« Ce balancement est insupportable » : cet utilisateur retire les appareils photo de son Galaxy Z Fold 8 pour qu’il reste parfaitement à plat

Le bloc photo de votre smartphone pliable vous dérange ? Retirez-le

C’est précisément ce qu’a fait un utilisateur avec son Galaxy Z Fold 8

Le téléphone repose désormais parfaitement à plat, mais seule la caméra selfie lui reste

Jusqu’où iriez-vous pour que l’un des meilleurs smartphones pliables ressemble et fonctionne exactement comme vous le souhaitez ? Un utilisateur de Samsung a pris la décision radicale de retirer le module photo arrière de son nouveau Galaxy Z Fold 8, simplement pour que celui-ci repose parfaitement à plat lorsqu’il est posé sur une surface.

Cette modification pour le moins inhabituelle a été documentée sur Reddit et a suscité quelques réactions incrédules. Le propriétaire explique avoir utilisé une lame de rasoir pour réaliser l’opération et estime que le résultat final n’est « pas mal ».

« Le balancement est tellement agaçant et, de toute façon, je n’utilise jamais [les appareils photo] », explique-t-il lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussé à modifier son smartphone. Et il ne semble absolument pas regretter sa décision.

Notre test du Samsung Galaxy Z Fold 8 ne présente pas la protubérance du bloc photo comme un problème particulièrement gênant. En revanche, les performances du double module photo arrière nous avaient plutôt convaincus. Le supprimer semble donc à la fois dommage et particulièrement radical.

Un travail bien fait

Les réactions sous la publication Reddit originale témoignent surtout de l’incrédulité des internautes. Beaucoup peinent à comprendre qu’une personne puisse aller aussi loin uniquement pour poser son téléphone bien à plat, tout en renonçant à la possibilité de prendre des photos et des vidéos avec les caméras arrière.

Au milieu d’une multitude de GIF bien choisis apparaissent des commentaires comme « aucune explication ne peut justifier ça » ou encore « quel fou ». Certains saluent néanmoins une modification technique qui semble avoir été plutôt bien réalisée, à en croire les photos publiées.

Un autre utilisateur demande même davantage d’informations, car il aimerait effectuer la même modification sur son propre Galaxy Z Fold 8. Peut-être un signe que le balancement du téléphone lorsqu’il est posé sur une surface agace plus d’un propriétaire.

Samsung a présenté le Galaxy Z Fold 8 le 22 juillet. En France, il est commercialisé depuis le 7 août à partir de 1 999 € en version 256 Go. Il est arrivé aux côtés du Galaxy Z Fold 8 Ultra, plus cher, et du Galaxy Z Flip 8, plus accessible.