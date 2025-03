Le Galaxy Z Flip 7 pourrait s’inspirer du Motorola Razr avec un écran de couverture XXL

De nouveaux rendus non officiels laissent entrevoir un écran de couverture pleine largeur pour le Samsung Galaxy Z Flip 7

Cela contraste avec les rumeurs précédentes qui affirmaient que le smartphone ne connaîtrait aucun changement majeur de design

Samsung n’a pas encore annoncé le Galaxy Z Flip 7 ni partagé de détails officiels

Un récent rapport évoquait des rendus non officiels du Samsung Galaxy Z Flip 7 qui ressemblaient presque en tout point au Galaxy Z Flip 6 actuel. Mais il semblerait que le prochain smartphone pliable de Samsung soit en réalité en passe de subir un changement majeur.

De nouveaux rendus, partagés par Android Headlines et OnLeaks et supposément basés sur des fuites, montrent que le Galaxy Z Flip 7 pourrait être doté d’un écran de couverture pleine taille, similaire à celui du Motorola Razr Ultra.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Les lecteurs les plus attentifs auront remarqué qu’Android Headlines et OnLeaks avaient déjà fourni un premier jeu de rendus du Galaxy Z Flip 7, quasi identiques au modèle actuel. Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Steve H. McFly d’OnLeaks a précisé : "Il semble que j’aie mal interprété certaines données et qu’il s’agisse en réalité du Samsung Galaxy Z Flip 7."

OnLeaks jouit d’une solide réputation en matière de fuites et d’informations exclusives. Il semble donc raisonnable de lui accorder le bénéfice du doute, d’autant plus que d’autres sources ont corroboré l’hypothèse d’un écran plus grand.

Par exemple, le leaker Ross Young a prédit sur X (anciennement Twitter) que cet écran mesurerait 4,05 pouces en diagonale, hors espace occupé par les deux caméras.

Cela représenterait une nette amélioration par rapport à l’écran incurvé de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip 6 et dépasserait même l’écran de couverture de 4 pouces du Motorola Razr Plus.

Si ces rendus se confirment, le reste du Galaxy Z Flip 7 resterait largement inchangé par rapport à la génération actuelle, bien qu’un léger agrandissement de l’écran intérieur soit également évoqué, passant de 6,7 à 6,8 pouces.

Notre analyse - une amélioration nécessaire

Lorsque les premiers rendus laissant entendre que le Galaxy Z Flip 7 serait quasi identique au Galaxy Z Flip 6 sont apparus, difficile de ne pas ressentir une pointe de déception.

Avec la série Galaxy S25, Samsung a prouvé qu'il était capable d'offrir une mise à jour réussie sans bouleversement de design, mais la gamme Z a toujours été un terrain d'expérimentation pour l’innovation.

Un écran de couverture pleine taille semble être exactement le type d’amélioration marquante dont Samsung a besoin pour rester compétitif. Les évolutions techniques sont appréciables, mais ce sont surtout les changements visibles qui marquent les esprits.

Et soyons honnêtes, un écran de couverture pleine taille est probablement le seul moyen de rendre réellement utile l’affichage externe d’un téléphone à clapet. Lors du test du Samsung Galaxy Z Flip 6, son écran de 3,4 pouces s’est révélé décevant en termes d’usage. Cette extension supposée pourrait donc apporter un vrai gain de praticité.

Pour l’instant, tout cela repose principalement sur des rumeurs. Il faudra attendre que Samsung dévoile des informations officielles. Le Galaxy Z Flip 7 a-t-il besoin d’une mise à jour de son écran de couverture ?

