Le nouveau Leica SL3 est comme le MacBook Pro des appareils photo sans miroir plein format

Le Leica SL3 est un nouvel appareil photo sans miroir plein format de 60 Mpx.

Il dispose désormais d'un autofocus à détection de phase et d'un écran tactile inclinable.

Le prix du boîtier du SL3 est de 6 800 €

Leica est mieux connu pour ses appareils photo télémétriques de la série M classique, mais il vient de lancer quelque chose à l'autre bout du spectre – un cheval de bataille moderne plein format pour les professionnels, nommé le Leica SL3.

Le SL3 fait suite au SL2 de 2019 et apporte une longue liste d'améliorations, incluant un capteur CMOS BSI plein format de 60MP, un processeur Maestro IV, l'autofocus à détection de phase (enfin), un écran tactile inclinable et la vidéo 8K. On a déjà eu l'occasion de tester l'appareil, alors pour lire nos premières impressions, passez à notre prise en main du Leica SL3.

Vous voulez la version courte ? Le SL3 se profile comme le meilleur tout-terrain plein format de Leica jusqu'à présent, combinant un corps en métal agréablement lourd avec un système de menu raffiné et l'accès à des dizaines d'objectifs à monture L. Cela en fait un outil haut de gamme pour les professionnels créatifs et, à certains égards, l'équivalent d'un MacBook Pro en matière de caméra.

Comme le portable phare d'Apple, il affiche une étiquette de prix importante. Son prix pour le boîtier seul est de 6 800 € et les objectifs SL de Leica coûtent également des milliers. Mais comme la monture L est également prise en charge par Panasonic, Sigma et Samyang, il y a des options moins chères parmi les 84 disponibles pour le système.

Alors que des concurrents plein format comme le Nikon Z8 seront probablement des achats plus judicieux, le SL3 possède un corps tout en métal solide, construit à la main en Allemagne. Notre test souligne l'"incroyable qualité de construction" de l'appareil, affirmant qu'il "semble pouvoir survivre à une collision avec un Cybertruck".

Le SL3 n'est cependant pas parfait, avec sa durée de vie de batterie standard CIPA n'étant que de 260 clichés par charge, ce qui le place derrière ses concurrents (le Nikon Z8, par exemple, gère environ 100 clichés de plus). Contrairement au Leica M11-P plus ancien, le SL3 ne prend également pas en charge les Content Credentials (un standard pour protéger l'authenticité des images numériques).

Lorsqu'on a interrogé Leica à ce sujet, la marque a indiqué que "la raison est que le développement du SL3 était déjà bien avancé lorsque cette technologie est devenue mature", mais qu'elle vise à intégrer la technologie de lutte contre l'IA dans les futurs appareils photo. C'est également seulement une petite tache sur ce qui est par ailleurs en train de devenir une option dangereusement tentante dans notre guide des meilleurs appareils photo sans miroir plein format.

Le prix du Leica SL3 en vaut-il la peine ?

Chaque fois qu'un nouvel appareil photo Leica est lancé, cela relance généralement le vieux débat sur la question de savoir si les appareils photo Leica valent leurs prix.

Bien que le SL3 ne soit certainement pas l'appareil le plus cher de la marque – le Leica M11 Monochrom, par exemple, coûte 9 450 €.

Les spécifications du SL3 en font un impressionnant tout-terrain, mais elles ne sont pas supérieures à la concurrence. Par exemple, l'autofocus à détection de phase et les écrans tactiles inclinables existent depuis des années, tout comme la capacité de filmer en vidéo 8K avec un appareil sans miroir.

La raison pour laquelle on paie un appareil comme le SL3, c'est sa qualité de construction et son design uniques, son interface utilisateur étonnamment claire, son style d'image distinctif et le fait d'avoir un partenaire idéal pour les objectifs SL et M de Leica. Dans une certaine mesure, il s'agit également de l'exclusivité de posséder un appareil avec ce célèbre point rouge et l'héritage indéniable de Leica.

Que cela vaille ou non le prix du SL3 est discutable, mais il ne fait aucun doute que le SL3 offre une expérience de prise de vue unique et spéciale par rapport à la plupart des appareils photo sans miroir plein format. Nous avons hâte de l'utiliser plus longuement.