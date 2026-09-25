Le Motorola Signature 27 est « le smartphone le plus avancé jamais créé » par la marque — avec le nouveau Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola a perdu une partie de sa place dans les discussions autour des smartphones haut de gamme face aux meilleurs iPhone et aux meilleurs smartphones Samsung. L’entreprise détenue par Lenovo semble toutefois clairement déterminée à revenir dans la cour des grands.

À peine quatre mois après le lancement du Motorola Razr Fold, concurrent du Galaxy Z Fold 8 Ultra, Motorola vient de dévoiler le Motorola Signature 27, présenté comme « le smartphone le plus avancé jamais créé par Motorola ».

L’affirmation paraît crédible : le Signature 27 fait partie des deux premiers smartphones annoncés, aux côtés du Xiaomi 18 Pro Max, avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 que Qualcomm vient de dévoiler lors du Snapdragon Summit 2026. Cette même puce devrait également équiper le futur Samsung Galaxy S27 Ultra, dont la présentation est attendue au début de l’année prochaine.

Le Signature 27 succède de fait au premier Motorola Signature, annoncé en janvier. Il devient également le premier flagship de Motorola à adopter la nouvelle nomenclature numérique basée sur l’année suivante, destinée à positionner plus clairement le Signature 27 face aux meilleurs smartphones Android de 2027.

Le Motorola Signature 27 en coloris Pantone Coal Smoke (Image credit: Motorola)

Le premier Signature proposait déjà une fiche technique solide, mais sa puce Snapdragon 8 Gen 5 restait un cran en dessous du Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilisé notamment par le Galaxy S26 Ultra, l’Oppo Find X9 Ultra et plusieurs autres flagships contemporains.

Avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le Signature 27 ne devrait plus subir le même déficit de puissance que son prédécesseur. Le reste de sa fiche technique n’est pas encore entièrement connu. À titre de comparaison, le premier Signature dispose d’un écran AMOLED incurvé sur quatre côtés de 6,8 pouces, d’une batterie silicium-carbone de 5 200 mAh et de trois appareils photo arrière de 50 Mpx.

Un récent teaser publié par Motorola a toutefois révélé la présence d’au moins un capteur Sony de 200 Mpx au sein d’un système arrière composé de quatre appareils photo. De quoi placer inévitablement le Signature 27 face aux meilleurs photophones de l’année prochaine.

Le Signature 27 profitera également d’un système audio réglé par Bang & Olufsen, ce qui laisse entrevoir des ambitions importantes du côté des haut-parleurs. Motorola a aussi confirmé les deux coloris disponibles : Pantone Capulet Olive et Pantone Coal Smoke. Ce dernier adopte une texture tissée qui, selon la marque, « renforce la solidité, la durabilité et la qualité premium ».

Le Motorola Signature 27 doit arriver sur les marchés internationaux dans le courant de l’année 2026, mais aucune date précise ni aucun tarif français n’ont encore été annoncés. Le premier Motorola Signature se trouve actuellement autour de 899 € chez plusieurs revendeurs français. Avec son positionnement présenté comme encore plus haut de gamme, le Signature 27 pourrait donc dépasser ce niveau de prix.