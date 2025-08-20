Sigma dévoile deux objectifs inédits pour astrophotographes et pros du sport

Sigma dévoile un ultra grand-angle 12 mm f/1.4 pour hybrides APS-C

Disponible pour Sony, Canon et Fujifilm au prix de 599 €

Un 200 mm f/2 téléobjectif fixe est également annoncé, intégré à la gamme professionnelle Sports de Sigma

Décidément, l’atelier optique de Sigma enchaîne les nouveautés. Après le zoom polyvalent 18-40 mm f/1.8 et l’impressionnant téléobjectif 300-600 mm f/4 primé, la marque dévoile deux nouvelles focales fixes haut de gamme : un 12 mm f/1.4 dédié aux boîtiers APS-C, ainsi qu’un 200 mm f/2 pour plein format.

Le 12 mm vient compléter une série déjà composée des 16 mm, 23 mm, 30 mm et 56 mm f/1.4. Chacun de ces modèles est reconnu pour combiner d’excellentes performances optiques avec une compacité remarquable.

Cette nouvelle focale ultra grand-angle répond à une attente précise : son équivalent plein format de 18 mm ouvre la voie à l’astrophotographie, domaine où l’ouverture f/1.4 sera particulièrement appréciée. Jusqu’ici, le plus grand-angle de la gamme correspondait à un 24 mm en équivalence plein format, souvent jugé insuffisant par les passionnés de ciels étoilés.

Le nouvel objectif est proposé en montures Sony E, Canon RF et Fujifilm X, au tarif public conseillé de 599 €. Rien n’indique encore une disponibilité en Nikon Z ou monture L, mais l’historique des lancements de Sigma laisse présager de futures déclinaisons.

Autre annonce d’envergure, Sigma dévoile le tout premier 200 mm au monde doté d’une ouverture f/2. Conçu pour les montures Sony E et L, il intègre la série Sports destinée aux professionnels. Héritier de la conception du 300-600 mm, il associe des optiques haut de gamme, une mise au point autofocus ultra-rapide, une stabilisation optique de 6,5 IL via l’algorithme OS2 de Sigma, ainsi qu’une construction résistante à la poussière et aux éclaboussures. Son tarif est fixé à 2 999 £ (prix en France à confirmer).

La commercialisation des deux modèles débutera le 4 septembre.

(Image credit: Sigma)

Cap sur les étoiles

Le nouveau 12 mm f/1.4 séduira sans aucun doute les astrophotographes équipés d’un hybride APS-C comme le Sony A6700, le Canon EOS R7 ou le Fujifilm X-T5. Mais sa conception compacte, son grand-angle, son autofocus réactif et son faible focus breathing en font également un objectif idéal pour les créateurs de contenu et vloggeurs.

Avec seulement 225 g sur la balance et 68 mm de long, il s’accorde parfaitement avec tout boîtier APS-C compatible. Sa tropicalisation (résistance à la poussière et aux projections d’eau) permet de l’emporter sans crainte sur le terrain, y compris lors de nuits froides et humides.

Le 200 mm f/2, quant à lui, impressionne par son statut inédit de téléobjectif lumineux. Conçu pour le portrait serré et les sports en intérieur, il exploite la profondeur de champ réduite et la compression visuelle offertes par sa focale, combinées à une ouverture f/2 rarement vue sur cette distance focale.

Ce concentré de technologie affiche 1,82 kg pour 201 mm de long. Ce gabarit conséquent est la contrepartie de son ouverture exceptionnelle, bien plus lumineuse que celle d’un zoom 70-200 mm f/2.8 classique.

Forte de ses précédents succès, Sigma mise sur ces deux nouvelles optiques uniques pour offrir aux photographes des possibilités inédites, notamment pour les amateurs d’astrophotographie, qui disposent enfin de la focale dont ils rêvaient.

Plus d’informations sont disponibles directement sur le site officiel de Sigma.