Pas de budget pour Leica ? Cette astuce virale transforme les Panasonic en faux modèles premium

Si posséder un appareil photo Leica relève du simple rêve inaccessible, il n’y a rien d’étonnant à cela. Acquérir un boîtier orné du célèbre point rouge coûte une fortune. Il n’est donc pas surprenant que les réseaux sociaux montrent une autre solution (en dehors de vendre un rein) : faire semblant.

L-mount Rumors rapporte une tendance en Chine — l’un des marchés connaissant la croissance la plus rapide pour les véritables appareils Leica — consistant à personnaliser des appareils Lumix avec un marquage Leica.

Un modèle particulièrement visible sur les fils Rednote et Weibo, comme sur les images ci-dessus publiées par Photographer Lifestyle sur Xiaohongshu, est le Panasonic Lumix S9, un appareil hybride plein format disponible en plusieurs coloris.

Certains Lumix S9 « customisés » se contentent d’un simple autocollant Leica, tandis que d’autres vont beaucoup plus loin avec une gravure convaincante.

Le spectacle est étonnant : un appareil en monture L arborant à la fois les logos Lumix et Leica. D’une certaine manière, cela n’a pourtant rien de surprenant.

Image 1 of 2 Le Lumix S9 (Image credit: Future | Tim Coleman) Le Leica SL3-S (Image credit: Rod Lawton)

Ferait-tu semblant ?

Les appareils Lumix et Leica, notamment les modèles hybrides et compacts, ont déjà plus de points communs qu’on pourrait le croire.

Leurs hybrides font tous deux partie de l’alliance L-Mount. Le Lumix S9, modèle abordable privilégié par de nombreux amateurs de modifications, intègre le même capteur de 24 MP que le Leica SL3-S, et tous deux utilisent des objectifs en monture L.

De son côté, le compact Leica D-Lux 8 est basé sur le Lumix LX100 II, avec son capteur Micro Four Thirds de 17 MP et son zoom intégré 24-75 mm f/1,7-2,8.

Pour ces modèles, la technologie de base et la qualité d’image peuvent être largement similaires. En revanche, il existe de nombreuses différences de conception et d’interface entre des boîtiers Lumix et Leica comparables. Un Lumix personnalisé ne procurera donc pas totalement la sensation du modèle authentique.

Au-delà de l’absence d’authenticité, certains Lumix S9 modifiés aperçus récemment, dont celui présenté ci-dessus avec poignée en bois et marquage Leica, affichent un rendu plutôt réussi. Faut-il opter pour une alternative Lumix à prix réduit et la transformer en faux Leica ? Les réactions sont attendues dans les commentaires ci-dessous.