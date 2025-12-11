Motorola s’apprête à voler la vedette à Samsung avec un pliable surprise

L’année prochaine approche à grands pas, et avec elle revient le CES – le plus grand salon tech annuel au monde – où de nombreuses marques majeures dévoilent ce qu’elles estiment être la prochaine grande innovation. Il arrive parfois qu’elles ne puissent s’empêcher de gâcher la surprise elles-mêmes. C’est le cas de Motorola, dont l’invitation très élaborée au CES laisse entendre le lancement d’un smartphone pliant.

Motorola propose déjà des modèles à clapet – avec sa gamme Motorola Razr – mais n’a encore jamais sorti de modèle à pliage horizontal façon livre. Cela pourrait bien changer, si l’on en croit deux indices clés repérés dans son invitation (relayée par Android Central).

Premier élément : une mention indique « Nous nous préparons à déplier de nouvelles perspectives ». Cela suggère l’arrivée d’un nouveau format de pliable chez Motorola.

Et ce n’est pas tout. L’invitation comprend également une lampe qui s’ouvre comme un livre, avec des pages lumineuses qui s’éventent – une manière très visuelle d’appuyer ce choix de design.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Comme pour tout teaser, il convient de rester prudent face aux interprétations trop hâtives – les indices laissés par Motorola peuvent prêter à confusion. Mais l’idée d’un nouveau smartphone pliant destiné à concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold 7 semble parfaitement crédible, au point de susciter un certain enthousiasme.

D’autant que Motorola s’est déjà fait une place avec des modèles pliants plus accessibles financièrement que ceux de ses concurrents, tout en proposant également des versions plus haut de gamme.

Historiquement, les téléphones pliants restent onéreux – le Z Fold 7 est commercialisé à 2 099 € – mais Motorola pourrait proposer une alternative solide à un tarif plus doux. Il faut sans doute tabler sur un prix supérieur à 1 299 €, mais si le modèle se positionne entre cette somme et celle du Z Fold 7, cela représenterait un bon compromis pour celles et ceux qui souhaitent un écran de la taille d’une tablette, sans pour autant exploser leur budget.

Les modèles comme le Z Fold 7 ont de quoi séduire, même si leur prix freine encore une large partie du public.

Les équipes seront présentes au CES pour relayer en direct toutes les annonces majeures, dès le début du mois de janvier. Il suffira de rester connecté pour suivre les grandes tendances tech qui marqueront le lancement de 2026.