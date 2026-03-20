Fujifilm demande, les fans décident : voici l’objectif “parfait” qu’ils ont choisi

Fujifilm a organisé un événement en direct il y a deux semaines, au cours duquel 14 concepts d’objectifs ont été présentés

L’entreprise a lancé un sondage en demandant aux spectateurs de voter pour leurs trois favoris

Plus de 70 000 votes plus tard, le concept XF 16-80mm F2.8 est arrivé en tête

Fujifilm a récemment organisé un événement en direct intitulé « Focus on Glass – Untold Stories », durant lequel son équipe de planification produit a présenté 14 concepts d’objectifs différents, en expliquant : « nous aimerions créer des objectifs comme ceux-ci ». Pour les passionnés de matériel photo, l’événement mérite clairement le détour.

Un élément particulièrement rafraîchissant est intervenu à la fin de la présentation : Fujifilm a ouvert un vote afin de permettre aux fans de s’exprimer. Deux semaines et 70 000 votes plus tard, il est désormais possible de savoir quels objectifs ont le plus séduit.

Chaque participant pouvait voter pour trois concepts. L’objectif « character rich » XF 90mm F2 APD s’est distingué comme un objectif portrait spécialisé, mais ce sont deux zooms à grande ouverture qui ont, sans surprise, dominé le classement.

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En tête figure le XF 16-80mm F2.8 avec 16,4 % des voix, suivi de près par le XF 18-50mm F1.4 avec 15,85 %. Les résultats complets sont disponibles ci-dessous, ainsi que davantage de détails sur chaque option sur le site de Fujifilm.

Ce qui reste incertain pour l’instant, c’est la manière dont Fujifilm utilisera ces informations. Rien ne garantit que ces objectifs seront effectivement produits, mais beaucoup espèrent que leur voix sera prise en compte et que le XF 16-80mm F2.8, en particulier, deviendra réalité.

Fujifilm propose déjà une large gamme d'objectifs à monture X, mais certains de ses concepts d'objectifs ont sans aucun doute trouvé un écho auprès des amateurs. (Image credit: Fujfilm)

Voici ce que vous avez voté

Les objectifs Fujifilm XF sont conçus pour le format APS-C. La focale effective (multipliée par 1,5) du XF 16-80mm F2.8 correspond donc à un 24-120mm. Cet objectif comblerait un vide important dans la gamme Fujifilm et pourrait devenir un objectif de voyage idéal, d’autant qu’il est estimé à seulement 400 à 500 g pour une longueur comprise entre 80 et 100 mm, malgré sa plage focale polyvalente et son ouverture constante.

Un mot de notre rédacteur en chef, grand fan de Fujifilm Mark Wilson, rédacteur en chef actualités chez TechRadar et utilisateur de longue date de Fujifilm, a partagé son analyse du sondage. Il a déclaré : « Les deux premiers objectifs sont des zooms polyvalents et lumineux de milieu de gamme — parfaits pour la photo de tous les jours et la vidéo. Le XF 16-80mm f/2.8 comblerait en particulier un vide important dans la gamme Fujifilm. Il équivaudrait à un 24-120mm f/4 en plein format, ce qui en ferait un objectif unique idéal pour le voyage et une montée en gamme par rapport à l’actuel XF 16-80mm f/4. L’enthousiasme est moindre pour un XF 18-50mm f/1.4, qui serait probablement imposant. Mais Fujifilm propose déjà de nombreuses focales fixes excellentes, donc la popularité des zooms de haute qualité n’est pas surprenante. »

Le XF 18-50mm F1.4 devrait également susciter l’enthousiasme des photographes — un équivalent 27-75mm doté d’une ouverture constante f/1.4 serait remarquable, même si son poids estimé dépasse 700 à 800 g pour une longueur comprise entre 110 et 130 mm. Ces deux objectifs pourraient rencontrer un grand succès, tout comme le troisième du classement : un XF 18mm et 30mm inspiré du compact « Travel Mini ». Légèrement plus grand qu’un pancake, cet objectif XF 18mm et 30mm disposerait d’un mécanisme permettant de basculer entre deux focales (sans zoom, d’où l’appellation 18mm et 30mm et non 18-30mm), correspondant ici à un équivalent 27mm et 45mm.

Cet objectif compact pèserait entre 100 et 200 g pour une longueur comprise entre 40 et 50 mm. Aucune information n’a été communiquée concernant l’ouverture, si ce n’est que le mécanisme de changement de focale (plutôt qu’un zoom) contribuerait à limiter le poids et l’encombrement. Il pourrait constituer une excellente option avec l’un des hybrides compacts de Fujifilm, comme le X-E5.

Voyons maintenant comment le reste du vote s’est déroulé :