Un premier zoom autofocus chinois apparaît — et pourrait rebattre les cartes de l’optique photo

Les fabricants d’objectifs chinois ne manquent pas. Plusieurs noms viennent immédiatement à l’esprit, notamment Laowa, Viltrox, 7Artisans, Meike, Sirui et Thypoch. Une recherche en ligne recense au total 14 marques chinoises d’objectifs connues, qui produisent des optiques pour les appareils Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Leica et d’autres encore.

Laowa conçoit des objectifs tilt-shift uniques ainsi que des optiques macro à très fort grossissement, tandis que Thypoch développe de superbes focales fixes à mise au point manuelle pour les appareils Leica M, à une fraction du prix des optiques Leica d’origine.

Ce qui frappe chez Viltrox, c’est la rapidité de sa progression. En proposant des focales fixes autofocus de haute qualité à prix abordable, la marque est passée de l’anonymat à un acteur sérieux en un temps record.

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Cet engouement n’est pas isolé. L’attrait majeur des objectifs fabriqués en Chine, maintenant que la qualité est au rendez-vous, reste le prix. Les photographes peuvent acquérir une focale fixe Viltrox pour une fraction du coût des objectifs propriétaires équivalents, économisant des centaines, voire des milliers d’euros ou de dollars. De plus, ces produits concurrencent également d’autres grandes marques tierces, comme Sigma.

L'objectif Viltrox AF 135 mm F1.8 LAB coûte moins de la moitié du prix du Nikon 135 mm f/1.8 Plena et du Sony 135 mm F1.8, mais sa qualité optique pour la photographie est tout à fait comparable (Image credit: Viltrox)

Les pratiques de Viltrox pourraient toutefois lui valoir des difficultés, Nikon ayant engagé des poursuites contre la société pour de supposées violations de brevets. L’issue de cette action en justice reste inconnue, tout comme la possibilité pour Viltrox de continuer à produire des objectifs en monture Nikon Z. L’espoir demeure que ce soit le cas, mais il est probable que les prix des futurs objectifs Viltrox en monture Z augmentent légèrement.

Chaque fabricant chinois d’objectifs est relativement jeune, en particulier comparé à Sony, Canon, Nikon, Leica et autres, ainsi qu’aux fabricants tiers japonais établis comme Sigma et Tamron.

En conséquence, l’un des freins actuels des fabricants chinois réside dans l’étendue de leur gamme. Sigma, par exemple, propose un choix d’objectifs bien plus vaste que Viltrox. Surtout, il existe encore peu de zooms autofocus variés, mais cette situation pourrait évoluer prochainement.

Un grand pas

Le compte @camerainsider sur X a récemment indiqué qu’« un fabricant chinois d’objectifs qui n’a jamais lancé d’objectif autofocus présentera un zoom autofocus plein format au deuxième trimestre 2026 ». Cela pourrait donc arriver à tout moment.

De nouvelles informations laissent penser que cette publication mystérieuse pourrait concerner Thypoch. Connue jusqu’à présent pour ses magnifiques focales fixes à mise au point manuelle en monture Leica M, la marque a présenté un nouvel objectif lors du salon The Photography Show à Birmingham, au Royaume-Uni, la semaine dernière, repéré par le site Digital Camera World.

Était exposé un Thypoch 24-50mm AF F2.8 en monture Sony E. Il pourrait s’agir du tout premier zoom autofocus chinois aperçu publiquement.

A Chinese lens manufacturer that has never released an AF lens will launch a full-frame autofocus zoom lens in Q2, 2026.March 12, 2026

Il ne s’agit que d’un seul zoom, d’une seule marque, pour une seule monture (et le prix reste inconnu). Néanmoins, cela constitue une étape importante, que d’autres fabricants chinois devraient suivre rapidement.

Il paraît difficile d’imaginer que Viltrox ne travaille pas déjà sur un zoom autofocus. S’il fallait parier, le lancement d’un zoom autofocus par Viltrox cette année semblerait plausible, ouvrant une nouvelle ère de zooms abordables.

Une rencontre avec le PDG de Sigma, Kazuto Yamaki, lors du salon CP+ 2026 au Japon le mois dernier, a permis d’évoquer la menace représentée par les concurrents chinois à bas coût.

Sigma au CP+ 2026 (Image credit: Future)

Yamaki a déclaré : « J’ai honnêtement été impressionné par les progrès réalisés par ces fabricants chinois. J’ai beaucoup de respect pour eux. Globalement, cependant, nous pensons qu’il existe une différence significative en matière de qualité, et nous proposons également une gamme d’objectifs très étendue. »

Il ne fait aucun doute que Sigma dispose d’une avance considérable sur des marques comme Viltrox. Fondée dans les années 1960, l’entreprise produisait déjà des zooms pionniers dès 1979.

Sigma est souvent la première marque évoquée lorsqu’il est question d’objectifs tiers. De nombreux modèles ont équipé divers appareils au fil des années, à commencer par un 35mm f/1.4 Art pour un reflex Nikon.

L'objectif AF 35 mm F1.2 LAB de Viltrox est d'une qualité exceptionnelle (Image credit: Tim Coleman)

Plus récemment, l’attention s’est portée sur Viltrox et ses focales fixes impressionnantes, comme le 35mm f/1.2 LAB. Toutefois, les limites de la gamme Viltrox restent évidentes : elle se compose uniquement de focales fixes plein format allant de 14 mm à 135 mm. Sigma propose un choix bien plus large, avec des focales fixes plus courtes et plus longues, ainsi que des zooms de tous types. La marque innove également avec des optiques entièrement nouvelles, telles que le 135mm F1.4 DG, récompensé cinq étoiles.

Si la Chine doit dépasser le Japon en tant que nouvelle superpuissance de la fabrication d’objectifs, une plus grande diversité sera nécessaire, notamment en matière de zooms autofocus. Compte tenu de l’apparition de l’objectif Thypoch et du rythme de développement chez Viltrox et d’autres, cette évolution pourrait intervenir prochainement.

Il convient toutefois de souligner que Sigma présente de nombreux atouts au-delà de ses objectifs. L’entreprise, détenue par la même famille depuis plus de 60 ans, développe régulièrement de nouveaux produits fabriqués au Japon, à des tarifs inférieurs aux optiques propriétaires, tout en respectant des pratiques de fabrication durables et écologiques.