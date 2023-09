Test du Sony A7C R : l'appareil photo de voyage ultime ?

Si vous recherchez un petit appareil photo à objectif interchangeable pour vos déplacements quotidiens et vos voyages, l'A7C R est un choix convaincant, bien que coûteux. Identique en tous points à l'A7C II, à l'exception de son capteur 61 Mpx de plus haute résolution, l'hybride A7C R peut gérer presque tous les scénarios de photographie avec facilité, tandis que ses spécifications vidéo sont tout à fait respectables. Les photographes de paysages seront séduits par ces pixels supplémentaires qui leur permettront de recadrer leurs images et d'ajouter de la polyvalence à l'objectif de leur choix. Ce petit format n'est pas aussi maniable qu'un appareil hybride de type SLR comme l'A7R V. Il n'y a pas de joystick AF tandis que le viseur est petit et difficile à manipuler. Cependant, en tant qu'appareil photo de voyage, l'A7C R pourrait bien être l'appareil le plus performant du marché.

Annoncé en même temps que le Sony A7C II, l'A7C R est une alternative plus onéreuse dotée d'un capteur plein format de 61 Mpixels à plus haute résolution. C'est par ailleurs un appareil photo assez identique. Bien que ce test aborde la construction, la manipulation, les caractéristiques et les performances, nous nous concentrerons ici sur les principales différences liées au capteur, et sur l'impact qu'elles ont sur la qualité d'image, les performances et la position de l'appareil dans la gamme Sony Alpha.

Succédant au Sony A7C, qui est l'un des meilleurs appareils photo de voyage dotés d'un capteur plein format, l'A7C II et l'A7C R conservent ce format compact adapté aux voyages - Sony affirme qu'il s'agit des plus petits appareils photo plein format au monde dotés d'une stabilisation d'image intégrée - mais ils sont dotés des dernières fonctionnalités de Sony et représentent une amélioration considérable.

D'une certaine manière, nous ne voyons rien de nouveau ici, et c'est une tendance récente de Sony, qui a complété sa gamme Alpha avec des appareils de niche qui combinent les technologies existantes d'autres modèles. L'A7C II est essentiellement un petit A7 IV - l'appareil qui figure en tête de notre guide des meilleurs appareils photo sans miroir - tandis que l'A7C R est un petit A7R V. (L'A7C, quant à lui, est un A7 III compact - vous remarquez une tendance ?)

Entre l'A7C II, l'A7C R, l'A7 IV ou l'A7R V, le choix se résume à savoir ce qui est le plus important : votre portefeuille, la taille de l'appareil, sa maniabilité ou la qualité de l'image. Chacun de ces appareils répond à la moitié de ces critères, l'A7C R donnant satisfaction aux personnes en quête d'un appareil photo facile à transporter et qui offre la meilleure qualité d'image possible.

Prix et date de sortie du Sony A7C R Le prix catalogue de l'A7C R est de 3 699 € boîtier nu (fourni avec un grip). C'est environ 25% de moins que le Sony A7R V, mais c'est une sacrée augmentation par rapport à l'A7C II, qui coûte 2 699 € boîtier nu - nous pourrions appeler cette augmentation une taxe pour les photographes paysagistes. Cependant, l'A7C R est livré avec un grip, et bien que cet accessoire fonctionne également avec l'A7C II, il s'agit d'un achat additionnel avec ce dernier appareil (prix à confirmer).

Nous préférons la qualité de l'A7C R à celle de l'A7C II parce que son capteur haute résolution n'est pas seulement meilleur pour la photographie de paysage, mais il offre une plus grande flexibilité ; nous n'avons peut-être pas besoin de 61MP la plupart du temps, mais nous pouvons recadrer ces images plus grandes que les images de l'A7C II de 33MP, comme avec l'adorable Leica Q3 qui est le meilleur appareil photo compact haut de gamme disponible, et qui possède également un capteur de 61MP.

L'A7C R, de type télémétrique, n'est pas un appareil avec lequel vous souhaiteriez utiliser de gros téléobjectifs pour vous rapprocher de vos sujets (voir les images ci-dessous avec l'objectif FE 70-200mm F4 II). Il est si petit que vous souhaiterez plutôt l'associer à des objectifs de tous les jours relativement légers comme le FE 40 mm F2,5. Les photos prises avec un objectif comme celui-ci bénéficient souvent d'un recadrage, et le fait de doubler les pixels vous permet de vous rapprocher deux fois plus.

Outre le choix du modèle d'A7C le plus judicieux en fonction du capteur, ces deux appareils sont conçus pour être aussi petits que possible, ce qui implique des compromis au niveau de la manipulation par rapport aux modèles de type SLR. Par exemple, bien que le grossissement du viseur de l'A7C R et de l'A7C II ait été amélioré par rapport à celui de l'A7C, il reste difficile à utiliser au quotidien - nous avons eu du mal à obtenir une vue claire, alors que le viseur de l'A7R V est beaucoup plus facile à utiliser.

Nous avons également regretté l'absence d'un joystick pour la mise au point automatique. Ne vous méprenez pas : l'autofocus de l'A7C R fonctionne brillamment en lui-même, grâce à la puce autofocus " alimentée par l'IA " de Sony, ce qui signifie que, tout comme l'A7C II, l'A7C R est capable de reconnaître plus de sujets et dans plus de scénarios que les appareils de la génération précédente, et d'effectuer une mise au point nette sur les yeux humains. Cependant, le joystick est un outil très pratique pour contrôler le sujet lors de la mise au point.

Compte tenu de l'expérience modeste du viseur, c'est un soulagement que la fonctionnalité tactile de l'écran à angle variable ait été améliorée, en ajoutant la navigation tactile et le contrôle par swipe en plus de la mise au point tactile. L'interface utilisateur dans l'appareil photo est la dernière version rationalisée qui est beaucoup plus facile à naviguer que la configuration précédente.

La nouvelle application Sony Creators' fonctionne également très bien. Nous n'avons eu aucun mal à connecter notre téléphone Android pour contrôler l'appareil photo à distance et télécharger des images sur le cloud. Les applications Sony précédentes n'étaient pas à la hauteur, mais l'application Sony Creators' est une toute autre expérience.

L'application Sony Creators a permis de réaliser facilement ces autoportraits à distance.

Dans l'ensemble, le Sony A7C R est un appareil photo très performant pour sa taille, peut-être même le plus performant. Il permet de photographier des paysages aussi facilement que des portraits rapides et, selon nous, c'est le moyen le plus économique d'obtenir l'excellent capteur de 61 Mpx de Sony. Il reste cependant très cher, ce qui nous amène à nous poser la question suivante : "Avez-vous vraiment besoin de tous ces pixels ?

Sony A7C R : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony A7C R Capteur 61MP BSI CMOS plein format Vidéo : 4K 60p Points AF : Détection hybride phase/contraste à 759 points LCD : Écran tactile à angle variable de 3,0 pouces, 1,03 m-dot Viseur : EVF OLED de 2,36 m de points, 0,39 pouce Cartes mémoire : Unique UHS-II Connectivité : Wi-Fi / Bluetooth Éclatement maximal : Obturateur mécanique 10 images/seconde (C-AF) Taille : 124 x 71.1 x 63.4mm Poids : 430g boîtier seul

Sony A7C R : qualité d'image

Il n'y a rien à dire sur la qualité d'image de l'A7C R qui n'ait déjà été dit. Il embarque exactement le même capteur de 61MP que l'A7R V, et vous pouvez en savoir plus sur ce formidable appareil photo hybride de 4 500 € dans notre test complet de l'A7R V de Sony.

La seule différence réelle entre les deux est l'impact sur la qualité d'image résultant de la manipulation de chaque appareil. La prise en main de l'A7R V est plus ferme (c'est probablement la raison pour laquelle Sony livre l'A7C R avec un grid), et sa stabilisation d'image intégrée est évaluée à 8EV contre 7EV pour l'A7C R. Il est donc possible que les photos prises à main levée avec l'A7C R soient plus floues dans certains scénarios.

La détection des sujets assistée par l'IA fonctionne à merveille pour les sujets humains et animaux dans un large éventail de scénarios.

Et puis il y a la comparaison entre l'A7C R et l'A7C II de 33 mégapixels. Avons-nous besoin de ces pixels supplémentaires ? Nous pensons que pour un appareil photo de voyage, où l'on souhaite une configuration légère et peut-être un seul objectif, le nombre de pixels supplémentaires est très important. Si un objectif 40 mm f/2,5 ne peut pas s'approcher suffisamment, il suffit de recadrer. Vous pouvez obtenir l'impression d'un objectif de 80 mm, par exemple, dans une image de 61 Mpixels recadrée à une taille similaire à celle de l'A7C II de 33 Mpixels. Si l'argent n'était pas un problème, nous opterions sans hésiter pour l'A7C R.

Oubliant tout ce qui concerne l'Alpha, et appréciant simplement les photos que nous avons réalisées avec l'A7C R, nous pouvons voir des détails d'une grande netteté là où c'est important, lorsque les réglages d'exposition sont raisonnables. Les objectifs de haut niveau que nous avons utilisés sont très performants ; ils sont suffisamment larges à f/4 pour produire de jolis effets de flou dans les portraits, et suffisamment précis à l'arrêt pour obtenir des photos de paysages d'une grande netteté.

L'A7C R est un excellent appareil photo pour tous les jours.

Les performances ISO sont correctes, avec une plage native de 100 à 32 000 ISO. Tous les réglages entre 100 et 1600 ISO donnent des résultats propres et nets, et nous irions volontiers jusqu'à 6400 ISO. Au-delà de cette plage, par exemple, pousser jusqu'au réglage natif maximal de 32 000 ISO en basse lumière est acceptable à la rigueur, mais si vous regardez de près (voir ci-dessous les photos de chevaux au lever de la lune), les détails à ce réglage sont assez flous.

Les couleurs JPEG sont excellentes dès la sortie de la boîte, la plage dynamique est généreuse et l'autofocus intelligent est fiable. En résumé, l'A7C R peut être utilisé comme un appareil photo de tous les jours ; il réagit rapidement lorsqu'il s'agit de capturer l'instant, et il est suffisamment puissant pour les scénarios les plus complexes - une expédition de photographie de paysage ou une séance de portrait.

Les détails sont d'une netteté incroyable et les couleurs sont parfaites dans cette scène.

La qualité vidéo est également très correcte, avec de la 4K 10 bits 4:2:2 jusqu'à 30 images par seconde, et un profil de couleur logarithmique offrant la meilleure qualité d'image. Nous n'avons pas de vidéo 8K comme sur l'A7R V, mais les vidéos 4K sont très nettes, prises à partir de la lecture 7K du capteur, qui est ensuite sous-échantillonnée sans saut de ligne ni regroupement de pixels. Si vous aimez filmer à mi-vitesse, le réglage de 60 images par seconde entraîne un recadrage Super35 (1,5x), ce qui fait que l'objectif zoom 20-70 mm, plus large que la plupart des autres, convient particulièrement bien.

Ces photos en basse lumière prises au lever de la lune avec des sensibilités de 16 000 et 32 000 ISO sont utilisables lorsqu'on les regarde de près, mais les détails sont flous.

Sony A7C R : bilan du test

Swipe to scroll horizontally Sony A7C R Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Un prix nettement supérieur à celui de l'A7C II 4 / 5 Design Manipulation familière de Sony dans un petit boîtier 4 / 5 Performances Doté des caractéristiques propres à la gamme Alpha 5 / 5 Qualité d'image Capteur plein format le plus performant de sa catégorie 5 / 5

Devriez-vous acheter le Sony A7C R?

Achetez-le si ...

Vous voulez la dernière technologie d'autofocus

Grâce aux meilleures performances autofocus de Sony et à la puce autofocus alimentée par l'IA, l'A7C R peut suivre de manière intelligente et fiable un éventail de sujets plus large que jamais pour offrir une mise au point nette là où c'est important.

La qualité d'image est une priorité

Pour un appareil plein format, vous ne trouverez pas mieux que le capteur Sony de 61MP. Même si vous n'avez pas besoin de tous ces pixels, vous pouvez utiliser l'une des tailles de fichier les plus petites ou exploiter le potentiel de recadrage supplémentaire qu'offre une résolution aussi élevée de 61 Mpixels.

Vous privilégiez la taille à la fonction

L'A7C R est minuscule et tient bien dans la main, en particulier lorsque le grid est fixé. Ajoutez à cela l'écran rabattable et les nouvelles molettes de contrôle, et vous obtenez un petit appareil photo de voyage discret et performant. Cependant, si la taille n'a pas d'importance, l'expérience globale de l'utilisateur avec l'A7R V est meilleure.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas besoin d'autant de pixels

Il existe une grande différence de nombre de pixels entre l'A7C R et l'A7C II, mais ce dernier n'est pas en reste, avec un capteur plein format de 33 Mpixels. Si vous recherchez un appareil photo polyvalent et adapté aux voyages, vous pouvez économiser de l'argent en optant pour l'A7C II.

Vous aimez utiliser un viseur

Selon nous, le plus grand compromis dans un appareil photo plein format aussi compact est l'expérience du viseur. L'A7R V, plus grand et de style reflex, dispose d'un viseur plus grand de 0,5 pouce que celui de 0,39 pouce de l'A7C R, d'une résolution supérieure de 9,44 millions de points et d'un dégagement oculaire plus facile.

Vous utilisez de gros objectifs

Regardez les photos du produit A7C R dans cette revue avec l'objectif FE 70-200mm F4 II monté : il y a un décalage de taille, et il s'agit d'un zoom plus petit dans la gamme Sony. Si vous utilisez régulièrement des téléobjectifs encombrants, un appareil photo plus grand vous conviendra mieux.

Sony A7C R : à considérer également

Si notre Sony A7C R vous a incité à réfléchir à d'autres options, voici deux autres appareils photo à considérer...

Sony A7R V

Si la taille compacte ne fait pas tout, la plupart des technologies de l'A7C R proviennent de l'A7R V, plus volumineux et plus cher. Pour la dépense supplémentaire de 20-25%, vous obtenez une meilleure expérience utilisateur qui comprend un boîtier plus spacieux, une poignée plus grande, un joystick AF, un EVF supérieur de 9,44 mégapoints avec un écran plus grand, et un port HDMI de taille normale. L'écart de prix entre ces deux appareils est plus important qu'entre l'A7C II et l'A7 IV, et il y a sans doute plus de différences entre les deux. Lire notre test complet du Sony A7R V

Sigma FP

Si vous voulez vraiment le plus petit et le plus léger des appareils hybrides plein format pour la photo et la vidéo, ne cherchez pas plus loin que le Sigma FP L. Il s'agit d'une version 61MP du Sigma FP - qui est un véritable appareil de poche avec un capteur plein format de 24,6MP - avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste amélioré. Le FP L coûte un peu moins cher que l'A7C R, mais il ne dispose pas d'un stabilisateur d'image intégré, ni d'un viseur intégré, qui est disponible en tant qu'option coûteuse. Lire notre test complet du Sigma FP (en anglais)

Nous avons eu un exemplaire de test de l'A7C R de Sony, ainsi que les objectifs FE 20-70mm F4 et FE 70-200mm F4 II, pendant une semaine, au cours de laquelle ces trois éléments nous ont accompagnés la plupart du temps et se sont combinés pour former un ensemble facile à transporter et à ranger dans un petit sac. Idéalement, nous aurions préféré disposer d'un objectif léger et compact, comme le FE 40mm F2.5 G, qui exploite pleinement le potentiel de l'A7C R en matière de mobilité.

Tout au long de la semaine, nous avons pu prendre régulièrement des photos et des vidéos, y compris des portraits, des portraits d'animaux, des paysages, de la macro, des séquences rapides et des photos de tous les jours, dans toutes sortes de conditions d'éclairage, et utiliser l'application Creators' de Sony pour le contrôle à distance de l'appareil photo et le téléchargement d'images. Nous avons également testé la stabilisation d'image 7EV en prenant des photos à main levée à vitesse d'obturation lente.

Première révision en août 2023