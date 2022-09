Meilleurs objectifs Canon RF 2022 : comment optimiser votre appareil photo hybride ?

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Vous recherchez les meilleurs objectifs Canon RF pour votre nouvel appareil photo hybride EOS R ? Vous êtes au bon endroit.

En trois ans, depuis le lancement du système sans miroir plein format de Canon en octobre 2018, le fabricant d'appareils photo a ajouté un total de 15 objectifs RF à son catalogue. Cela inclut la toute dernière paire à rejoindre l'écurie croissante de grands objectifs - le zoom RF Canon 100-400mm f/5.6-8 IS USM et le grand-angle RF 16mm f/2.8 STM. Tous deux sont relativement abordables, contrairement à un grand nombre des meilleurs objectifs RF, ce qui signifie que Canon s'adresse à toutes sortes de photographes, avec des budgets relativement variés.

La meilleure partie du système EOS R est que vous n'êtes pas limité à l'utilisation d'objectifs RF. Toute la gamme d'objectifs EF conçus pour les reflex numériques plein format de Canon est compatible avec les boîtiers sans miroir via un adaptateur d'objectif. Et le plus souvent, ils sont également disponibles à un prix plus avantageux.

Cependant, il y a des avantages à utiliser les objectifs RF natifs - après tout, ils ont été spécifiquement optimisés pour les appareils EOS R. Ils sont innovants et apportent des améliorations de performance par rapport à leurs homologues EF pour correspondre à chaque catégorie d'objectif.

Si vous associez un objectif RF à un boîtier EOS R, vous obtenez un mariage parfait : c'est l'outil idéal pour le travail. D'une part, l'absence de miroir reflex gênant permet de rapprocher l'arrière de l'objectif du capteur d'image. Cela permet une plus grande liberté de conception et une meilleure performance optique.

Un autre facteur est que, par rapport aux reflex numériques et aux objectifs à monture EF, il y a une augmentation considérable de la vitesse des données entre les appareils de la série EOS R et les meilleurs objectifs RF, ce qui favorise la stabilisation de l'image et l'autofocus "intelligent". Les ingénieurs-concepteurs japonais de Canon décrivent cette augmentation de vitesse comme étant comparable à la différence entre une mobylette et un train à grande vitesse.

Il y a encore très peu d'objectifs créés indépendamment pour le système EOS R, et surtout aucun de Sigma ou Tamron (en janvier 2021, le PDG de Sigma a confirmé l'arrivée de nouveaux objectifs RF à l'avenir). Cependant, Canon a déployé une grande gamme d'objectifs performants à des prix variables, pour satisfaire tout le monde, des amateurs passionnés aux photographes professionnels.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé les meilleurs objectifs RF, du grand angle au super téléobjectif.

Notre sélection

(Image credit: Canon)

Zoom grand angle : Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM Le zoom grand angle de la "trinité" Caractéristiques techniques Type: Zoom Taille du capteur: Plein format Distance focale: 15-35 mm Ouverture maximale: f/2,8 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Oui Distance minimale de mise au point: 0,28 m Diamètre du filtre: 82 mm Dimensions: 89x127 mm Poids: 840 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Grand angle de vue maximal + Filet de fixation pour filtre ordinaire + Qualité de fabrication robuste de la série L Pourquoi attendre - Cher

De nombreux photographes amateurs et professionnels privilégient les zooms de type "trinité", dont les trois principaux sont le grand angle, le standard et le téléobjectif, avec une ouverture rapide et constante de f/2,8. Cet objectif de qualité professionnelle correspond au grand-angle, avec une qualité de fabrication et une manipulation typiques de la série L haut de gamme et étanches. Comme d'autres objectifs RF haut de gamme, il possède une bague de commande distincte et personnalisable, que vous pouvez affecter à des fonctions telles que l'ouverture, l'ISO et la compensation d'exposition.

Le trajet optique comprend trois éléments asphériques et deux éléments UD (à dispersion ultra-faible), et les éléments avant et arrière sont également dotés de revêtements en fluor pour repousser l'humidité et les traces de doigts gras. Le revêtement Air-Sphere de haute technologie de Canon est utilisé pour minimiser les images fantômes et les reflets.

L'autofocus est basé sur un système Nano USM très rapide mais pratiquement silencieux. Bien qu'il ait un angle de vue maximal plus large que l'objectif EF 16-35 mm de Canon pour les reflex numériques, le 15-35 mm est toujours livré avec un pare-soleil séparé, ce qui permet d'inclure un filetage de fixation de filtre qui n'est pas trop grand à 82 mm. La construction est raisonnablement compacte et légère, mais l'objectif mise sur la qualité d'image à tous les égards, renforcée lors des prises de vue à main levée par un stabilisateur optique à cinq niveaux.

(Image credit: Canon)

Grand angle : Canon RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM Un objectif principal étonnamment polyvalent Caractéristiques techniques Type: Prime Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 35 mm Ouverture maximale: f/1,8 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Non Distance minimale de mise au point: 0,17 m Diamètre du filtre: 52 mm Dimensions: 74x63 mm Poids: 305 g Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Compact et léger + Fonction macro 0,5x Pourquoi attendre - Pas d'étanchéité - Pare-soleil vendu séparément

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il s'agit du seul objectif grand-angle de Canon en monture RF native, et il n'est pas vraiment "large" à 35 mm. L'avantage est qu'il s'agit d'une longueur focale particulièrement populaire qui donne une perspective très naturelle, idéale pour la photographie de rue, d'architecture et de paysage, et bien plus encore.

Encore plus polyvalent que la plupart des objectifs à focale variable de 35 mm, il offre un grossissement macro de 0,5x à sa distance de mise au point la plus courte de 0,17 m, ce qui lui permet de réaliser des gros plans extrêmes. Le seul problème est que, comme la distance est mesurée à partir du plan focal de l'appareil photo (en fait la surface active de son capteur d'image) et que le barillet interne de l'objectif s'étend à des distances de mise au point plus courtes, la distance de travail entre l'avant de l'objectif et le sujet se réduit à seulement 6 cm pour la prise de vue macro 0,5x.

Comme pour tous les objectifs Canon qui ne font pas partie de la série L, il n'y a pas de joint d'étanchéité et le pare-soleil est vendu en option. Malgré cela, la qualité de construction est très bonne et il y a une bague de contrôle personnalisable séparée, ainsi que des commutateurs intégrés pour AF/MF et on/off pour le stabilisateur d'image à 5 niveaux.

En tant qu'objectif primaire rapide, compact et léger, offrant d'excellentes performances, il constitue un excellent rapport qualité-prix. Si votre budget est encore plus serré ou si vous souhaitez un objectif ultra grand angle plus sérieux, essayez le Samyang MF 14mm F2.8 RF entièrement manuel.

(Image credit: Canon)

Zoom standard : Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM Une solution polyvalente à privilégier si vous cherchez le meilleur zoom avant tout Caractéristiques techniques Type: Zoom Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 24-70 mm Ouverture maximale: f/2,8 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Oui Distance minimale de mise au point: 0,21-0,38 m Diamètre du filtre: 82 mm Dimensions: 89x126 mm Poids: 900 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Ouverture rapide et constante + Excellente qualité de fabrication + Bonnes performances Pourquoi attendre - Coûteux à l'achat - Un peu lourd

La plupart d'entre nous utilisent un zoom standard, la plupart du temps, et il est donc important d'en choisir un bon. Il n'y en a pas moins de quatre dans la gamme RF actuelle de Canon. Le RF 24-105mm f/4L IS USM, souvent vendu en tant qu'objectif de kit avec les boîtiers d'appareil photo, est une bonne option qui combine une plage de zoom généreuse avec une ouverture constante de f/4. Le RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM, plus récent, est plus petit, moins cher et plus compact, tandis que le RF 28-70mm f/2L USM possède une ouverture rapide peu commune, mais il est grand, lourd et très cher, et sa couverture grand angle est un peu insuffisante.

Tout bien considéré, le RF 24-70mm f/2.8L IS USM est le zoom standard " trinité " idéal. Il possède une plage de zoom classique pour un objectif standard, combinée à une ouverture f/2,8 rapide et constante, et offre une superbe qualité d'image et des performances globales.

La qualité de fabrication de la série L comprend des joints d'étanchéité et des revêtements fluorés sur les éléments avant et arrière. Il est doté d'un autofocus Nano USM ultra-rapide, d'une stabilisation d'image à 5 niveaux et d'un objectif de qualité supérieure comprenant trois éléments asphériques, trois éléments UD et un revêtement Air-Sphere. Il est généralement coûteux mais, pour un zoom standard à monture RF, c'est le meilleur de sa catégorie.

(Image credit: Canon)

Objectif standard : Canon RF 50 mm f/1.8 STM La parfaite monture RF pour les maniaques du détail Caractéristiques techniques Type: Prime Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 50 mm Ouverture maximale: f/1,8 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Non Distance minimale de mise au point: 0,3 m Diamètre du filtre: 43 mm Dimensions: 69x41 mm Poids: 160 g Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Très compact et léger + Abordable Pourquoi attendre - Pas de stabilisateur d'image optique - Pas d'étanchéité

Jusqu'à présent, Canon a mis l'accent sur l'excellence optique de sa gamme d'objectifs RF, en faisant peu de concessions en matière de dimensions et de prix. Le résultat est que de nombreux objectifs RF sont grands et lourds, surtout par rapport aux boîtiers minces sans miroir EOS de la série R, et qu'ils sont aussi excessivement chers. C'est certainement le cas de l'objectif haut de gamme RF 50mm f/1.2L USM, mais le nouveau RF 50mm f/1.8 STM va vraiment à l'encontre de cette tendance.

Il est très petit (41 mm de long), pèse à peine 160 g et est de loin l'objectif RF le moins cher que Canon ait produit à ce jour. Malgré cela, il est conçu de manière élégante, sa finition est impeccable et il possède une ouverture rapide de f/1,8. Cependant, comme on peut s'y attendre à ce prix, il n'est pas équipé de joints d'étanchéité et le pare-soleil n'est pas fourni.

L'objectif est tout à fait à sa place sur les petits appareils Canon sans miroir comme le Canon EOS RP. La poignée bénéficie d'une bague de contrôle à double fonction, qui peut être commutée sur la mise au point manuelle ou sur d'autres fonctions comme le contrôle de l'ouverture, l'ISO et la compensation de l'exposition. Le trajet optique comprend un élément asphérique moulé avec précision et un revêtement Super Spectra.

La qualité d'image est impressionnante avec une excellente netteté et un bokeh (qualité picturale des zones défocalisées) agréablement lisse. Vous ne pouvez pas vous tromper pour ce prix, mais la stabilisation de l'image aurait été appréciée, surtout lorsque vous utilisez les EOS R et RP, qui n'ont pas de stabilisation intégrée au boîtier.

(Image credit: Canon)

Objectif portrait : Canon RF 85mm f/1.2L USM Probablement le meilleur objectif destiné aux photographes de portrait Caractéristiques techniques Type: Prime Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 85 mm Ouverture maximale: f/1,2 Stabilisateur d'image: Non Etanchéité: Oui Distance minimale de mise au point: 0,85 m Diamètre du filtre: 82 mm Dimensions: 103x117 mm Poids: 1,195 g Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Profondeur de champ ultra-fine + Netteté et bokeh spectaculaires Pourquoi attendre - Assez lourd - Très cher

Pour la plupart d'entre nous, le Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM, d'un prix modéré et facile à gérer, est un objectif idéal pour le portrait sur n'importe quel appareil photo sans miroir plein format de la série EOS R de Canon. Pour ceux qui exigent une profondeur de champ encore plus étroite, ainsi que la possibilité d'obtenir des vitesses d'obturation plus rapides dans des conditions de faible éclairage sans avoir à augmenter la sensibilité ISO de l'appareil, l'objectif f/1.2L est tout simplement le meilleur.

S'appuyant sur la réputation légendaire de l'objectif EF 85mm f/1.2 de Canon pour les reflex numériques, l'édition à monture RF est entièrement redessinée. Il offre une netteté supérieure qui reste spectaculaire même en cas de prise de vue à grande ouverture, ainsi qu'un bokeh délicieusement lisse. Pour placer la barre encore plus haut, il existe également une version "DS" plus onéreuse de l'objectif, dotée d'un revêtement supplémentaire "Defocus Smoothing", qui adoucit les bords des disques bokeh causés par des lumières défocalisées.

L'autofocus est beaucoup plus rapide que sur l'ancien objectif EF, tandis que le trajet optique de haute technologie comprend un traitement Air-Sphere pour minimiser les images fantômes et les reflets, et des optiques réfractives à spectre bleu qui réduisent les franges de couleur à des niveaux négligeables. La construction de la série L comprend des joints d'étanchéité et, comme pour les autres objectifs RF haut de gamme, une bague de contrôle personnalisable dédiée. Si vous voulez quelque chose de moins cher avec une ouverture plus rapide et que la mise au point manuelle ne vous dérange pas, essayez le Samyang MF 85mm f/1.4 RF.

(Image credit: Canon)

Objectif macro : Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM Ce qui se rapproche le plus d'un objectif macro complet Caractéristiques techniques Type: Prime Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 85 mm Ouverture maximale: f/2 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Non Distance minimale de mise au point: 0,35 m Diamètre du filtre: 67 mm Dimensions: 78x91 mm Poids: 500 g Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Usages polyvalents + Maniabilité appréciable Pourquoi attendre - Pas d'étanchéité - Grossissement macro de 0,5x seulement

Pour l'instant, Canon ne fabrique pas d'objectif macro 1.0x ou 1:1 en monture RF, capable de reproduire de petits objets en taille réelle sur le capteur d'image de l'appareil photo. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est un grossissement de 0,5x ou 1:2, comme le font le RF 35mm f/1.8 et cet objectif RF 85mm f/2. La distance focale plus longue de cet objectif 85 mm le rend plus adapté aux gros plans extrêmes, car la distance de travail entre l'avant de l'objectif et le sujet n'est pas si courte. L'objectif est également doté d'un commutateur de limitation de la plage autofocus à 3 positions adapté à la macro, absent sur l'objectif RF 35 mm.

La longueur focale et l'ouverture assez rapide de cet objectif le rendent également idéal pour la photographie de portraits et de natures mortes, tandis que le système autofocus rapide le rend également utile pour les sports d'action et la faune.

Pour en revenir à la macrophotographie, l'objectif a en commun avec le RF 35 mm un stabilisateur d'image hybride qui neutralise le décalage x-y ainsi que la vibration angulaire ou l'oscillation plus habituelle. La stabilisation est donc beaucoup plus efficace lors de la prise de vue de gros plans extrêmes, ce qui permet d'obtenir des images macro d'une netteté constante lors de la prise de vue à main levée. Si vous préférez un grossissement 2x ou 2:1 pour un objectif macro, essayez le Laowa 100mm f/2.8 2:1 Ultra Macro APO entièrement manuel.

(Image credit: Canon)

Superzoom : Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM Un objectif de voyage indispensable Caractéristiques techniques Type: Zoom Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 24-240 mm Ouverture maximale: f/4-6,3 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Non Distance minimale de mise au point: 0,5 m Diamètre du filtre: 72 mm Dimensions: 80x123 mm Poids: 750 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Zoom 10x surdimensionné + Qualité d'image étonnamment impressionnante Pourquoi attendre - Pas de joints d'étanchéité - Capot vendu séparément

Les superzoom sont connus pour augmenter la plage de zoom tout en compromettant la qualité de l'image, ce qui se traduit généralement par une baisse de la netteté et une augmentation des distorsions. L'avantage est que vous pouvez tout couvrir, du grand angle au téléobjectif, en tournant une bague de zoom, plutôt que de devoir changer l'objectif de votre appareil photo ou de transporter des objectifs supplémentaires dans votre sac. Ce type d'objectif est donc idéal pour les voyages et la photographie ambulante.

S'élevant bien au-dessus de la norme, le RF 24-240 mm offre une très bonne netteté et, bien que les distorsions soient très extrêmes, elles sont automatiquement corrigées dans l'appareil photo, devenant ainsi un problème mineur. La manipulation est naturelle et, comme pour d'autres objectifs RF, un commutateur vous permet d'échanger l'action de la bague de mise au point manuelle contre d'autres fonctions personnalisables. Il n'y a pas de joints d'étanchéité et vous devez acheter le pare-soleil séparément mais, dans l'ensemble, c'est un objectif qui remplit vraiment le rôle de superzoom.

(Image credit: Canon)

Zoom téléobjectif : Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM Un objectif premium qui peut en cacher un autre Caractéristiques techniques Type: Zoom Taille du capteur: Full-frame Longueur focale: 70-200mm Ouverture maximale: f/2.8 Stabilisateur d'image: Oui Joints d'étanchéité: Oui Distance minimale de mise au point: 0.7m Taille du filtre: 77mm Dimensions: 90x146mm Poids: 1,070g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + La conception télescopique permet de gagner de l'espace + Manipulation et performances excellentes Pourquoi attendre - Cher à l'achat - Ne peut pas être utilisé avec des téléconvertisseurs

Lorsque vous pensez à un téléobjectif 70-200 mm à ouverture constante, vous songez probablement à un objectif doté d'une longueur physique fixe qui, comme l'ouverture, reste constante sur toute la plage de zoom. Cet objectif va à l'encontre de la tendance, avec une conception télescopique qui permet une construction relativement compacte et légère. Malgré cela, sa qualité de fabrication est solide comme un roc et il est doté d'un jeu complet de joints d'étanchéité, comme vous pouvez l'attendre d'un objectif RF de la série L.

Cet objectif, le plus long de la "trinité" des zooms f/2,8, convient parfaitement à la photographie de sports d'action et de faune sauvage, ainsi qu'à la prise de vue d'événements et même de portraits. La qualité d'image est excellente à tous les égards et les performances réelles sont renforcées par un système autofocus Dual Nano USM ultra-rapide, ainsi que par une stabilisation d'image à 5 niveaux.

Le stabilisateur possède trois modes interchangeables, pour les prises de vue statiques et panoramiques, ainsi qu'un troisième mode qui n'applique la stabilisation que pendant les expositions réelles. Cela permet de suivre plus facilement les objets qui se déplacent de façon irrégulière dans le viseur. Comme on peut s'y attendre d'un zoom RF phare, il y a une troisième bague de contrôle, ainsi que les bagues habituelles de zoom et de mise au point, qui peuvent être personnalisées pour exécuter différentes fonctions.

(Image credit: Canon)

Super téléobjectif : Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM Le compagnon idéal des photographes animaliers Caractéristiques techniques Type: Zoom Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 100-500 mm Ouverture maximale: f/4,5-7,1 Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Oui Distance minimale de mise au point: 0,9-1,2 m Diamètre du filtre: 77 mm Dimensions: 94x208 mm Poids: 1,530 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Longue distance focale maximale + Autofocus réactif pour R5 et R6 Pourquoi attendre - Ouverture relativement "lente" du long zoom - Cher à l'achat

Prenant le relais du très populaire zoom Canon EF 100-400 mm pour les reflex numériques, ce nouvel objectif pour les appareils sans miroir de la série EOS R offre une portée téléobjectif encore plus grande, tout en restant raisonnablement compact et léger pour un tel "super-téléobjectif". La contrepartie est que l'ouverture se réduit à f/7.1 à l'extrémité longue de la plage de zoom, de sorte que vous devrez peut-être augmenter la sensibilité ISO de votre appareil photo si vous devez figer l'action dans des conditions d'éclairage terne, ce qui peut dégrader la qualité de l'image.

Comme le RF 70-200 mm f/2.8, cet objectif est doté d'un stabilisateur d'image à trois modes et 5 diaphragmes et d'un système autofocus rapide Dual Nano USM. Cependant, nous avons constaté que les vitesses d'autofocus étaient un peu faibles sur les boîtiers EOS R et RP. L'objectif prend tout son sens sur les boîtiers EOS R5 et R6, où il tire pleinement parti du suivi autofocus avancé et efficace pour les personnes, les animaux et les oiseaux.

Il est capable de les suivre lorsqu'ils se déplacent dans le cadre avec une précision et une cohérence excellentes. Contrairement au 70-200 mm f/2.8, le 100-500 mm est compatible avec les extensions RF (télé-convertisseurs) 1,4x et 2x de Canon, mais l'ouverture diminue respectivement d'un ou deux diaphragmes supplémentaires.

(Image credit: Canon)

Super téléobjectif : Canon RF 600mm f/11 IS STM Photographiez à main levée et ne vous souciez pas du reste Caractéristiques techniques Type: Prime Taille du capteur: Plein format Longueur focale: 600 mm Ouverture maximale: f/11 (fixe) Stabilisateur d'image: Oui Etanchéité: Non Distance minimale de mise au point: 4,5 m Diamètre du filtre: 82 mm Dimensions: 93x200-270 mm Poids: 930 g Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Compact et léger + Conception rétractable peu encombrante Pourquoi attendre - Pas de joints d'étanchéité - Ouverture fixe de f/11

Sur le papier, cet objectif semble un peu fou par rapport aux normes modernes. Il a une ouverture fixe de f/11 qui est plutôt "lente" et ne peut pas être modifiée. Le bon côté des choses, c'est que l'absence de mécanisme de diaphragme est l'un des facteurs qui, avec une conception rétractable intelligente et l'utilisation d'optiques diffractives, rend cet objectif étonnamment compact et léger pour un super téléobjectif de 600 mm.

Pesant à peine 930 g et doté d'un stabilisateur d'image à 5 niveaux, il convient parfaitement à la photographie à main levée, surtout si vous n'avez pas peur d'augmenter la sensibilité ISO de votre appareil pour figer l'action dans des conditions d'éclairage défavorables.

Il n'y a pas de joints d'étanchéité et le pare-soleil est vendu en option, mais malgré tout, vous bénéficiez d'une portée de téléobjectif considérable pour ce prix, ce qui en fait un très bon rapport qualité-prix. Et si vous pensez que 600 mm n'est pas encore assez long, un objectif RF 800 mm f/11 IS STM plus grand est également disponible, et tous deux sont compatibles avec les extensions RF 1,4x et 2x de Canon.

FAQ

Bien choisir son objectif photo : les impératifs

Choisir le bon objectif pour votre appareil photo est un processus de réflexion compliqué. Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de prendre votre décision, à commencer par le prix. Le prix est important, mais si vous avez le budget nécessaire pour acheter un bon objectif, voici les autres considérations à prendre en compte.

But : Pour commencer, réfléchissez à l'usage que vous voulez faire de l'objectif. Si vous recherchez un objectif polyvalent, un zoom standard comme le 24-70 mm peut convenir parfaitement, car il vous offre différentes longueurs focales ainsi qu'une ouverture variable. Les zooms standard conviennent à une variété d'usages, mais si vous photographiez davantage de macros, un objectif macro dédié pourrait être la meilleure option. Ou un grand angle si vous souhaitez photographier beaucoup de paysages, ou des objectifs à focale variable pour les portraits.

Format du capteur et monture d'objectif : Il est important de savoir quel est le capteur de votre appareil photo avant de choisir votre premier objectif. Les objectifs sont conçus spécifiquement pour les boîtiers 35 mm (plein format), APS-C, micro quatrième tiers et moyen format, bien que certains puissent être utilisés sur certaines tailles de capteur via un adaptateur. Cela signifie également que vous devrez choisir des objectifs compatibles avec la monture de votre appareil photo, même si vous pouvez utiliser des adaptateurs d'objectifs pour passer d'un reflex numérique à un boîtier sans miroir de la même marque (par exemple, les objectifs EF de Canon peuvent être utilisés sur des montures RF).

Ouverture : Il s'agit d'une donnée importante, car elle contrôle la quantité de lumière qui peut entrer dans l'objectif. Plus l'ouverture est grande, plus la quantité de lumière qui atteint le capteur est importante, et vice versa. Le nombre de diaphragmes f dans le nom de l'objectif vous donne l'ouverture, et plus le nombre de diaphragmes f est petit, plus l'ouverture est grande. Par exemple, le RF 35 mm f/1,8 Macro IS STM a une grande ouverture, ce qui signifie que ses performances en basse lumière seront meilleures que celles d'un objectif ayant une ouverture de f/5,6, par exemple. L'ouverture influence également la profondeur de champ, c'est-à-dire l'arrière-plan flou que vous voyez dans certaines images. Les grandes ouvertures comme f/1.8 produisent une profondeur de champ plus étroite, et donc des arrière-plans et des bokehs très doux et flous.

Stabilisation de l'image : Un objectif stabilisé peut s'avérer pratique pour les prises de vue à main levée, en particulier lorsqu'il est associé à la stabilisation IBIS de l'appareil photo. Ce système augmente le nombre d'images nettes que vous capturez en corrigeant automatiquement le tremblement de la main et de l'appareil photo... jusqu'à un certain point. Les objectifs stabilisés de Canon portent la mention "IS" dans leur nom.