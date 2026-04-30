Motorola frappe fort avec 5 nouveautés d’un coup, dont une gamme Razr 70 Ultra taillée pour défier Samsung

Le Motorola Razr Fold (à gauche) et le Razr 70 Ultra (à droite)

Motorola vient d’annoncer trois nouveaux smartphones pliants à clapet et a confirmé la disponibilité aux États-Unis du Razr Fold ainsi que des Moto Buds 2 Plus

Tous ces appareils seront disponibles à partir du 21 mai, tandis que les Moto Buds 2 Plus arriveront dès le 30 avril

Le Motorola Razr 70 Ultra constitue sans doute la vedette de ces annonces, avec un écran pliable de 7 pouces et trois capteurs photo de 50 Mpx

Motorola connaît une journée particulièrement chargée, la marque ayant dévoilé cinq nouveaux produits, dont des smartphones et des écouteurs.

En tête d’affiche figure la gamme Motorola Razr 70, qui comprend le Motorola Razr 70, le Motorola Razr 70 Plus et le Motorola Razr 70 Ultra, ainsi que le Motorola Razr Fold déjà annoncé.

Le Motorola Razr 70 dispose d’un écran pliable de 6,9 pouces en 1080 x 2640 pixels, d’un écran externe de 3,6 pouces en 1056 x 1066 pixels, d’un processeur MediaTek Dimensity 74350X, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge 30 W, d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un capteur frontal de 32 Mpx.

Le Motorola Razr 70 Plus propose un écran principal et des appareils photo similaires, mais son écran externe de 1272 x 1080 pixels est plus grand, avec une diagonale de 4 pouces. Il embarque un processeur Snapdragon 8s Gen 3 plus performant, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge 45 W.

Quant au Motorola Razr 70 Ultra, il est équipé d’un écran pliable de 7 pouces en 1224 x 2992 pixels, d’un écran externe de 4 pouces en 1272 x 1080 pixels, d’un processeur Snapdragon 8 Elite, de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage, d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge 68 W et d’un trio de capteurs photo de 50 Mpx.

Image 1 of 3 Le Motorola Razr 70 (Image credit: Motorola) Le Motorola Razr 70 Plus (Image credit: Motorola) Le Motorola Razr 70 Ultra (Image credit: Motorola)

Les trois smartphones seront disponibles en précommande à partir du 14 mai. Le Razr 70 est affiché à 999 €, le Motorola Razr 70 Plus à 1 199 €, et le Razr 70 Ultra à 1 499 €.

Le plus grand pliant jamais conçu par Motorola

Il y a également le Motorola Razr Fold, premier modèle pliant au format livre de la marque, qui se positionne comme concurrent direct du Samsung Galaxy Z Fold 7.

Le Motorola Razr Fold (Image credit: Motorola)

Le Razr Fold est doté d’un écran pliable de 8,1 pouces en 2484 x 2232 pixels, d’un écran externe de 6,6 pouces en 2520 x 1080 pixels, d’une batterie de 6 000 mAh, d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx capable également de réaliser des photos macro et d’un téléobjectif 50 Mpx avec zoom optique 3x.

On retrouve aussi un capteur de 32 Mpx sur l’écran externe et un capteur de 20 Mpx sur l’écran pliable. Le Motorola Razr Fold est compatible avec un stylet et intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 5 associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au-delà des smartphones, Motorola a également lancé les Moto Buds 2 Plus aux États-Unis, après une annonce globale en mars. Ces écouteurs promettent une réduction active du bruit dynamique (ANC), un son spatial et six microphones.

Les Moto Buds 2 Plus (Image credit: Motorola)

Ils offrent jusqu’à neuf heures d’écoute sur une seule charge et jusqu’à 40 heures d’autonomie totale avec le boîtier de recharge. Dix minutes de charge permettent d’obtenir jusqu’à deux heures de lecture. Les Moto Buds 2 Plus seront disponibles à partir du 30 avril au prix de 149 €.