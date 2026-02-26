Nikon lance le zoom qui pourrait devenir l’objectif indispensable des hybrides Z

Nouvel objectif Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II : seulement 998 g

Il promet un autofocus plus silencieux et plus rapide, ainsi que six stops de stabilisation

Disponible à partir de mars, au prix de 3 349 €

Nikon a annoncé le Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II, une refonte de seconde génération de son zoom téléobjectif qui promet un gain de poids record dans sa catégorie, un système autofocus plus rapide et une formule optique repensée – tout en conservant l’ouverture maximale f/2.8 qui rend ce type d’objectif particulièrement polyvalent en basse lumière. Le nouvel objectif sera disponible à partir de mars 2026, au prix de 3 349 €.

Le chiffre mis en avant concerne son poids. Avec seulement 998 g (collier de trépied retiré), ce nouveau modèle est plus léger de 362 g que le Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S d’origine et, selon Nikon, il s’agit de l’objectif le plus léger parmi les 70-200mm f/2.8 destinés aux hybrides plein format.

Il est également plus court de 12 mm par rapport à la version précédente, ce qui devrait faire une réelle différence lors des prises de vue à main levée sur de longues périodes, ou lorsqu’il est monté sur un stabilisateur pour la vidéo. De plus, la conception à zoom interne maintient le centre de gravité constant lors des changements de focale, un point qui devrait particulièrement intéresser les utilisateurs de gimbal.

L’autofocus bénéficie lui aussi d’une mise à niveau. Le nouvel objectif utilise les moteurs à bobine mobile « Silky Swift » de Nikon et offrirait des vitesses AF jusqu’à 3,5 fois plus rapides que la première génération lorsqu’il est associé à un boîtier équipé du processeur EXPEED 7, comme les Nikon Z6 III ou Z8.

L’objectif serait également 50 % plus silencieux, un atout important pour les vidéastes qui souhaitent un son direct propre, sans que le bruit mécanique du système de mise au point ne s’invite dans leurs enregistrements.

Image 1 of 3 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

La stabilisation d’image progresse elle aussi, avec une réduction de vibration intégrée annoncée jusqu’à six stops. La fonction Synchro VR est disponible sur les boîtiers Z compatibles afin d’optimiser la stabilité sur l’ensemble du cadre.

La formule optique a également été revue. Nikon indique que la conception rationalisée utilise moins de lentilles, disposées de manière plus efficace, en intégrant des éléments asphériques double face, du verre Super ED et SR, ainsi que de nouveaux traitements destinés à améliorer la netteté, le rendu du bokeh et la résistance aux reflets.

Quelques ajustements ergonomiques complètent cette évolution annoncée comme très complète : la bague de contrôle peut être décliquée pour un fonctionnement fluide et sans à-coups en vidéo ; le collier de trépied est amovible et adopte un pied compatible Arca-Swiss ; le pare-soleil intègre une fenêtre pour filtre, un détail discret mais pratique qui évite de retirer le pare-soleil lors de l’utilisation d’un filtre ND variable rotatif.

Un deuxième objectif idéal ?

(Image credit: Nikon)

Pour les utilisateurs du système Nikon Z, cet objectif apparaît comme un partenaire idéal d’un zoom standard tel que l’excellent Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II.

La plage focale 70-200mm f/2.8 figure parmi les plus polyvalentes en photographie – adaptée aussi bien aux mariages, au sport, à l’animalier qu’à la photo de rue spontanée – et l’association d’un autofocus plus rapide et plus silencieux avec un boîtier nettement allégé rend cette nouvelle version plus facile à recommander que la précédente à celles et ceux qui souhaitent davantage de portée sans subir la fatigue liée au transport d’optiques lourdes toute la journée.

Elle s’annonce également comme une évolution pertinente pour les utilisateurs de l’ancêtre encore plus ancien de cette optique, l’AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Le responsable éditorial Photo de TechRadar, Timothy Coleman, indique que cette version a été son objectif le plus utilisé au fil des années, mais envisage de passer à ce nouveau modèle hybride.

Pour celles et ceux qui recherchent un kit à deux objectifs pour l’événementiel ou le voyage et disposent déjà d’un zoom grand-angle à standard de qualité, ce modèle apparaît comme l’achat logique suivant. Disponibilité annoncée à partir de mars 2026.