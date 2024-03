L'objectif 50 mm f/1,2 de Sigma : une alternative à Sony pour les photographes de portrait professionnels

On considère l'objectif Sony 50mm f/1.2 comme l'un des meilleurs jamais produits par Sony et, à l'instar de son homologue f/1.4, il pourrait s'avérer être l'unique objectif dont on aurait jamais besoin, surtout dans le domaine de la photographie de portrait. Par conséquent, l'excitation entourant le teaser de l'événement de Sigma prévu pour le 26 mars n'étonne guère, étant donné qu'il est attendu que le fabricant d'objectifs annonce un 50mm concurrentiel pour les professionnels qui pourrait s'avérer bien plus abordable.

Selon Sony Alpha Rumors, le nouvel objectif 50mm présentera également une ouverture extrêmement grande de f/1.2 – idéale pour des portraits lumineux avec une profondeur de champ extrêmement faible – et sera disponible à la fois en monture Sony E et en monture L (pour les appareils photo sans miroir plein format de Sigma et Panasonic) ; aucune version pour monture Nikon Z n'a été mentionnée.

Il est également dit que le dernier objectif de Sigma, qui semble étrangement similaire à son propre 50mm f/1.4 dans les images qui ont fuité (et qui ont depuis été retirées), sera plus petit et plus léger que son rival Sony, bien que de peu.

Le véritable atout pour les photographes de portrait aspirants et professionnels à la recherche d'un nouvel objectif pour monture Sony est l'économie potentielle réalisable – les objectifs de Sigma sont presque toujours environ à moitié prix par rapport à ceux de Sony, et avec le 50mm f/1.2 de Sony mentionné précédemment coûtant plus de 2000 €, on pourrait envisager quelque chose de plus proche de 1000 €.

Le dernier objectif de Sigma pour le portrait est-il vraiment nécessaire ?

Si la qualité d'image de l'objectif Sigma qui sera bientôt annoncé tient la route - ce qui est pratiquement acquis si l'on se réfère à la réputation du fabricant d'objectifs tiers - il constituera alors une alternative convaincante à l'objectif 50 mm f/1,2 de Sony, qui est plus onéreux. La seule inquiétude que nous avons, basée sur les images qui ont fuité et qui montrent que le diamètre de l'objectif Sigma est beaucoup plus étroit que celui de la version Sony, est que le bokeh de l'œil du chat pourrait être plus prononcé, bien qu'il s'agisse d'une simple spéculation jusqu'à ce que l'objectif soit rendu officiel et que nous puissions le tester.

Le 50 mm f/1,2 de Sony pour les appareils plein format à monture électronique. (Image credit: Future)

Étant donné que Sigma propose déjà un objectif 50mm f/1.4, cette version f/1.2 est-elle réellement ce dont les photographes ont besoin ? Eh bien, même si sur le papier les différences entre les objectifs à focales fixes f/1.2, f/1.4 et f/1.8 semblent minimes, ces détails comptent pour les professionnels. Plus l'ouverture maximale est grande, plus l'objectif est facile à utiliser en faible lumière, plus le bokeh peut être crémeux et potentiellement rond lorsqu'on photographie avec l'ouverture grand ouverte – et l'objectif Sigma est supposé intégrer généreusement 13 lamelles de diaphragme, ce qui améliorerait encore le bokeh.

Un potentiel 50mm f/1.2 serait plus grand, plus lourd et plus cher que l'actuel 50mm f/1.4 de Sigma, bien que la plupart des professionnels débourseraient le supplément pour bénéficier de cette plus grande ouverture, et accepteraient le surpoids. Pour les autres, un 50mm f/1.4 ou même f/1.8 fera probablement l'affaire. Quoi qu'il en soit, il semble que Sigma s'apprête à proposer un autre objectif impressionnant pour les professionnels, notamment ceux qui utilisent des appareils Sony ou Panasonic – il ne reste plus qu'à attendre demain, le 26 mars (13h) pour en savoir plus.

