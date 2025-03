Sony s’apprête à dévoiler un nouvel appareil photo plein format – ce que l’on sait déjà

Le slogan « Go small, shoot big » suggère un modèle compact à grand capteur

Deux révélations dans le teaser indiquent un appareil photo à monture E axé sur la vidéo

Il sera dévoilé le 26 mars à 15h (heure de Paris)

Sony a publié un teaser énigmatique pour un produit à venir avec le slogan "Go small, shoot big". Deux images dévoilées dans la courte vidéo donnent quelques indices, mais le message le plus clair reste la date de l'annonce officielle.

La nouvelle caméra sera dévoilée le 26 mars à 15h (heure de Paris). L'attente ne sera donc pas longue, mais que peut-on en déduire d'ici là ?

D'abord, cette annonce intervient juste avant le NAB (National Association of Broadcasters) Show de Las Vegas. De plus, Sony l'a publiée sur son compte Instagram dédié à la production cinématographique et sur sa chaîne YouTube. Il est donc quasi certain qu'il s'agira d'une caméra orientée vidéo, et probablement haut de gamme.

L'une des deux images du teaser confirme qu'il s'agit d'une caméra plein format à monture E. La taille du capteur semble trop grande pour un format Super 35 (APS-C).

On remarque aussi qu’il s’agit d’une monture E classique, et non d’une monture verrouillable comme celles des caméras cinéma professionnelles Burano et Venice. Cela suggère un modèle plus compact, en accord avec le slogan.

La seconde image est plus énigmatique. Elle semble montrer un élément de protection pour câbles, un détail que les cinéastes professionnels apprécient particulièrement. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Alors, à quoi pourrait ressembler cette caméra ?

Les candidats probables

Sony a réussi à garder ce projet totalement secret – aucune fuite notable de la part des habituels insiders comme Sony Alpha Rumors.

Si l'on devait parier, il s'agirait probablement d'un nouveau modèle dans la gamme FX, conçu avant tout pour la vidéo.

Un successeur du Sony FX30 semble peu probable, car le capteur paraît trop grand pour du Super 35. Cela laisse la possibilité d’une nouvelle génération des FX3, FX6 ou FX9, toutes en plein format.

Sony aurait aussi décidé de privilégier le développement de sa gamme FX au détriment de la série A7S, dont le design reste orienté photo malgré d’excellentes capacités vidéo.

Mais ce deuxième visuel complique l'analyse. Il laisse penser que l'appareil pourrait être plus imposant qu'un FX3, ce qui ouvre la porte à une évolution du FX6 ou FX9.

Autre hypothèse : un tout nouveau modèle, distinct des gammes existantes. Quoi qu'il en soit, l’attente touche bientôt à sa fin – réponse le 26 mars.

