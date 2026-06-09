Viltrox frappe fort avec deux nouvelles focales fixes à petit prix pour Sony, Fujifilm et Nikon

Viltrox dévoile deux focales fixes autofocus 75 mm f/1,8 et 90 mm f/2,2 pour APS-C

Elles sont proposées en montures Sony E, Fujifilm X et Nikon Z

L’issue du procès Nikon / Viltrox reste inconnue

L’intérêt pour les objectifs Viltrox n’est plus à démontrer. Le fabricant chinois propose certains des objectifs tiers au meilleur rapport qualité-prix, et deux nouveaux modèles viennent enrichir le catalogue : les AF 75 mm F1.8 EVO et AF 90 mm F2.2 EVO.

Les deux objectifs sont disponibles dès aujourd’hui en montures Sony E, Fujifilm X et Nikon Z, respectivement à 389 € et 369 $ (prix à confirmer en France). Des promotions sont souvent proposées sur le site de Viltrox, avec déjà environ 5 % de réduction au lancement.

Ils sont conçus pour les appareils APS-C, ce qui signifie une compatibilité directe avec des modèles comme le Sony A6700, le Nikon Z50 II ou encore le Fujifilm X-T5. Les focales équivalentes atteignent respectivement 113 mm et 135 mm.

Ces focales sont particulièrement appréciées en photographie de portrait. La focale de 135 mm se distingue notamment, associée à une grande ouverture qui permet d’obtenir des arrière-plans fortement flous.

Comme tous les modèles « EVO », ces objectifs se veulent abordables, très légers et étonnamment nets au regard de leur positionnement. Les précédents tests sur d’autres objectifs EVO, dont le 85 mm F2 pour plein format, laissent attendre un niveau de qualité similaire pour ces nouvelles références.

Chaque objectif intègre une bague d’ouverture avec clic ou sans clic, un bouton de fonction personnalisable ainsi qu’un sélecteur AF/MF. L’autofocus repose sur un moteur STM. Les deux modèles partagent des dimensions proches et utilisent des filtres de 58 mm. Le 75 mm pèse 335 g, contre 320 g pour le 90 mm.

Avec une distance minimale de mise au point de 0,74 m, ces objectifs ne sont pas particulièrement adaptés à la photographie rapprochée.

Le 90 mm F2.2 se distingue du 135 mm F1.8 LAB de Viltrox destiné au plein format, malgré une focale équivalente similaire. Ce dernier, positionné en haut de gamme, est environ trois fois plus cher et plus lourd. Les modèles EVO visent plutôt à offrir un bokeh marqué et un bon niveau de détail pour les boîtiers orientés amateurs, dans un format compact et léger. Un test du 90 mm sera proposé prochainement.

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Que se passe-t-il avec le procès Nikon ?

La sortie de nouvelles focales fixes chez Viltrox n’a rien de surprenant, tant la marque s’est montrée prolifique ces deux dernières années. En revanche, la compatibilité avec les appareils Nikon attire davantage l’attention.

En début d’année, Nikon a engagé une action en justice contre Viltrox pour des violations présumées de brevets. L’affaire devait être examinée en mars, mais aucune évolution notable n’a été communiquée depuis. Le statut actuel du dossier reste inconnu.

Pour les utilisateurs Nikon, notamment de Z50 II ou Z30, la question de l’achat se pose. Le risque semble limité. Une mise à jour firmware visant à bloquer la compatibilité avec les objectifs Viltrox constituerait une décision particulièrement agressive de la part de Nikon.

Une hausse des prix pourrait en revanche intervenir si Viltrox devait verser des royalties à Nikon à l’issue du litige. En attendant, la marque reste l’un des fabricants d’objectifs les plus compétitifs du marché, même si Sigma propose globalement une gamme plus étendue.