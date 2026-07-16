Viltrox dévoile un objectif pancake minuscule et lumineux qui pourrait faire un vrai carton

Viltrox a annoncé son nouvel objectif AF 26mm F2.8 EVO

Il est disponible en montures Sony E et Nikon Z, et coûte 319 €

Il mesure 23,8 mm d’épaisseur et pèse 130 g

Le fabricant chinois d’objectifs Viltrox enchaîne les nouveautés cette année, et présente désormais un tout nouvel objectif pancake 26 mm f/2,8, après une récente paire de focales fixes téléobjectifs moyens pour appareils APS-C.

L’AF 26mm F2.8 EVO appartient à la même série de milieu de gamme que l’AF 90mm F2.2 EVO récemment testé, et est disponible au lancement en montures Sony E et Nikon Z. Il coûte 319 €.

La compacité et la légèreté sont ici au cœur du produit. Le 26mm F2.8 affiche seulement 23,8 mm d’épaisseur et un poids de 130 g. Il se marie facilement avec un Sony A7C / A7C II ou un Nikon Zf comme objectif du quotidien, capable de délivrer une qualité d’image étonnamment nette.

Ce n’est toutefois pas le plus petit objectif autofocus plein format de la gamme Viltrox, ce titre revenant à l’AF 28mm F4.5. Mais avec une ouverture lumineuse f/2,8 et les fonctionnalités embarquées, ce nouveau 26 mm semble d’une taille presque irréelle.

Parmi ces fonctionnalités, on retrouve une construction en métal usiné résistante à la poussière et aux projections, des bagues dédiées pour l’ouverture et la mise au point, une monture arrière en métal avec port USB-C pour les mises à jour firmware, ainsi qu’un moteur STM pour un autofocus rapide.

Image 1 of 6 (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox) (Image credit: Viltrox)

Et ce n’est pas tout. L’AF 26mm F2.8 EVO est livré avec un bouchon d’objectif magnétique qui se fixe instantanément, évitant les manipulations parfois pénibles des bouchons classiques à pincement.

Il s’inscrit dans un système comprenant également un pare-soleil magnétique, compatible avec des filtres magnétiques. Des filtres à vis traditionnels restent aussi utilisables via un filetage de 43 mm.

Il serait souhaitable que d’autres fabricants d’objectifs s’inspirent de cette approche. Les bouchons peuvent être contraignants à retirer et à remettre, alors qu’un système magnétique simplifie nettement l’usage.

Sur le plan optique, l’objectif adopte une formule simple de huit éléments répartis en six groupes, avec une distance minimale de mise au point de 0,2 m et un grossissement maximal de 0,2x, suffisant pour des prises de vue rapprochées.

Le Viltrox AF 26mm F2.8 EVO est disponible immédiatement en versions Sony E et Nikon Z. Aucune information n’a encore été communiquée concernant d’éventuelles versions en monture L ou Fujifilm X.

La monture Fujifilm X repose sur un format APS-C, mais cet objectif plein format pourrait s’y adapter efficacement, comme sur les hybrides Sony et Nikon, avec une focale équivalente à 39 mm.

Il s’agit d’un nouvel objectif Viltrox proposé pour les appareils Nikon Z, ce qui laisse penser que le litige opposant Nikon à Viltrox plus tôt cette année a été discrètement réglé. Cela serait logique, car Viltrox propose régulièrement des optiques de qualité, et l’AF 26mm F2.8 EVO s’annonce comme un ajout convaincant. Un test complet sera publié prochainement.