Des propriétaires de Samsung Galaxy se font remplacer l'écran pour résoudre un problème majeur

La semaine dernière, plusieurs propriétaires de téléphones Galaxy se sont rendus sur Internet pour se plaindre de l'apparition d'une ligne verte gênante le long de l'écran de leur téléphone. On ne savait pas si Samsung allait s'attaquer à ce problème ou l'ignorer. Il s'avère que le géant de la technologie va aider les utilisateurs à résoudre le problème, mais il ne rend pas les choses faciles.

Tarun Vats, un initié de l'industrie, a récemment parlé à un "canal d'assistance officiel de Samsung" sur WhatsApp. Ce dernier a indiqué à Vats que la société remplacera l'écran et la batterie même si la "garantie a expiré", à condition que vous remplissiez certaines conditions.

Tout d'abord, Samsung ne réparera que certains modèles. Il s'agit de la plupart des modèles de la série Galaxy S20 (le S20 FE est exclu), de la plupart des modèles de la série S21 (moins le S21 FE), du Galaxy S22 Ultra, du Note 20 et du Note 20 Ultra". D'autres modèles mentionnés dans les rapports initiaux, comme le Galaxy Z Flip 3, ne sont pas inclus dans l'offre d'assistance. Deuxièmement, les smartphones doivent avoir été achetés au cours des trois dernières années. Troisièmement, l'appareil ne doit pas avoir subi d'autres dommages physiques ou dus à l'eau. Enfin, vous devez vivre en Inde. Taurn Vats s'est adressé au service clientèle de Samsung Inde, qui a confirmé qu'il s'agissait de la seule agence proposant la réparation au moment de la rédaction de cet article. Par ailleurs, les utilisateurs du pays ont jusqu'au 30 avril pour profiter de l'offre.

Problème récurrent avec Samsung

Si l'apparente offre d'aide de Samsung est une bonne nouvelle, il est tout de même décevant que le programme soit si limité, même si c'est logique. L'Inde a déjà été confrontée au problème de la ligne verte. En juillet 2023, le même canal d'assistance proposait de remplacer les écrans en cas de lignes vertes, roses ou violettes. Si vous examinez les plaintes récentes, vous constaterez qu'un grand nombre d'entre elles proviennent d'Inde. Bien entendu, les propriétaires de Galaxy dans d'autres régions du monde rencontrent le même problème. L'Inde, pour une raison quelconque, semble être un point névralgique pour ce problème.

Personne ne sait exactement pourquoi cela se produit. Selon une théorie, il pourrait s'agir d'une conséquence de la pandémie de COVID-19. Dans son article, Forbes souligne que les téléphones de plusieurs fabricants qui sortiront en 2020 et 2021 ont vu la ligne verte. Sur les forums d'Apple, on trouve des messages d'utilisateurs d'iPhone qui rencontrent encore ce problème aujourd'hui. Selon Forbes, les lignes vertes sont probablement le résultat de matériaux d'écran de moindre qualité, provoqués par des "retards de fabrication liés à la pandémie".

On ne sait pas si Samsung prévoit d'étendre son programme de réparation à d'autres pays. On ignore dans quelle mesure le problème des lignes vertes est répandu et s'il est suffisamment important pour justifier une extension. Nous avons contacté la société pour plus d'informations. Nous mettrons cette histoire à jour si nous apprenons quelque chose de nouveau.

