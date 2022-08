Les meilleurs logiciels gratuits de retouche photo et vidéo pour votre nouvel appareil photo hybride

Si vous venez de vous offrir votre premier appareil photo hybride et un ou deux objectifs pour passer à la vitesse supérieure en matière de photographie, vous n'avez peut-être plus le budget nécessaire pour obtenir les logiciels d'édition dont vous avez besoin. Mais n'ayez crainte, il existe de nombreuses options d'applications gratuites - que ce soit pour du traitement photo ou juste du montage vidéo.

La plupart des fabricants proposent un logiciel de traitement photo gratuit (sur Mac ou Windows) pour accompagner leur appareil photo hybride. Cela suffit souvent pour vous permettre de vous lancer dans les travaux de retouche au début. Mais si vous avez besoin de progresser et de proposer des contenus plus professionnels, vous pourrez compter sur des alternatives tout aussi généreuses.

Les logiciels gratuits ne sont pas toujours aussi complets que les options payantes telles que Adobe Lightroom et Photoshop, mais vous pourriez être surpris par la qualité de certains d'entre eux.

De plus, il existe des logiciels gratuits couvrant un large éventail de besoins en matière d'édition. Jetez un coup d'œil à quelques-uns des meilleurs éditeurs photo et vidéo en libre distribution aujourd'hui.

Le meilleur logiciel pour l'édition de fichiers bruts : RawTherapee

(Image credit: Rawtherapee)

Disponible dans plus de 15 langues et compatible avec Linux, Mac et Windows, RawTherapee est un logiciel de traitement brut puissant et bien équipé. Les fonctions proposées et les résultats que l'on peut obtenir avec le logiciel sont vraiment remarquables. Elles dépassent même les capacités de certains des logiciels payants les plus basiques.

RawTherapee est compatible avec un large éventail de types de fichiers bruts et, par défaut, il vise à faire correspondre automatiquement le traitement de ces fichiers afin qu'ils ressemblent aux JPEG traités par l'appareil photo. Cette fonction peut être utilisée comme une fin en soi - ce qui est idéal pour les débutants - ou comme un point de départ pour des modifications ultérieures.

Parmi les fonctionnalités, citons le classement des images par étoiles, l'édition non destructive et un grand nombre de commandes avancées. Celles-ci comprennent des courbes de tonalité, des ajustements des ombres et des hautes lumières, le mappage des tons, des ajustements localisés, des profils de correction d'objectif et bien plus encore.

La meilleure alternative à Photoshop : GIMP

(Image credit: GIMP)

GIMP est l'un des logiciels gratuits les plus connus des photographes. Il s'agit d'un logiciel de traitement d'images multiplateforme qui constitue une alternative aux logiciels Adobe Photoshop et Affinity Photo. Il n'est pas aussi complet que Photoshop, le leader du marché, ou que son proche concurrent, mais il offre un grand nombre de possibilités d'édition.

L'interface de GIMP ressemble à celle d'autres logiciels similaires, avec une barre de menu principal, un panneau d'outils sur la gauche, une fenêtre d'image et des calques sur la droite. L'interface est également personnalisable, vous pouvez donc la configurer à votre guise ou laisser la disposition par défaut.

Si l'on considère qu'il s'agit d'un logiciel gratuit, les commandes et les fonctions disponibles sont pour le moins impressionnantes ; vous disposez de nombreux outils disponibles dans des logiciels de retouche photo plus avancés, notamment les calques, les outils de clonage et de traitement et les outils de correction des distorsions, pour n'en citer que quelques-uns.

Les meilleurs logiciels pour créer une vidéo time-lapse : Startrails / Time Lapse Assembler

(Image credit: Startrails)

Un logiciel permettant de réaliser des time-lapse est indispensable si vous avez l'intention de prendre les nombreuses photos nécessaires à la création de ces étonnantes vidéos qui accélèrent le temps. Que vous utilisiez un Mac ou un PC Windows, il existe deux options fantastiques qui vous permettent d'assembler facilement vos photos pour créer une vidéo.

Time Lapse Assembler est disponible pour Mac, tandis que les utilisateurs de Windows peuvent utiliser Startrails.exe. Tous deux sont incroyablement faciles à utiliser et offrent suffisamment d'options pour créer des vidéos time-lapse de base. Si vous souhaitez pouvoir ajouter des tuiles d'intro et d'outro, de la musique et combiner vos time-lapses avec une vidéo standard, vous aurez besoin d'un éditeur vidéo distinct.

L'essentiel ici est que les deux logiciels sont incroyablement faciles à utiliser et gratuits. Et bien qu'aucun d'entre eux n'offre de contrôle au-delà de la création de la vidéo elle-même, comme le déflicker, ils constituent un point de départ idéal pour capturer et créer des vidéos time-lapse.

Le meilleur logiciel pour sublimer vos œuvres en HDR : Luminance HDR

(Image credit: Luminance HDR)

La photographie HDR (high dynamic range) est un moyen populaire de capturer les détails de scènes très contrastées, comme les paysages. Pour ce faire, on fusionne plusieurs images prises à des expositions différentes en une seule image présentant des détails, des ombres aux lumières, à l'aide d'un logiciel d'édition offrant une fonction HDR ou d'un logiciel HDR spécialisé.

Les logiciels HDR les plus performants sont généralement autonomes (c'est-à-dire qu'ils ne remplissent que cette fonction) ou font partie de logiciels haut de gamme tels qu'Adobe Lightroom. Et bien qu'il existe plusieurs excellentes options payantes, le marché des logiciels gratuits a également quelques atouts dans sa manche, avec Luminance HDR disponible sur Mac et Windows.

Luminance HDR prend en charge les fichiers bruts, JPEG et TIFF et offre des commandes limitées, mais faciles à utiliser, qui vous permettent d'extraire les détails de vos images HDR. Les autres contrôles de base disponibles comprennent la balance des blancs, le recadrage et la rotation de l'image. Pour de meilleurs résultats, traitez d'abord vos fichiers bruts et exportez-les en JPEG pour les fusionner dans Luminance HDR.

Le meilleur logiciel pour éditer vos photos en ligne : iPiccy

(Image credit: iPiccy)

Si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour exécuter un logiciel de retouche photo, ou si vous ne préférez tout simplement pas installer de logiciel sur votre ordinateur, les éditeurs de photos en ligne pourraient être la solution. L'édition d'images en ligne a beaucoup évolué en termes de fonctionnalités, mais elle n'est pas aussi complète qu'un logiciel gratuit tel que GIMP.

Cela dit, l'un des meilleurs éditeurs d'images en ligne disponibles est iPiccy. Il s'agit d'une solution d'édition facile à utiliser qui vous permet de télécharger vos images sur le site Web afin d'effectuer un large éventail de tâches d'édition pour que vos clichés soient les meilleurs possibles. Il est incroyablement facile à utiliser, bien que les seuls types de fichiers pris en charge soient JPEG et PNG.

Vous trouverez la plupart des outils d'édition dont vous avez besoin, notamment le recadrage, le redimensionnement, les ombres et les lumières, et l'atténuation, etc. Il y a même des calques, mais ils sont extrêmement limités dans leur utilisation et permettent d'ajouter du texte aux images, d'insérer des images et d'ajouter des autocollants.

Utiliser iPiccy (opens in new tab)

Le meilleur logiciel pour retoucher vos photos avec l'aide de l'IA : Autoenhance.ai

(Image credit: Autoenhance AI)

Vous vous sentez un peu paresseux, mais vous voulez retoucher vos images avec un minimum d'efforts ? Autoenhance.ai vous permet d'effectuer un traitement automatique de base sur vos images. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger vos images sur le site Web, de sélectionner le traitement à effectuer ainsi que sa "puissance d'application", et vous pouvez ensuite télécharger l'image traitée.

Avec l'option gratuite Autoenhance.ai, les principales limitations sont que vous ne pouvez télécharger que 15 images, que les images éditées sont limitées à 3072px sur le bord long et que vous devez créer un compte pour les télécharger. Les options payantes du service sont les suivantes : une image coûte 1,20 £ (environ 1,50 €), 15 images coûtent 16,50 £ (environ 20 €) et il existe sept autres formules payantes.

Autoenhance.ai peut être configuré pour modifier des images uniques, des images HDR et des images à 360 degrés, bien que cette dernière option soit encore en version bêta. En ce qui concerne les améliorations, qui peuvent être activées ou désactivées avec un contrôle de l'intensité pour certaines, vous pouvez sélectionner le style d'amélioration pour les images de propriété, opter pour un remplacement du ciel, corriger les verticales convergentes et renforcer le contraste.

Utiliser Autoenhance AI (opens in new tab)

Le meilleur logiciel pour monter vos films comme un pro : DaVinci Resolve

(Image credit: DaVinci Resolve)

Que vous soyez un photographe débutant ou professionnel, si vous envisagez de tourner des vidéos, vous aurez besoin d'un logiciel de montage vidéo pour monter vos séquences. Il existe une poignée d'excellentes options gratuites, mais la meilleure est de loin DaVinci Resolve.

DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo professionnel utilisé pour le montage de programmes télévisés et de films hollywoodiens, mais Blackmagic Design propose ce logiciel incroyablement puissant gratuitement avec quelques restrictions. La résolution est limitée à 4K, et certaines fonctions avancées ne sont pas disponibles dans la version gratuite, mais il y a tout de même bien assez de fonctionnalités disponibles pour monter vos vidéos comme un pro.

Le principal inconvénient de la plupart des logiciels de montage vidéo est la courbe d'apprentissage abrupte. Et bien que DaVinci Resolve utilise un système intuitif de glisser-déposer, vous aurez besoin de regarder quelques tutoriels pour vous lancer. Heureusement, il existe des vidéos sur le site Web de Blackmagic Design pour vous donner un coup de main.

Le meilleur logiciel pour retoucher vos photos depuis votre smartphone : Snapseed

(Image credit: Snapseed)

Snapseed est l'une des meilleures applications de retouche photo disponibles sur Android et iOS, et surtout, elle ne vous coûtera pas un centime. L'application prend en charge les fichiers JPEG et DNG (Raw), bien que les autres types de fichiers Raw ne soient pas pris en charge, ce qui n'est pas surprenant puisqu'elle est conçue pour la retouche de photos prises avec un téléphone.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas envoyer des JPEG pris avec un appareil photo sur votre téléphone, ou utiliser le convertisseur Adobe DNG gratuit pour convertir les fichiers Raw propriétaires de votre appareil photo en DNG avant de les envoyer sur votre téléphone ou votre tablette.

L'application propose 29 outils au total, dont tous les ajustements de base, les outils de clonage et de retouche, les ajustements localisés et bien plus encore. Deux des aspects les plus populaires de l'application sont les filtres, les textures et les styles, qui vous permettent d'appliquer une large gamme d'effets à vos images avec beaucoup de contrôle sur leur apparence.