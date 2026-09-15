Sony lance son tout premier fisheye — et le FE 8-14mm F3.5 G offre une perspective spectaculaire à 180 degrés

Sony dévoile le FE 8-14mm F3.5 G

Il s’agit du premier objectif fisheye de la marque, avec un champ de vision atteignant 180 degrés

Son prix officiel en France est de 1 699 €

Sony vient de dévoiler son tout premier objectif fisheye, le FE 8-14mm F3.5 G, qui devient également l’objectif offrant le plus grand-angle de toute la gamme Sony. Un exemplaire a pu être pris en main avant son annonce officielle.

L’absence de fisheye signé Sony jusqu’à présent pouvait surprendre compte tenu de l’immense catalogue d’optiques déjà proposé pour les hybrides de la marque. Ce nouveau 8-14 mm devrait toutefois trouver son public auprès des photographes et vidéastes intéressés par une perspective ultra-large volontairement déformée.

Les objectifs fisheye sont notamment populaires en astrophotographie, pour les paysages urbains, les sports comme le skateboard et certains clips musicaux. Ils font partie des optiques proposant les champs de vision les plus larges disponibles, et Sony possède désormais enfin sa propre référence.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Cette optique compacte est conçue pour les hybrides plein format et conserve une ouverture maximale constante de f/3,5 sur toute sa plage focale de 8 à 14 mm.

La fabrication correspond au positionnement de la gamme G : résistance à la poussière et à l’humidité, verrouillage du zoom, bague d’ouverture pouvant fonctionner avec ou sans crantage, sélecteur de mise au point et porte-filtre arrière.

Ce dernier se révèle particulièrement utile puisque la lentille frontale très bombée empêche l’utilisation de filtres vissants classiques.

Le zoom et la mise au point sont entièrement internes, ce qui signifie que la longueur du fût reste constante lorsque la focale change. La distance minimale de mise au point descend à seulement 15 cm, avec un rapport de grossissement maximal de 0,22x.

Cette faible distance permet notamment de placer un sujet extrêmement près de la lentille afin de le mettre fortement en valeur au premier plan tout en conservant un immense champ autour de lui.

À la focale la plus large de 8 mm, l’objectif couvre un champ de vision complet de 180 degrés. Une grande partie du pare-soleil intégré apparaît alors dans le cadre et les images doivent être traitées afin d’éliminer le vignettage particulièrement prononcé.

À 14 mm, en revanche, le pare-soleil disparaît entièrement du champ.

Les fisheye ne constituent pas nécessairement la forme d’ultra-grand-angle la plus simple à apprécier ou à exploiter. Leur perspective extrêmement large et volontairement déformée produit un rendu très spécifique, tandis que les ultra-grands-angles rectilinéaires corrigent cette distorsion pour conserver les lignes droites.

Le nouveau fisheye de Sony montre néanmoins suffisamment de potentiel pour mériter une véritable période d’essai. Les premières évaluations du FE 8-14mm F3.5 G ne font que commencer et un test complet permettra de mieux juger les usages auxquels cette perspective si particulière se prête réellement.

L’objectif appartient à la gamme G de Sony, positionnée juste sous les optiques G Master les plus haut de gamme.

En France, le FE 8-14mm F3.5 G coûte officiellement 1 699 €. Les précommandes ont ouvert le 9 septembre 2026, et la boutique Sony France indique actuellement des expéditions à partir du 22 septembre.