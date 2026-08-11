« Ce balancement est insupportable » : cet utilisateur retire les appareils photo de son Galaxy Z Fold 8 pour qu’il reste parfaitement à plat
Une solution pour le moins radicale
- Le bloc photo de votre smartphone pliable vous dérange ? Retirez-le
- C’est précisément ce qu’a fait un utilisateur avec son Galaxy Z Fold 8
- Le téléphone repose désormais parfaitement à plat, mais seule la caméra selfie lui reste
Jusqu’où iriez-vous pour que l’un des meilleurs smartphones pliables ressemble et fonctionne exactement comme vous le souhaitez ? Un utilisateur de Samsung a pris la décision radicale de retirer le module photo arrière de son nouveau Galaxy Z Fold 8, simplement pour que celui-ci repose parfaitement à plat lorsqu’il est posé sur une surface.
Cette modification pour le moins inhabituelle a été documentée sur Reddit et a suscité quelques réactions incrédules. Le propriétaire explique avoir utilisé une lame de rasoir pour réaliser l’opération et estime que le résultat final n’est « pas mal ».
« Le balancement est tellement agaçant et, de toute façon, je n’utilise jamais [les appareils photo] », explique-t-il lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussé à modifier son smartphone. Et il ne semble absolument pas regretter sa décision.
Notre test du Samsung Galaxy Z Fold 8 ne présente pas la protubérance du bloc photo comme un problème particulièrement gênant. En revanche, les performances du double module photo arrière nous avaient plutôt convaincus. Le supprimer semble donc à la fois dommage et particulièrement radical.
Un travail bien fait
Les réactions sous la publication Reddit originale témoignent surtout de l’incrédulité des internautes. Beaucoup peinent à comprendre qu’une personne puisse aller aussi loin uniquement pour poser son téléphone bien à plat, tout en renonçant à la possibilité de prendre des photos et des vidéos avec les caméras arrière.
Au milieu d’une multitude de GIF bien choisis apparaissent des commentaires comme « aucune explication ne peut justifier ça » ou encore « quel fou ». Certains saluent néanmoins une modification technique qui semble avoir été plutôt bien réalisée, à en croire les photos publiées.
Un autre utilisateur demande même davantage d’informations, car il aimerait effectuer la même modification sur son propre Galaxy Z Fold 8. Peut-être un signe que le balancement du téléphone lorsqu’il est posé sur une surface agace plus d’un propriétaire.
Samsung a présenté le Galaxy Z Fold 8 le 22 juillet. En France, il est commercialisé depuis le 7 août à partir de 1 999 € en version 256 Go. Il est arrivé aux côtés du Galaxy Z Fold 8 Ultra, plus cher, et du Galaxy Z Flip 8, plus accessible.
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- David NieldFreelance Contributor