyez.

Cette simulation n'est pas toujours parfaite, cependant, et de nombreux photographes préfèrent voir le monde de leurs propres yeux lorsqu'ils composent l'image, puis vérifier la version numérique sur l'écran LCD une fois qu'elle a été capturée. Les viseurs optiques sont également plus faciles à utiliser en basse lumière.

Cela dépendra des préférences personnelles. Obtenez l'un des derniers appareils sans miroir haut de gamme avec un viseur électronique à grande amplification et haute résolution, et vous aurez du mal à lui trouver des défauts. Le Sony A7S III est un exemple de viseur électronique simplement stupéfiant, offrant une clarté superbe avec une résolution de 9,44 millions de points. Et cela devient de plus en plus la norme sur les derniers appareils sans miroir.

4. Sans miroir Vs reflex numérique : Autofocus

La plupart des appareils photo reflex numériques sont équipés de systèmes autofocus plus anciens et plus lents

Les systèmes hybrides de mise au point automatique avec suivi du sujet par l'IA sont l'avenir

Les professionnels qui recherchaient l'autofocus le plus rapide se dirigeaient traditionnellement vers les reflex numériques. Mais de nos jours, avec des avancées fantastiques réalisées dans la technologie sans miroir, c'est très souvent le nouveau type d'appareil qui a l'avantage, surtout si vous optez pour des options sans miroir haut de gamme.

Les reflex numériques haut de gamme n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps, mais des modèles tels que le Nikon D850 et le Canon EOS-1D X Mark III offrent toujours des systèmes sophistiqués. Ils utilisent des modules d'autofocus à détection de phase rapides et efficaces qui sont montés sous le miroir dans le corps de l'appareil.

Cependant, les systèmes de reflex numériques sont limités par le fait que leur autofocus ne fonctionne que lorsque le miroir est en position basse. Cela signifie que des cadences de prise de vue rapides sont difficiles à atteindre, puisque le miroir doit être déplacé à chaque fois. Vous pourriez passer en mode Live View, mais cela signifie que le module AF régulier n'est plus dans le chemin de la lumière et un système AF à détection de contraste plus lent est utilisé.

(Image credit: Future)

Certains modèles de reflex numériques légèrement plus récents, comme le Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D et le Canon EOS 6D Mark II, ont inclus Dual Pixel CMOS AF, qui utilise des pixels à détection de phase intégrés au capteur. Cela offre une mise au point plus rapide en mode Live View, et bien que cela aide à réduire l'écart avec les appareils sans miroir, nous assistons maintenant à des systèmes tellement incroyables de la part de plusieurs fabricants que les appareils sans miroir ont définitivement l'avantage.

Puisqu'il n'y a pas de miroir, ces types d'appareils utilisent un autofocus basé sur le capteur en permanence. Beaucoup utilisent l'AF par contraste, mais ils tendent à être plus rapides que les modes AF équivalents sur les reflex numériques. De plus en plus de modèles sans miroir utilisent maintenant des systèmes AF hybrides avancés, qui combinent la détection de contraste avec l'AF à détection de phase à partir du capteur pour offrir des performances exceptionnelles.

Ils impressionnent non seulement par leur vitesse, mais aussi par leur précision lorsqu'il s'agit de suivre un sujet en mouvement. Le Canon EOS R5 et le Canon EOS R6 sont deux introductions récentes qui offrent une précision presque infaillible dans le suivi d'un sujet. De même, des modèles super haut de gamme comme le Sony A9 II et le Sony A1 sont d'excellentes options pour les photographes de sport et d'action qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de rater un cliché.

(Image credit: Lauren Scott)

Un autre avantage offert par de nombreux appareils photo sans miroir est la détection des yeux et des visages, qui permet de photographier les personnes (et les animaux) avec encore plus de précision. Toutes les grandes marques d'appareils photo sans miroir proposent la détection des yeux et des visages, ce qui vous permet d'obtenir des photos nettes presque à coup sûr. Les modèles les plus récents exploitent également la puissance de l'IA pour améliorer la reconnaissance et le suivi des sujets. Le Sony A7R V, par exemple, est doté d'une puce d'IA dédiée à cet effet.

5. Sans miroir Vs reflex numérique : Prise de vue en continu

Les meilleurs reflex numériques ne peuvent plus rivaliser avec les vitesses de rafale des appareils sans miroir

La prise de vue en rafale uniquement électronique peut atteindre 120 images par seconde

Vous avez besoin d'un mode de prise de vue en continu rapide pour capturer des images d'action, et les appareils photo sans miroir ont une longueur d'avance dans ce domaine. Cela s'explique en partie par le fait que le système sans miroir comporte moins de pièces mobiles, mais aussi par le fait que de nombreux modèles passent désormais à la vidéo 4K, voire 8K, ce qui exige une puissance de traitement importante, qui facilite également la prise de vue en continu.

Pour mettre les choses en perspective, le meilleur reflex numérique professionnel de Canon, le Canon EOS-1D X Mark III, peut filmer à 16 images par seconde en utilisant le viseur. Comparé au Canon EOS R3, qui peut prendre des photos RAW en pleine résolution à 30 images par seconde. Le Sony A1 peut faire la même chose avec une résolution de 50MP et l'autofocus.

(Image credit: Future)

Il faut toutefois faire attention lorsqu'on examine les spécifications. Certains appareils sans miroir peuvent se vanter de cadences d'images encore plus élevées, mais doivent utiliser un obturateur électronique pour y parvenir, et la mise au point sera fixée dès le premier cliché. Ce n'est pas idéal si vous prévoyez de suivre un sujet en mouvement, ou de photographier sous certains types de lumière artificielle, où des bandes peuvent apparaître sans l'utilisation d'un obturateur mécanique.

Il faut aussi être réaliste quant aux vitesses de rafale dont vous aurez besoin. Photographier à 60 images par seconde signifie que vous allez rapidement remplir une carte mémoire, et vous devrez passer beaucoup de temps à trier une multitude d'images pour trouver celle qui est 'la bonne'. Cela dit, même les appareils sans miroir d'entrée de gamme offrant des vitesses de rafale plus rapides que la plupart des reflex numériques, les appareils sans miroir ont certainement l'avantage si c'est votre priorité.

De plus, les derniers fleurons tout électroniques repoussent les limites des vitesses de rafale. Le Nikon Z9 peut capturer des JPEGs de 11MP à 120fps, avec autofocus et exposition automatique complets. Allant encore plus loin, le Sony A9 III utilise un nouveau type de capteur pour photographier à 120fps sans risque de distorsion de l'obturateur roulant.

6. Sans miroir Vs reflex numérique : Vidéo

Le sans-miroir est le choix le plus évident pour les vidéastes

La 4K est désormais la norme, les meilleurs réalisant des prises de vue en 6K ou 8K

Les reflex numériques étaient bien en avance sur les appareils sans miroir en termes d'offre de capture vidéo HD et Full HD professionnelle. Leur vaste gamme d'objectifs et autres accessoires les a rendus populaires auprès des vidéastes professionnels – le Canon EOS 5D Mk II, en particulier, a changé la donne en filmant des vidéos à partir d'un capteur de taille complète, pour bien moins cher que de nombreux appareils professionnels.

Mais le vent a certainement tourné en faveur des appareils sans miroir ces dernières années, offrant une pléthore de fonctionnalités vidéo que la plupart des reflex numériques ne peuvent égaler.

La capture 4K est une fonctionnalité plus courante pour commencer sur les appareils sans miroir, tandis que les reflex numériques ont été lents à offrir cette fonctionnalité. Avec relativement peu de nouveaux reflex numériques apparaissant ces derniers mois, il n'y a pas trop de choix si vous avez besoin de ce type de vidéo. Pour les modèles d'entrée de gamme qui l'offrent, comme le Canon EOS Rebel T8i / EOS 850D, un fort recadrage est appliqué, ce qui est assez limitatif dans de nombreuses situations.

(Image credit: Future)

Il y a aussi l'autofocus en direct efficace et la puissance de traitement offerte par les appareils sans miroir, tandis que la gamme croissante d'adaptateurs et d'accessoires disponibles offre aux vidéastes un système plus complet.

Le Panasonic Lumix GH6 est actuellement notre choix pour le titre de meilleur appareil photo 4K. Il offre une qualité vidéo fantastique et un bon rapport qualité-prix dans un emballage soigné. Mais un coup d'œil à notre sélection des meilleures caméras vidéo révèle que les choses ont évolué depuis son lancement en 2022. La capture non recadrée en 6K est désormais presque la norme, dans une liste dominée par son cousin, le Lumix S5 II, qui bénéficie de l'autofocus à détection de phase.

Nous commençons également à voir des options de résolution encore plus élevées arriver sur le marché. Le Nikon Z9 est l'une des quelques caméras pouvant filmer en vidéo 8K, et c'est notre premier choix. Le Canon EOS R5 est un autre exemple, bien qu'il soit soumis à certaines limitations d'enregistrement. Nous nous attendons à ce que la 8K devienne la norme au cours des prochaines années à mesure que la technologie se développe et devient plus courante.

(Image credit: Future)

Les appareils hybrides constituent un segment de plus en plus important du marché des appareils sans miroir, offrant aux passionnés un mélange de performances photo et vidéo. Auparavant, ce créneau était principalement occupé par des appareils Panasonic tels que les Lumix GH6 et GH5 Mark II, mais des modèles tels que le Nikon Z8, le Fujifilm X-S20 et le Sony A7 IV montrent que les hybrides sont une priorité pour tout le monde.

7. Sans miroir Vs reflex numérique : Caractéristiques

Les reflex numériques d'entrée de gamme offrent des commandes manuelles complètes

Les appareils photo sans miroir bénéficient des dernières fonctionnalités

Dans le passé, il était difficile de distinguer les reflex numériques et les appareils sans miroir en termes de fonctionnalités. Mais de nos jours, avec plus d'argent et de temps investis dans le développement des appareils sans miroir, ces derniers sont désormais clairement gagnants.

Les reflex numériques et les appareils sans miroir offrent tous deux un contrôle manuel complet de l'exposition et vous permettent de prendre des photos en fichiers raw et JPEG. La qualité d'image entre les deux est pratiquement identique, à part les capteurs plus récents trouvés dans les boîtiers sans miroir. Dans chaque secteur, que ce soit pour les appareils d'entrée de gamme, pour les passionnés ou pour les professionnels, les dispositions des commandes et les capacités sont assez similaires. Les reflex numériques d'entrée de gamme ont tendance à cacher les commandes manuelles sous une couche d'automatisation, mais c'est la même chose pour les appareils sans miroir.

Alors que l'ensemble des fonctionnalités des caméras reflex numériques haut de gamme est généralement assez impressionnant, il est juste de dire que l'appareil sans miroir moyen surpasse maintenant le reflex numérique moyen en termes de spécifications. La plupart des appareils sans miroir offrent des systèmes de stabilisation d'image avancés (IBIS), des technologies d'autofocus avancées telles que le suivi et la détection des yeux, la vidéo 4K en standard et bien plus encore.

(Image credit: Future)

La puissance de traitement est à son apogée dans les appareils sans miroir, encore une fois, en vertu de leur nouveauté. Ces processeurs haut de gamme facilitent certaines des fonctionnalités les plus impressionnantes, y compris les ISO élevés, les vitesses de prise de vue rapides et la vidéo 4K à des cadences plus élevées.

L'autofocus le plus rapide, ainsi que le déploiement le plus complet de points à travers le capteur, sont désormais avec les appareils sans miroir, tandis que les cadences de prise de vue super rapides jusqu'à 30 images par seconde ne sont possibles que grâce à l'absence de miroir.

La plupart des appareils sans miroir offrent des écrans articulés ou inclinables sensibles au toucher, et bien qu'il existe plusieurs reflex numériques qui proposent la même chose, vous trouverez maintenant la meilleure technologie d'écran (et les systèmes de menu) sur les appareils sans miroir. Les viseurs optiques étaient souvent préférés, mais avec les avancées dramatiques de la technologie EVF au cours des dernières années, beaucoup de personnes ont maintenant basculé vers les viseurs électroniques.

8. Sans miroir Vs reflex numérique : Qualité de l'image

Les deux formats utilisent des capteurs APS-C et plein format.

Les capteurs Micro Four Thirds, plus petits, sont réservés aux systèmes sans miroir

Il n'y a pas non plus de choix à faire. Actuellement, la résolution la plus élevée se trouve dans un appareil photo sans miroir, le Fujifilm GFX100S moyen format, qui dispose d'un capteur de 102 Mpx, suivi de près par le Hasselblad X2D 100C avec 100 Mpx. Il est vrai que ces appareils ne sont pas à la portée de toutes les bourses, même si l'appareil sans miroir Sony A7R V, moins cher, affiche 61 Mpx, soit 11 Mpx de plus que les reflex numériques les plus proches, les Canon EOS 5DS et 5DS R.

Mais il ne s'agit pas seulement de mégapixels, car le principal facteur de qualité d'image est la taille du capteur. À l'exception des capteurs moyen format, les capteurs plein format sont les plus grands et offrent la meilleure qualité en basse lumière, tandis que les appareils photo dotés de capteurs APS-C sont compétitifs en termes de qualité d'image et beaucoup moins chers - vous pouvez obtenir l'une ou l'autre de ces tailles de capteur dans les reflex numériques et les appareils photo sans miroir.

(Image credit: Future)

Mais le marché des appareils photo compacts offre également des formats plus petits. Le format Micro Four Thirds utilisé par la série G de Panasonic et le système OM est plus petit que le format APS-C, mais il en va de même pour les appareils et les objectifs, ce qui vous oblige à déterminer ce qui est le plus important pour vous : la taille ou la qualité d'image finale.

Dans l'ensemble, il n'y a donc pas d'avantage intrinsèque en termes de qualité d'image pour un reflex numérique, étant donné que les mêmes tailles de capteur sont également disponibles dans les appareils photo sans miroir.

9. Sans miroir Vs reflex numérique : Autonomie de la batterie

Les reflex numériques ont une meilleure autonomie, avec une moyenne de plus de 800 photos

L'autonomie des batteries des appareils sans miroir est généralement plus faible, de l'ordre de 400 photos

La comparaison de l'autonomie de la batterie pourrait ne pas être excitante, mais elle est importante lorsque les différences sont aussi grandes que celles-ci.

Le très abordable Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D DSLR, par exemple, peut prendre 1 070 clichés avec une seule charge, tandis que l'appareil sans miroir Fujifilm X-T4, un modèle bien plus avancé, ne peut prendre que 500 photos avant que la batterie ne s'épuise. Ce schéma se répète à travers la gamme des reflex numériques et des appareils sans miroir.

Pourquoi cela ? Les batteries des reflex numériques sont parfois plus grandes, bien que pas toujours, et on pourrait penser que l'action de lever et d'abaisser le miroir pour chaque prise consommerait plus d'énergie, et que l'écran LCD serait utilisé tout autant. Cependant, les appareils sans miroir doivent également alimenter un EVF dans la plupart des cas, et c'est pourquoi leur autonomie de batterie est bien plus courte.

(Image credit: TechRadar)

Il s'agit donc d'un domaine dans lequel les reflex numériques présentent souvent un avantage pratique substantiel. Si vous aimez prendre beaucoup de photos au cours d'une même journée, vous devrez certainement investir dans une deuxième batterie ou rechercher un modèle sans miroir offrant une fonction de recharge par USB, afin de pouvoir utiliser une banque d'alimentation lors de vos déplacements. Cela n'est plus très difficile de nos jours, car la plupart des appareils photo sans miroir récents offrent une fonction de recharge USB intégrée à l'appareil.

10. Sans miroir Vs reflex numérique : Prix

Les reflex numériques moins chers sont souvent dépourvus des dernières fonctionnalités

Les appareils photo sans miroir d'entrée de gamme sont plus chers

On pourrait espérer que la conception plus simple d'un appareil à système compact le rendrait moins cher à l'achat, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous souhaitez acquérir un appareil photo 'sérieux' entièrement équipé avec un viseur pour le moins d'argent possible, alors un reflex numérique reste toujours l'option la moins chère – mais l'écart entre les deux se resserre.

Par exemple, le reflex numérique Nikon D3500 de 24MP dispose d'un excellent capteur APS-C, d'un viseur optique (bien sûr), de commandes manuelles décentes et d'une autonomie de batterie stupéfiante de 1 550 prises.

Ses concurrents les plus proches en termes de prix incluent des modèles comme le Sony Alpha A6000, qui embarque un capteur APS-C de 24MP presque identique et dispose d'un viseur électronique intégré. Cela dit, il n'est aussi bon marché que parce qu'il a été remplacé. Vous trouverez un aperçu complet des meilleurs appareils photo économiques dans notre sélection dédiée.

Une fois que vous entrez sur le marché des amateurs et des professionnels, cependant, les différences disparaissent largement – pour un montant donné, vous obtenez à peu près les mêmes fonctionnalités, performances et puissance. Cela est confirmé par de nombreuses entrées premium dans notre liste des meilleurs appareils photo en général.

Sans miroir Vs reflex numérique : Verdict

Les appareils photo reflex numériques offrent une maniabilité impressionnante, une grande autonomie et une excellente qualité d'image

Les appareils sans miroir sont techniquement plus avancés et souvent plus petits et plus légers

Autrefois, il était plus difficile de donner une réponse définitive au débat entre les appareils sans miroir et les reflex numériques. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de plaider en faveur du DSLR. Avec l'arrivée sur le marché de plus en plus de modèles sans miroir et de moins en moins de reflex numériques, l'avenir est clair.

Les appareils photo sans miroir vous donnent l'avantage dans de nombreux scénarios. Ils sont généralement plus légers et plus petits que leurs équivalents DSLR, souvent accompagnés d'objectifs plus petits et plus légers. Ils offrent un ensemble complet de fonctionnalités modernes, telles que des performances de suivi de l'AF exceptionnelles, l'enregistrement vidéo 4K et l'IBIS, pour lesquelles les reflex numériques commencent maintenant à se laisser distancer.

(Image credit: Future)

Cela dit, il y a encore quelque chose à dire pour les reflex numériques – et il reste encore un peu de vie dans cette vieille technologie. Dans l'ensemble, parce qu'ils sont plus anciens et manquent de EVFs, ils tendent à être une proposition moins chère que les appareils sans miroir, et vous pouvez trouver de bonnes affaires.

Le compromis est que vous pourriez ne pas obtenir la dernière technologie, mais tous les photographes n'en ont pas besoin. Les reflex numériques offrent également une gamme d'objectifs plus complète, du moins pour le moment. L'autonomie de la batterie pour les appareils sans miroir reste bien derrière celle des reflex numériques et, bien qu'elle s'améliore, rien n'égale encore ce qu'un reflex numérique est capable de faire à cet égard.

L'ergonomie des reflex numériques haut de gamme et des appareils sans miroir haut de gamme est fantastique, mais il est arguable que les appareils sans miroir moins chers ne sont pas aussi agréables à utiliser que les reflex numériques moins chers. Cela est, cependant, souvent une question de choix personnel et de préférences de prise de vue. Il y a maintenant moins à choisir entre les viseurs optiques et électroniques, avec les dernières itérations étant si bonnes que beaucoup les préfèrent souvent.

(Image credit: Future)

Si vous êtes déjà investi dans le système reflex numérique – ou peut-être avez-vous vraiment une forte préférence pour leur style de prise de vue – il reste encore un peu de vie en eux. Nous ne les écrirons pas complètement juste encore, mais il semble relativement peu probable que nous verrons beaucoup de nouveaux modèles à partir de maintenant. Nikon l'a déjà indiqué, et d'autres fabricants comme Canon sont susceptibles de suivre.

En somme, il est sûr de dire que si vous vous orientez vers un appareil photo 'réel' pour la première fois, il est plus logique de choisir maintenant un modèle sans miroir. Il est clair que chaque fabricant va poursuivre les avancées dans ce domaine bien plus que pour les reflex numériques, qui seront relégués aux livres d'histoire au cours de la prochaine décennie.

Actuellement, il n'y a jamais eu autant de choix – mais pour la plupart des photographes, opter pour un appareil sans miroir est la solution la plus sensée.