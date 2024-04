Objectif Sony FE 16-25mm F2.8 G : le zoom ultra-large f/2.8 le plus léger et le plus petit jamais conçu

Sony a annoncé un nouveau zoom ultra-large FE 16-25mm f/2.8 G pour ses appareils photo Alpha plein cadre, avec un design inhabituellement compact pour un zoom ultra-large à ouverture constante f/2.8. Il constitue un duo idéal avec le Sony FE 24-50mm f/2.8 G annoncé quelques semaines plus tôt.

Ces deux nouveaux objectifs sont conçus pour offrir des performances sans compromis dans un boîtier plus petit, afin de répondre aux besoins des photographes, vloggers et créateurs de contenu qui pourraient trouver les zooms habituels de Sony un peu trop grands.

Le principal compromis se situe au niveau de la plage focale : les deux objectifs échangent la taille contre la portée. Le FE 16-25mm f/2.8G rejoint un marché où la plage typique pour un zoom ultra-large est de 16-35mm, bien que s'il est utilisé en conjonction avec le nouveau FE 24-50mm f/2.8 G, vous obtiendrez une plage focale combinée de 16-50mm sans aucun écart.

(Image credit: Sony)

Sony FE 16-25mm f/2.8 G : spécifications et caractéristiques

Le FE 16-25mm f/4 G est peut-être un peu juste en termes de distance focale, mais pas en termes de spécifications. Sony vise un objectif "sans compromis" qui offre des performances optiques, une mise au point automatique et une maniabilité de premier ordre.

La configuration optique comprend 3 lentilles asphériques, 1 élément ED (extra low dispersion) asphérique et 3 éléments ED ordinaires. En plus d'une netteté et d'un niveau de détail exceptionnels, les performances en gros plan sont satisfaisantes, avec une distance de mise au point minimale de 0,18 m (AF), 0,17 m (MF) à 16 mm, et un grossissement maximal de 0,2x (AF), 0,23x (MF). Une ouverture circulaire à 11 lamelles a été utilisée pour produire un bokeh doux.

L'autofocus est assuré par deux moteurs linéaires qui assurent une mise au point rapide et silencieuse avec peu de vibrations. Ils pilotent un groupe de mise au point interne, de sorte que l'objectif ne change pas de longueur lorsque vous faites la mise au point.

Sony ne semble pas avoir lésiné sur les moyens en ce qui concerne l'extérieur. Outre les bagues de mise au point et de zoom habituelles, l'objectif est doté d'une bague d'ouverture avec des crans d'arrêt commutables et d'un bouton de maintien de la mise au point personnalisable. Des joints internes sont utilisés pour assurer la résistance à la poussière et à l'humidité, et l'élément avant est recouvert d'une couche de fluorine pour repousser les traces de doigts, la poussière, l'eau et l'huile.

L'élément frontal est doté d'un filetage de filtre de 67 mm, de la même taille que celui de l'objectif jumeau FE 24-50 mm f/2,8 G, ce qui rendra le FE 16-25 mm pratique à la fois pour la photographie de paysage et la vidéo.

La réduction de la plage focale peut évidemment faire froncer les sourcils. En fait, elle correspond à une plage de zoom de seulement 1,56x, alors qu'un zoom 16-35 mm classique a une plage de zoom de 2,1x. C'est clairement le prix à payer pour obtenir un zoom f/2,8 constant dans un design compact.

Alternatives au Sony FE 16-25mm f/2.8 G

Mesurant 74,8 x 91,4 mm et pesant 409 g, le nouveau FE 16-25 mm f/2,8 G est certainement plus petit et plus léger que le Sony FE 16-35 mm f/2,8 GM II, tout en étant deux fois moins cher, donc si vous pouvez vous passer de cette plage focale supplémentaire de 10 mm ou si vous l'avez couverte par d'autres objectifs, il commence certainement à avoir du sens.

À titre de comparaison, l'objectif Sony FE PZ 16-35 mm f/4 G est en fait un peu plus petit, donc si vous recherchez un zoom puissant pour la vidéo et que vous n'avez pas peur d'une ouverture maximale de f/4 plutôt que de f/2,8, c'est un concurrent de taille. Il existe également un ancien objectif Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS dans la gamme Sony qui est à peine plus grand que le nouveau 16-25mm et moins cher aussi, bien qu'il ne soit pas vraiment au même niveau optique que les objectifs plus récents.

Le Sony FE 16-25mm f/2.8G devrait être mis en vente prochainement au prix de 1399 €.

Nous n'avons pas encore pu mettre la main sur le 16-25mm, mais s'il ressemble au 24-50mm que nous avons déjà testé, il sera un ajout solide à la gamme d'objectifs Alpha plein format de Sony, en particulier pour les cinéastes et les photographes de paysage dont le budget est plus serré.