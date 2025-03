Canon EOS R6 Mark III : 5 améliorations majeures attendues sur le futur hybride plein format

Les rumeurs suggèrent un lancement en mai 2025 pour l'EOS R6 Mark III

Il pourrait hériter des caractéristiques de l'EOS R5 Mark II, plus onéreux

En tant que mise à jour potentielle de l'EOS R6 Mark II, il rivalise avec le Nikon Z6 III et le Sony A7 IV

Le double lancement des Canon EOS R1 et EOS R5 Mark II a marqué l’année 2024, ce dernier remportant même le prix de l’appareil photo de l’année décerné par TechRadar. Pourtant, l’EOS R6 Mark II, plus abordable et destiné au milieu de gamme, resterait le modèle plein format hybride le plus populaire de Canon. Une mise à jour avec l’EOS R6 Mark III pourrait d’ailleurs être imminente.

Canon Rumors évoquait initialement une annonce pour la fin 2024, ce qui aurait respecté le cycle de renouvellement de deux ans observé jusqu’ici pour la gamme EOS R6. Pourtant, en ce mois de mars 2025, aucune trace de ce troisième modèle, ni d’un éventuel successeur au Sony A7 IV – le très attendu Sony A7 V, qui se fait également désirer.

Dans ce contexte, le Nikon Z6 III reste l’appareil hybride plein format le plus recommandé. Mais cette domination pourrait être de courte durée si les dernières rumeurs sur l’EOS R6 Mark III se confirment.

Il ne fait aucun doute qu’un successeur est en préparation, mais une sortie dès mai semble peu probable, d’autant qu’aucune fuite majeure sur ses caractéristiques n’a émergé. Cela n’empêche cependant pas d’imaginer les améliorations qu’il pourrait proposer pour justifier son passage à une nouvelle génération et concurrencer le Nikon Z6 III.

Entièrement superposé : le dernier type de capteur superposé pourrait constituer la plus grande amélioration de l'EOS R6 Mark III. (Image credit: Sharmishta Sarkar / Future)

1. Un nouveau capteur empilé

De nombreux utilisateurs des EOS R6 et R6 Mark II espèrent une définition supérieure pour le prochain modèle. Pourtant, selon Canon Rumors, le capteur resterait à 24 Mpx, mais adopterait une conception « empilée », comme sur l’EOS R3, l’ancien fleuron de la marque avant l’arrivée de l’EOS R1.

Un capteur empilé permet des vitesses de lecture plus rapides, ce qui améliore les performances en rafale et en autofocus tout en réduisant la distorsion liée à l’obturateur électronique. Le Nikon Z6 III utilise un capteur partiellement empilé de 24 Mpx, alors que son prédécesseur, le Z6 II, conservait un capteur standard de même définition.

Ce type de capteur étant plus coûteux, son intégration dans l’EOS R6 Mark III pourrait avoir un impact sur son prix. Mais cela reste l’évolution la plus logique pour Canon, tout en conservant une nette différence avec l’EOS R5 Mark II et son capteur empilé de 45 Mpx.

Les deux logements de carte de l'EOS R5 Mark II. L'EOS R6 Mark III devrait faire de même. (Image credit: Future | Tim Coleman)

2. Amélioration de la vitesse

Pour exploiter pleinement un capteur empilé plus rapide, l’EOS R6 Mark III nécessitera également un nouveau processeur. L’EOS R1 et l’EOS R5 Mark II ont introduit un accélérateur DIGIC, une puce supplémentaire qui optimise le traitement des fichiers en réduisant les goulets d’étranglement. Il est fort probable que cet accélérateur soit aussi intégré à l’EOS R6 Mark III.

Une telle configuration permettrait des rafales plus longues et plus rapides, ainsi que des fonctions avancées comme la pré-capture et d’autres améliorations dépendantes de la vitesse de traitement.

Toutefois, ces avancées seraient inutiles si l’appareil restait limité aux cartes SD. Il est donc attendu que l’EOS R6 Mark III prenne en charge les cartes CFExpress Type B, avec probablement un slot pour chaque type de carte.

Avant un match, nous avons fait poser ce joueur de basket-ball pour l'enregistrer dans l'EOS R1. Ensuite, l'appareil photo a donné la priorité à ce joueur en tant que point de mise au point tout au long du match. Cette technologie pourrait être intégrée à l'EOS R6 Mark III. (Image credit: Future | Tim Coleman)

3. Le dernier autofocus

Canon a pour habitude d’intégrer progressivement les dernières innovations en autofocus de ses modèles haut de gamme vers ses appareils plus abordables. L’EOS R6 Mark III devrait ainsi hériter du même système autofocus que l’EOS R1 et l’EOS R5 Mark II, considéré comme l’un des meilleurs, notamment pour la photographie sportive.

Les tests approfondis ont déjà démontré la sophistication de cet autofocus, avec des modes de priorité dédiés aux sujets et au sport. Dans le premier cas, il est possible de capturer une image d’un sujet spécifique – comme une mariée lors d’un mariage – afin que l’appareil lui accorde une priorité de mise au point. Dans le second, il suffit de sélectionner un sport pour que la caméra identifie automatiquement les zones d’intérêt, par exemple le joueur qui s’apprête à tirer au but.

Cependant, il est peu probable que l’EOS R6 Mark III bénéficie de l’AF Eye Control, une technologie issue des modèles haut de gamme. Ce système utilise un capteur dans le viseur pour suivre le regard du photographe et ajuster la mise au point en conséquence.

L'EOS R6 Mark III pourrait-il être doté d'un tout nouvel écran qui surpasserait celui de l'EOS R5 Mark II ? (Image credit: Future | Tim Coleman)

4. Un nouvel écran multi-angles

Peu de changements sont attendus concernant l’ergonomie et la prise en main de l’EOS R6 Mark III. Toutefois, selon Canon Rumors, il pourrait être doté d’un écran LCD multi-angle similaire à celui du Sony A9 III – une première pour Canon.

Ce type d’écran repose sur une double charnière, permettant de l’orienter dans différentes directions. Il serait ainsi plus pratique pour photographier sous des angles difficiles, que ce soit en format paysage ou portrait.

Il se murmure également que l’écran pourrait être un modèle OLED, offrant un meilleur affichage en plein soleil. Toutefois, cette technologie plus coûteuse rend cette évolution incertaine.

Exemple d'agrandissement des images grâce à l'éditeur d'échelle AI intégré à l'appareil photo de Canon. (Image credit: Future | Tim Coleman)

5. Montage IA à l'intérieur de l'appareil photo

Les modèles phares de l’an dernier ont également introduit des outils d’édition basés sur l’intelligence artificielle. Contrairement à de simples gadgets, ces fonctionnalités peuvent se révéler particulièrement utiles, notamment en déplacement.

L’une des plus intéressantes est l’upscaling, qui permet d’agrandir une image jusqu’à 400 % sans perte significative de qualité. Une autre est la réduction du bruit numérique, idéale pour améliorer le rendu des photos prises en basse lumière.

Si l’EOS R6 Mark III adopte les évolutions mentionnées précédemment, il ne serait pas surprenant de voir ces outils intégrés. La possibilité d’augmenter la taille des fichiers de 24 Mpx à 96 Mpx grâce à l’upscaling pourrait même rendre la course aux mégapixels obsolète.

Sommaire

L’EOS R6 Mark III ne devrait pas introduire de technologies révolutionnaires, mais il héritera probablement de nombreuses améliorations issues des EOS R3 et R5 Mark II. Il s’agirait donc d’une mise à jour conséquente pour les utilisateurs en quête d’un appareil plus rapide et d’un autofocus encore plus précis.

Parmi les évolutions attendues : un capteur empilé plus performant, un double processeur incluant l’accélérateur DIGIC, un autofocus optimisé, la compatibilité avec les cartes CFExpress Type B, un nouvel écran, ainsi que diverses améliorations discrètes, le tout dans un boîtier quasi identique à l’actuel EOS R6 Mark II.

Avec ces caractéristiques, il est difficile d’imaginer que Canon propose ce modèle à un prix inférieur à celui du R6 Mark II lors de son lancement, soit environ 2 900 €. Or, le Nikon Z6 III et l’EOS R6 Mark II voient déjà leurs prix chuter de près de 50 %, ce qui rend l’attente de l’EOS R6 Mark III d’autant plus stratégique.