Votre Nikon pourrait lâcher sans prévenir : la marque lance un rappel discret

Les hybrides Nikon Z5 II, Z6 III et ZR concernés

Seuls certains numéros de série nécessitent un rappel et une réparation

Les réparations seront gratuites, même si l’appareil n’est plus sous garantie

Nikon a publié un avis de service indiquant que certaines unités de trois de ses modèles d’appareils photo ont été assemblées avec des composants de qualité insuffisante, un défaut susceptible de rendre les appareils concernés totalement inutilisables.

L’avis, publié aujourd’hui, concerne une plage spécifique de numéros de série pour les Nikon Z5 II, Nikon Z6 III et Nikon ZR.

Les Z5 II et Z6 III sont des appareils hybrides plein format destinés aux photographes amateurs avertis, tandis que le ZR est un modèle davantage orienté cinéma, conçu pour les vidéastes professionnels. Le fait que le problème touche une gamme aussi large du catalogue Nikon — des boîtiers photo de milieu de gamme au matériel cinéma professionnel — en fait un épisode notable en matière de contrôle qualité pour la marque.

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Nikon n’a pas précisé quels composants sont défectueux ni la nature exacte de la panne, mais l’entreprise indique clairement que les conséquences potentielles sont graves. Il est explicitement mentionné que les unités concernées « peuvent devenir inopérantes ». Une situation problématique pour les utilisateurs qui s’appuient sur ces appareils dans un cadre professionnel, en particulier les propriétaires de ZR dont l’équipement peut représenter un investissement de plusieurs milliers d’euros.

Image 1 of 3 Le Nikon Z6 III est l'un des trois modèles concernés (Image credit: Future | Tim Coleman) Le Nikon Z5 II, un appareil de milieu de gamme, est également concerné (Image credit: Future / Alex Whitelock) Enfin, votre Nikon ZR, conçu pour le cinéma, pourrait avoir besoin d'être réparé (Image credit: Tim Coleman)

Votre Nikon a-t-il besoin d’une réparation ?

La bonne nouvelle est que Nikon semble gérer la situation de manière responsable. L’entreprise a non seulement communiqué ouvertement sur le problème, mais elle s’est également engagée à réparer gratuitement toutes les unités concernées, que l’appareil soit encore sous garantie ou non. Les frais d’expédition aller-retour seront également pris en charge, de sorte qu’aucun coût ne restera à la charge du propriétaire en cas de réparation.

Pour savoir si un appareil est concerné, il convient de vérifier le numéro de série à sept chiffres imprimé sur l’étiquette à l’intérieur du boîtier, visible lorsque l’écran est ouvert. Nikon a mis en place des outils distincts de vérification des numéros de série pour chaque modèle sur son site internet (un pour le Z5 II, un pour le Z6 III et un pour le ZR). Si l’unité est identifiée comme concernée, la procédure de demande de réparation sera alors expliquée étape par étape. Les demandes de réparation seront acceptées à partir du 23 mars 2026.

Les propriétaires de l’un de ces trois modèles ont tout intérêt à consacrer quelques minutes à la vérification de leur numéro de série, en particulier si le matériel est utilisé dans le cadre d’activités rémunérées. Un appareil qui devient inopérant en plein tournage ou en pleine séance photo représente toujours une situation délicate, et détecter le problème avant qu’il ne se manifeste reste évidemment préférable à une panne sur le terrain.