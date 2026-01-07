Le Motorola Razr Fold s’attaque déjà au Galaxy Fold 7 — sans même avoir dévoilé ses specs

Motorola dévoile le Razr Fold

Écran interne de 8,1 pouces et écran de couverture de 6,6 pouces

5 appareils photo, dont une caméra frontale interne de 20 MP

Encouragé sans doute par l’accueil chaleureux réservé au Razr Ultra, Motorola élargit sa gamme (dans tous les sens du terme) avec le tout nouveau Motorola Razr Fold.

Présenté au CES 2026 à Las Vegas, le Razr Fold propulse la marque dans l’univers des tablettes pliables, tout en conservant l’élégance propre à Motorola et en reprenant quelques astuces photo déjà vues sur le Razr Ultra. Il s’inscrit d’ailleurs parmi les modèles les plus grands, avec un écran déplié de 8,1 pouces et un écran externe de 6,6 pouces.

Peu d’informations sont disponibles au-delà de la taille des écrans, mais Motorola indique que l’écran flexible principal est de type LPTO. Cela laisserait entendre une fréquence de rafraîchissement variable pouvant aller de 1 à 120 Hz, de quoi rivaliser avec l’écran principal du Samsung Galaxy Z Fold 7.

Sur le terrain de la créativité, le Razr Fold semble déjà devancer la concurrence directe. Il est compatible avec le stylet Moto Pen Ultra et dispose d’un système de rejet de la paume. Même si Motorola n’a pas confirmé, cela suggère la présence d’une couche de numérisation, une caractéristique abandonnée par Samsung sur son Z Fold 7 devenu ultra-fin.

Côté photo, la fiche technique est prometteuse. L’appareil embarque cinq capteurs, dont un ultra grand-angle de 50 MP avec mode macro, un téléobjectif 50 MP avec zoom optique x3, et un capteur principal grand-angle de 50 MP.

Motorola va encore plus loin sur les capteurs restants. Une caméra interne de 20 MP est intégrée à l’écran principal (le double de celle du Z Fold 7 de Samsung) et une caméra selfie de 32 MP prend place sur l’écran externe.

Le Razr Ultra avait déjà séduit par ses performances photographiques, de quoi laisser présager d’excellents résultats avec cette nouvelle configuration. On sait également que les caméras permettront de filmer en Dolby Vision.

Pour l’instant, peu de précisions sur le processeur, la mémoire vive, les dimensions exactes ou le poids (les images fournies laissent tout de même entrevoir un format relativement fin). Motorola prévoit de révéler d’autres détails, notamment le prix, dans les mois à venir.

Côté logiciel, quelques éléments rassurants ont été annoncés : intelligence artificielle embarquée, multitâche, interface adaptative, ou encore des fonctions utiles comme « Catch me up ».

Deux coloris inspirés de Pantone seront proposés : Blackened Blue et Lily White.

Des questions demeurent toutefois, comme la raison derrière le module photo aussi proéminent (sans doute pour intégrer tous ces capteurs haute définition). Et reste à savoir si le Razr Fold profitera aussi de la puissance du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Bonne nouvelle, le smartphone devrait se laisser approcher de plus près cette semaine au CES.