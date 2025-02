Le Samsung Galaxy Z Flip 7 pourrait être l'un des téléphones pliables les plus vendus en 2025, si l'on en croit le passé. En effet, les téléphones pliables à clapet de Samsung combinent un format compact et un prix plus raisonnable que sa gamme Z Fold, ce qui en fait un choix populaire. Cette tendance se poursuivra-t-elle en 2025 ?

Rien n'a encore été confirmé au sujet du Samsung Galaxy Z Flip 7, mais des fuites commencent à se faire entendre. Vous trouverez donc ci-dessous toutes les informations, fuites et rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent au sujet de cet appareil pliable.

Nous mettrons également cet article à jour dès que de nouvelles rumeurs émergeront, alors n'hésitez pas à revenir si vous souhaitez rester informé.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain téléphone pliable à clapet de Samsung

Le prochain téléphone pliable à clapet de Samsung Quand sortira-t-il ? Probablement en juillet

Probablement en juillet Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de

Probablement plus de 1 199,00 €

A découvrir en juillet

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Si l'on se réfère au passé, le lancement aura probablement lieu en juillet

Il pourrait coûter le même prix que l'année dernière

Our best guess for when the Samsung Galaxy Z Flip 7 will launch is July, as the previous two models had July announcements, and the Samsung Galaxy Z Flip 6 also shipped in July.

That said, the Galaxy Z Flip 5 shipped in August of its release year, and the Z Flip 4 wasn’t even announced until August. Still, if not July then we’ll probably see the Samsung Galaxy Z Flip 7 in August.

There isn’t much in the way of release date rumors yet, but @PandaFlashPro has claimed that production of Samsung’s upcoming foldables will start in May, which probably works for a July or August announcement.

And sources have also spotted both a Galaxy Z Flip 7 codename (specifically ‘B7’) and a Galaxy Z Flip 7 model number (SM-F751), which at the very least suggests that this phone is in the works.

We’ve also heard that the Samsung Galaxy Z Flip 7 might have the same starting price as the Galaxy Z Flip 6. That would mean a starting price of $1,099.99 / £1,049 / AU$1,799.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

La source qui affirme que la production commencera en mai et que les prix resteront inchangés n'a pas beaucoup d'antécédents, nous devons donc la prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un lancement en juillet ou en août est probable.

Des écrans plus grands et une meilleure charnière

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Future / Axel Metz)

Le Galaxy Z Flip 7 pourrait avoir des écrans plus grands que son prédécesseur

Il pourrait également être doté d'un meilleur mécanisme de charnière

We don’t have to rely purely on rumors when it comes to the design of the Samsung Galaxy Z Flip 7, as Samsung itself has said during an earnings call (via @Jukanlosreve) that this year “we will release new foldable products with improved form factors, durability,” so while the Z Flip 7 wasn’t named, it’s likely one of the devices the company is referring to.

Beyond that, we’ve heard that the Galaxy Z Flip 7 might have bigger screens than its predecessor, with a source claiming the foldable display will be 6.85 inches (up from 6.7 inches), and the cover screen will be around 4 inches (up from 3.4 inches).

Also on the design front, leaker @PandaFlashPro claims that the Samsung Galaxy Z Flip 7’s hinge mechanism will be more smooth and durable, and that the button placement will be the same as last year.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Jusqu'à présent, les fuites concernant le design ne proviennent que d'une seule source chacune, nous les prenons donc avec une certaine dose de scepticisme. Cependant, les affirmations concernant des écrans plus grands proviennent d'une source ayant de bons antécédents, et il est donc possible que cela soit vrai.

En tout cas, les commentaires de Samsung suggèrent fortement que nous verrons des changements dans le design.

Duplication des caméras

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Les appareils photo pourraient ne pas être améliorés

Cela signifierait une caméra principale de 50MP, une caméra ultra-large de 12MP et une caméra selfie de 10MP

Il n'y a qu'une seule fuite concernant l'appareil photo du Samsung Galaxy Z Flip 7 à ce jour et elle n'est pas très prometteuse, car apparemment ce téléphone aura exactement les mêmes appareils photo que le Z Flip 6. Cela signifierait une caméra principale de 50MP, une ultra-large de 12MP et une caméra frontale de 10MP.

Si c'est le cas, ce serait plutôt décevant, et nous espérons que les fuites ultérieures concernant l'appareil photo contrediront cette affirmation.

Néanmoins, le logiciel sera probablement amélioré, et nous nous attendons à voir de nouveaux outils de photographie IA.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Comme nous n'avons entendu les affirmations relatives à l'appareil photo que d'une seule source jusqu'à présent, nous les prenons avec des pincettes. Cela dit, il est concevable que Samsung n'améliore pas les appareils photo, d'autant plus que ceux du Samsung Galaxy S25 n'ont pas été améliorés par rapport à ceux du Samsung Galaxy S24.

Un chipset Exynos et aucune modification de la mémoire vive

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Probablement équipé d'un chipset Exynos 2500

Peut correspondre à la mémoire vive et à l'espace de stockage de son prédécesseur

There’s potentially bad news when it comes to the Samsung Galaxy Z Flip 7’s chipset, as according to one rumor, it will have an Exynos 2500.

That’s set to be Samsung’s most powerful in-house smartphone chipset of 2025, and is almost certainly going to outperform the Snapdragon 8 Gen 3 used by the Samsung Galaxy Z Flip 6. But based on past form it probably won’t quite be a match for the Snapdragon 8 Elite, which is used by the Samsung Galaxy S25 series, and is what we were hoping would power the Galaxy Z Flip 7.

Beyond that, we’ve elsewhere heard that the Samsung Galaxy Z Flip 7 could have 12GB of RAM, and a choice of 256GB or 512GB of storage – specs which are identical to the current model.

Finally, leaker @PandaFlashPro has posted on X, saying that the Samsung Galaxy Z Flip 7 will have a bigger vapor chamber than the Z Flip 6, which could help it keep cool and therefore avoid throttling.

That might also aid the battery life, though as yet we haven’t heard anything about the phone’s battery. For reference though, the Samsung Galaxy Z Flip 6 has a 4,000mAh battery, so we’d expect the Z Flip 7’s would be at least that size.

Faut-il se fier à ces rumeurs ?

Toutes ces spécifications n'ont été déclarées que par une seule source, nous les prenons donc avec des pincettes pour l'instant, bien qu'il n'y ait rien d'incroyable ici.

Espérons que Samsung équipera le téléphone d'un chipset Snapdragon 8 Elite ou qu'il disposera de plus de 12 Go de mémoire vive - ou les deux. Mais ce n'est qu'un espoir, pas une prédiction.

Vous aimerez aussi