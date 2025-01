iPhone 17, Sony A7 V : les 12 appareils photo qui marqueront 2025

Malgré une année 2024 semblant relativement calme pour les grandes marques de matériel photo, elle a offert de belles surprises. Parmi les moments forts, on peut citer le Canon EOS R5 Mark II, élu produit photo de l'année grâce à son capteur plein format empilé de 45 MP ultra-rapide et ses fonctions innovantes de retouche directement intégrées, comme le mode d’agrandissement à 400 %, qui pourrait bien mettre fin à la course aux mégapixels une fois pour toutes.

Autre coup de cœur : le Fujifilm X100VI, testé au Japon. Bien que ce compact premium, au prix élevé, ait suscité des précommandes massives, il reste en rupture de stock presque un an après son lancement. Une vraie merveille à utiliser.

DJI a de nouveau été très actif, lançant drones, caméras d'action, équipements pour vlog et accessoires. Résultat, DJI a été désigné « marque photo de l’année » par TechRadar, pour la deuxième année consécutive. Mention spéciale également à Nikon, pour son impressionnant Z6 III noté cinq étoiles, et à Insta360, qui continue de dominer le marché des caméras vidéo compactes avec son X4 à 360 degrés.

Au-delà des matériels, les autres grandes actualités photo incluent l’acquisition de RED Digital Cameras par Nikon, une opération qui positionne immédiatement la marque comme un acteur majeur de l'industrie cinématographique. Une perspective excitante pour ses appareils hybrides professionnels, avec peut-être des fruits dès 2025 ? Enfin, l’IA continue de faire la une dans le domaine de la tech, mais son intégration dans les équipements photo reste limitée. Et fait surprenant, le bon vieux compact numérique connaît un retour en force, particulièrement auprès des jeunes – merci TikTok.

Que réserve alors 2025 après une telle année ? Comme attendu, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur les 12 prochains mois. Voici un aperçu des 12 appareils les plus prometteurs attendus en 2025, présentés dans l’ordre inverse.

Les 12 appareils photo les plus prometteurs de 2025

12. Nikon Z5 II

Le Nikon Z6 II - un appareil photo auquel un éventuel Z5 II pourrait emprunter une grande partie de sa technologie. (Image credit: Nikon)

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 3/5

Nikon dispose désormais d'une gamme solide et abordable d'appareils hybrides, grâce à une série de lancements récents. Peu probable de voir un successeur au Z8 ou au Z9 prochainement. Avec le Z6 III comme meilleure sortie en 2024, un nouveau modèle de cette série semble aussi peu envisageable pour 2025. Pour les hybrides plein format Nikon, il reste les vieillissants Z5 et Z7 II qui pourraient être remplacés. Cependant, beaucoup pensent que le Z8 a enterré la nécessité d'un Z7 III, laissant le Z5 II comme principal candidat pour 2025.

Le Nikon Z5 original figure parmi les meilleurs hybrides plein format à petit prix – souvent à environ 1 149,00 € en promotion. Mais ce modèle d'entrée de gamme approche ses cinq ans et mérite une mise à jour. Selon The New Camera, une version Mark II pourrait arriver dès le premier trimestre 2025, pour environ 1 200 €. Ce tarif devra rester compétitif, car le Z6 II, plus ancien et issu d'une gamme supérieure, est descendu autour de 1 449,00 €.

Un éventuel Z5 II pourrait ressembler à l’actuel Nikon Z50 II, au format APS-C, mais équipé d’un capteur plein format de 24 MP. À un prix agressif, comme Nikon sait le faire, ce modèle pourrait figurer dans un guide d'achat pour les meilleurs appareils sans miroir pour débutants. Enfin, l'acquisition de RED Digital Cameras par Nikon laisse penser qu’on pourrait voir des retombées directes, sous forme de mises à jour firmware ou d’un modèle davantage orienté cinéma, à l'image du Sony FX30 ou du Canon EOS C80. Une vraie révolution en perspective.

11. GoPro Max 2

Niveau de probabilité : 3/5

3/5 Niveau d'excitation : 3/5

La GoPro Max originale a pris de l'âge. (Image credit: GoPro)

Cela fait trois années de suite que la Max 2 figure parmi les caméras les plus attendues pour l'année à venir, mais GoPro nous assure que 2025 sera vraiment l'année où sa caméra 360 tant attendue arrivera sur les étagères.

Tout ce qu’on sait, c’est que cinq ans se sont écoulés depuis le modèle original, période durant laquelle Insta360 a renforcé sa domination sur ce marché, culminant avec l’X4 de 2024, une caméra 360 à 8K, capable de se transformer en caméra d’action et bien plus encore.

Si GoPro décidait de lancer la Max 2, serait-elle en mesure de rivaliser avec Insta360 ? Rien n’est certain. Il faudra des améliorations significatives par rapport à la première version pour espérer rivaliser, et si tel est le cas, une belle surprise pourrait être au rendez-vous, car la Max 2 devra sans doute être la première caméra 8K de GoPro.

Pour les fans de caméras 360, le marché est largement dominé par Insta360. Cela signifie qu'il ne reste qu'à espérer que le leader du marché se dépasse lui-même en l'absence de réelle concurrence – les propositions des petits acteurs comme Kandao et Ricoh étant bien moins séduisantes dans l'ensemble. Allez, GoPro, ne nous décevez pas.

Aussi incertaine que soit l’arrivée de la Max 2, on peut généralement compter sur GoPro pour lancer une nouvelle version de sa caméra d’action phare. Rendez-vous en septembre 2025 pour une probable GoPro Hero 14 Black.

10. DJI Flip

Niveau de probabilité : 5/5

5/5 Niveau d'excitation : 3/5

Le DJI Neo et le DJI Mini 4 Pro - une rumeur de DJI Flip pourrait mélanger des aspects de ces deux drones pour en faire une offre totalement nouvelle. (Image credit: DJI)

DJI ne reste que rarement inactif, mais le géant des drones semblait plus occupé que jamais à la fin de 2024. Peut-être en raison de la menace d’une interdiction imminente de ses drones aux États-Unis, une série de rumeurs indique que plusieurs nouveautés pourraient voir le jour prochainement : un DJI Mini 5 Pro, qui pourrait devenir le meilleur drone de moins de 250 g ; un DJI Mavic 4 Pro, successeur du meilleur drone à triple caméra ; et un tout nouveau DJI Flip.

Le Flip, s’il se confirme, serait une addition intrigante à la gamme DJI. Ce serait un drone pliable, compact, de moins de 250 g, inspiré du HoverAir X1 Pro, avec des hélices protégées par des carénages et embarquant une bonne partie de la technologie du Mini 4 Pro. Cela en ferait un mélange intéressant entre le DJI Neo et le DJI Mini 4 Pro, même si sa cible reste floue.

Les carénages sont généralement utilisés pour les drones débutants ou les drones selfie, permettant un vol proche des personnes et en intérieur. Reste à voir comment le Flip saura se positionner entre les gammes selfie et classique de DJI, mais l’attente pourrait être courte si les rumeurs d’un lancement au premier trimestre se confirment.

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

Niveau de probabilité : 5/5

5/5 Niveau d'excitation : 3/5

Un rendu du Samsung Galaxy S25 Ultra qui a fait l'objet d'une fuite. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Le Galaxy S25 Ultra n’a pas encore été lancé, mais il reste peu de choses inconnues sur le futur smartphone phare de Samsung, qui devrait prendre la relève en tant que l’un des meilleurs photophones.

Selon les rumeurs, ce nouveau modèle serait annoncé autour du 22 janvier et pourrait coûter encore plus cher que le S24 Ultra, dont le prix de départ était de 1 469 € pour la version 256 Go avec 8 Go de RAM. Un appareil qui s’annonce donc onéreux. Concernant son appareil photo, les fuites indiquent que trois de ses quatre capteurs arrière resteront identiques, tandis que l’objectif ultra grand-angle pourrait bénéficier d'une grande amélioration.

Pour rappel, le S24 Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 MP avec un objectif 24 mm f/1.7 et un capteur 1/1.3 pouces, d’un ultra grand-angle de 12 MP avec un objectif 13 mm f/2.2 et un capteur 1/2.55 pouces, d’un téléobjectif périscopique de 50 MP avec un zoom optique 5x (objectif 111 mm f/3.4, capteur 1/2.52 pouces), et d’un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3x (objectif 67 mm f/2.4, capteur 1/3.52 pouces).

Les rumeurs les plus crédibles suggèrent que seul l’ultra grand-angle évoluerait, passant à une résolution de 50 MP. Une telle amélioration permettrait au S25 Ultra de rivaliser avec l’iPhone 16 Pro / Pro Max sur les prises de vue grand-angle. Hormis cela, et malgré les spécifications impressionnantes du reste du téléphone, peu d’informations circulent sur les appareils photo du S25 Ultra. Mais l’attente ne devrait plus être très longue.

8. Panasonic Lumix S1H II

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 4/5

Le Panasonic Lumix S1H lors de notre examen approfondi. (Image credit: TechRadar)

Si l’on se fie à l’historique récent, il faut s’attendre à l’arrivée de nouvelles caméras Panasonic en 2025. Après tout, 2024 a vu le lancement des excellentes Lumix GH7 et Lumix S9, tandis qu’en 2023, les modèles Lumix G9 II et Lumix S5 II avaient marqué les esprits. Cependant, une caméra plein format haut de gamme manque encore à l’appel ces deux dernières années. Selon les rumeurs, cela pourrait changer avec un successeur à la Lumix S1H.

Il se murmure qu’une Lumix S1H II sera dévoilée dès le premier trimestre 2025, de quoi ravir les cinéastes, surtout si Panasonic intègre ses dernières innovations technologiques dans un boîtier pro à la manière de la S1H. On peut notamment espérer l’autofocus à détection de phase introduit avec la S5 II, ainsi que la possibilité d’un enregistrement audio 32 bits float en interne comme sur la Lumix GH7. Les spécifications en rumeur sont prometteuses.

Selon The New Camera, la S1H II serait équipée d’un capteur plein format de 22,5 MP optimisé pour la vidéo, offrant des prises en 6K open gate et un triple ISO natif, une caractéristique vue pour la première fois sur les Canon EOS C400 / EOS C80. On parle également d’une amélioration de la dynamique avec jusqu’à 17 stops grâce au profil Arri Log C4, sans oublier l’enregistrement ProRes RAW / RAW HQ en interne. Si ces fonctionnalités se confirment, la Lumix S1H II pourrait proposer la meilleure qualité d’image vidéo jamais vue sur un appareil sans miroir de Lumix, avec en prime deux ventilateurs pour des durées d’enregistrement illimitées. Ce modèle pourrait bien redéfinir les standards pour les créateurs vidéo à ce niveau de prix.

7. iPhone 17 Pro / Pro Max

Niveau de probabilité : 5/5

5/5 Niveau d'excitation : 4/5

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Apple / TechRadar)

Même si le lancement des iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max reste loin, probablement calé sur le traditionnel calendrier de septembre d’Apple, les rumeurs commencent déjà à alimenter la curiosité.

Parmi les spéculations, on note une amélioration notable de la caméra téléobjectif à zoom optique 5x des modèles Pro et Pro Max, qui passerait de 12 MP à 48 MP. De même, la caméra frontale pourrait passer de 12 MP à 24 MP. Ces prévisions semblent raisonnables et représenteraient une belle mise à jour, mais une rumeur plus surprenante a également émergé.

Un informateur affirme que les iPhone 17 seraient les premiers à intégrer une ouverture mécanique, un dispositif emprunté aux caméras professionnelles qui permet de contrôler la quantité de lumière entrant dans l’objectif et d’ajuster la profondeur de champ. Contrairement aux effets de flou générés par des algorithmes, cette innovation offrirait une gestion plus authentique des arrière-plans.

Cette rumeur s’accorde avec l’introduction, sur l’iPhone 16, d’un bouton dédié au contrôle de la caméra (ne l’appelez pas bouton). Associer cette commande tactile à une lentille dotée d’une ouverture mécanique pourrait séduire les photographes amateurs éclairés, habitués à ces fonctionnalités sur leurs appareils professionnels. Étrangement, les potentielles améliorations photographiques de cette génération excitent déjà davantage que celles des futurs Samsung.

6. Ricoh GR IV

Niveau de probabilité : 3/5

3/5 Niveau d'excitation : 4/5

Le Ricoh GR IIIx que nous avons examiné en profondeur est un superbe appareil photo de tous les jours, même s'il n'est pas parfait. (Image credit: Future)

En 2023, beaucoup espéraient voir apparaître le Ricoh GR IV, mais ces espoirs ont été déçus. À la place, seule une version de niche du modèle actuel a vu le jour – le GR III HDF / GR IIIx HDF – avec comme seule différence un filtre de diffusion des hautes lumières. Cependant, les rumeurs sur une quatrième génération s’intensifient et promettent de ravir les amateurs de photographie.

Depuis des années, la série Ricoh GR se distingue par une qualité d’image exceptionnelle, grâce à un grand capteur APS-C et un objectif fixe ultra-performant, le tout dans un boîtier compact et véritablement de poche. Ce modèle premium fait partie des préférés dans sa catégorie, et le GR IIIx a convaincu certains de lui préférer un smartphone dernier cri. Pourtant, des améliorations sont nécessaires. Parmi les attentes : l’ajout d’un flash intégré et un autofocus amélioré.

Peu de spécifications du GR IV circulent pour l’instant, mais l’espoir d’un véritable bond technologique est bien réel. Après tout, le GR III date déjà de cinq ans. En restant dans la gamme de prix sous les 1 000 €, ce futur GR IV pourrait séduire même les fidèles du Fujifilm X100VI.

5. Fujifilm X-E5

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 4/5

Alternative viable au Fujifilm X100VI, le Fujifilm X-E4 a été en rupture de stock pendant une bonne partie de l'année 2024. Un successeur s'annonce certainement. (Image credit: Fujifilm)

Lancé en février 2021, le Fujifilm X-E4 a vu sa popularité exploser en 2024. Grâce à son association avec l’objectif XF 27mm f/2.8 pancake, il a su concurrencer la série Fujifilm X100, devenue virale sur TikTok. Les modèles X100V et X100VI étant en rupture de stock, de nombreux acheteurs se sont tournés vers le X-E4, lui-même parfois indisponible en 2023 et 2024. Bonne nouvelle : un successeur, le X-E5, serait en préparation.

D’après Fujifilm Rumors, le X-E5 pourrait être dévoilé dès juillet 2025. Peu d’informations circulent sur ses spécifications, mais les hypothèses vont bon train. On imagine ce modèle se positionnant au-dessus du nouveau X-M5, en reprenant certaines caractéristiques du X-T50 de 2024. Cela inclurait un boîtier compact plus robuste que celui du X-M5, un capteur APS-C de 40 MP et le moteur X-Trans Processor 5. Certains pourraient juger que le X-E4 remplit déjà parfaitement le rôle d’un appareil léger pour capturer le quotidien, mais Fujifilm semble croire en l’avenir de la série X-E. Le prix sera crucial : espérons qu’il reste sous la barre des 1 000 €.

4. Canon EOS R6 Mark III

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 4/5

Le Canon EOS R6 Mark II se place sous l'EOS R5 Mark II en tant qu'appareil photo sans miroir plein format plus abordable, tout en conservant une construction robuste et une stabilisation de l'image intégrée au boîtier. (Image credit: Canon)

Les rumeurs sont formelles : l’EOS R6 Mark III, successeur attendu de l’EOS R6 Mark II, pourrait être annoncé dès le premier trimestre 2025. Si cette date reste à confirmer, plusieurs fuites crédibles évoquent une présentation autour du salon CP+ au Japon, prévu du 27 février au 2 mars.

Les premières spécifications supposées décrivent une mise à jour modérée du modèle précédent, avec un viseur électronique amélioré et un nouvel écran OLED tactile. Celui-ci bénéficierait d’un mécanisme double axe similaire à celui du Sony A9 III, permettant une orientation complète pour un confort optimal en mode portrait ou paysage.

Côté photo, peu de changements majeurs : un capteur plein format de 24 MP et une stabilisation intégrée pouvant atteindre 8,5 stops. Toutefois, un processeur DIGIC Accelerator, inspiré de l’EOS R5 Mark II, pourrait booster les rafales. En autofocus, le système hérité de l’EOS R5 II intégrerait des modes sophistiqués pour le suivi des sujets et les priorités sportives, avec réduction de bruit et édition d’image améliorée par intelligence artificielle.

Pour la vidéo, des options de 6K et un ralenti 4K à 120 ips, accompagnés du codec Cinema RAW Light, pourraient enrichir l’offre. Si tout se confirme, l’EOS R6 Mark III s’annonce comme un appareil polyvalent, prêt à rivaliser avec le Nikon Z6 III.

3. Fujifilm GFX100 RF

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 5/5

La caméra cinéma Fujifilm GFX Eterna est confirmée pour 2025, mais une autre caméra Fujifilm moyen format très intéressante serait également en préparation. (Image credit: Fujifilm)

Fujifilm prépare un virage cinématographique ambitieux. Parmi les nouveautés prévues, le GFX Eterna, première caméra dédiée au cinéma, exploitera le capteur 102 MP du GFX100 II, mais avec une conception axée sur la vidéo.

Un autre modèle intrigant pourrait voir le jour : le Fujifilm GFX100 RF. Selon les rumeurs, il s’agirait d’un appareil moyen format compact, avec une focale fixe équivalente à 35 mm. Sa taille, comparable à celle du populaire X100VI ou du X-Pro 3, serait impressionnante, compte tenu du capteur bien plus grand que celui des modèles APS-C de la série X.

Les spécifications restent floues, mais des indices suggèrent que ce modèle serait le plus abordable de la gamme GFX. Il reprendrait probablement le capteur 102 MP du GFX100S II, sans stabilisation intégrée. Si ces éléments se confirment, ce compact premium au capteur moyen format pourrait séduire les passionnés à la recherche d’un appareil innovant.

2. Un appareil photo Pentax SLR

Niveau de probabilité : 2/5

2/5 Niveau d'excitation : 5/5

La première caméra du Pentax Film Project a été la Pentax 17 de 2024, et il devrait y en avoir d'autres. (Image credit: Future | Tim Coleman)

En 2024, Pentax a surpris avec le lancement de la Pentax 17, une charmante caméra argentique demi-format, première étape de son "Film Project". La marque a annoncé travailler sur un deuxième modèle : un véritable reflex argentique.

L’attente pourrait toutefois être longue. Le projet, dévoilé en 2022, a mis deux ans à produire son premier appareil. Un reflex mécanique pour 2025 semble ambitieux, mais les photographes espèrent une surprise.

Takeo Suzuki, planificateur produit chez Pentax, a déclaré : "Nous développerons d’abord une caméra compacte, puis un modèle compact haut de gamme, un reflex et, enfin, un reflex entièrement mécanique". Si la Pentax 17 a rempli la première mission, les étapes suivantes restent mystérieuses, mais la perspective d’un reflex mécanique suscite déjà l’excitation.

1. Sony A7 V

Niveau de probabilité : 4/5

4/5 Niveau d'excitation : 5/5

Après une année relativement calme, l'année 2025 devrait être plus chargée pour Sony, avec un successeur en préparation pour l'A7 IV (ci-dessus), ainsi que d'autres modèles intéressants. (Image credit: Sony)

Malgré le lancement récent du modèle phare A1 II, le département photo de Sony a connu l’une de ses années les plus calmes. L'année 2025 s’annonce bien plus mouvementée, et cela pourrait commencer avec le très attendu Sony A7 V. Cet appareil photo hybride plein format a longtemps été le choix préféré pour sa polyvalence, mais il a été dépassé par le Canon EOS R6 Mark II, puis, plus récemment, par le Nikon Z6 III encore plus performant. Il est grand temps pour Sony de réagir avec une mise à jour du A7 IV, et de grandes attentes se dessinent pour un éventuel successeur amélioré.

Une des façons pour Sony de faire évoluer le A7 IV serait d’intégrer des technologies déjà présentes sur des modèles récents comme les A7R V, ZV-E1 et A1 II, pour ensuite les regrouper dans un A7 V. Une meilleure ergonomie serait également attendue. Bien que le boîtier des A1 II et A9 III puisse sembler inadapté à cette gamme de prix, le design du A7R V, avec son écran tactile sur quatre axes, paraît envisageable.

Les améliorations pourraient également inclure le chipset d’intelligence artificielle de Sony pour un suivi autofocus plus performant, ainsi que certaines fonctionnalités intelligentes déjà vues sur le ZV-E1, comme le cadrage automatique en vidéo. Les caractéristiques vidéo du A7 IV semblent aujourd’hui un peu datées, il est donc probable que les principales mises à jour se concentrent sur ce domaine. Par ailleurs, le A7 IV dispose déjà d’un capteur de 33 MP, surpassant les modèles concurrents plus récents de Canon et Nikon pour la photographie, ce qui laisse à penser que moins de changements seraient nécessaires pour séduire les photographes.