Oubliez le plein format, le nouveau Fujifilm GFX100S II offre une qualité moyen format abordable

Le nouveau GFX100S II est l'appareil photo moyen format le moins cher de Fujifilm doté d'un capteur de 100 MP à son lancement, et il est proposé à un prix agressif de 5499 € pour le boîtier uniquement.

Ce capteur moyen format à haute résolution offre un niveau de détail dans les photos que les appareils photo plein format ne peuvent égaler – même les modèles de pointe et au prix similaire comme le Sony A7R V et le Leica Q3 .

Nous vivons désormais dans un monde où les appareils photo moyen format les plus abordables sont au même niveau de prix que les modèles plein format professionnels. Ainsi, le meilleur appareil photo dépendra davantage de l'expérience utilisateur et des besoins plutôt que du budget et de la préférence pour la taille du capteur.

Les photographes qui souhaitent obtenir le meilleur niveau de détail possible seront attirés par le GFX100S II, tandis que ceux qui ont besoin d'un appareil capable de capturer des séquences d'action tout en offrant des détails se tourneront vers un modèle comme le Sony A7R V.

Cela dit, le GFX100S II est beaucoup plus rapide que le GFX100S désormais discontinué – qui, au cas où cela vous intéresserait, est en vente à des prix historiquement bas depuis plusieurs mois – il est actuellement à 4 399 € chez Fnac .

Image 1 of 5 (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future | Tim Coleman)

Le GFX100S II est équipé du dernier processeur de Fujifilm et d'une version améliorée du capteur de 102 MP, bien que sa vitesse de lecture ne soit pas aussi rapide que celle de la version empilée 'HR' du capteur dans le modèle plus cher GFX100 II.

Le capteur est également doté de huit arrêts de stabilisation d'image, en fonction de l'objectif utilisé, une fonctionnalité extrêmement utile lors de la prise de vue à main levée à une résolution aussi élevée, où les appareils photo sont autrement beaucoup moins tolérants aux tremblements de l'appareil.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Malgré la capture de fichiers de grande taille, le GFX100S II peut prendre jusqu'à sept images par seconde, tout en offrant une détection et un suivi des sujets en autofocus pour les personnes, les animaux et les véhicules.

Il dispose également d'un superbe écran tactile à double axe et d'un viseur amélioré avec une résolution de 5,76 millions de points et un taux de rafraîchissement de 100 fps. Le viseur est fixe, contrairement à l'unité amovible du GFX100 II, et il n'y a pas d'option pour une poignée de batterie, encore une fois contrairement au GFX100 II modulaire.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

L'esthétique a également changé, avec des éléments de design modernes inspirés du GFX100 II – le premier modèle Fujifilm habillé d'un extérieur en cuir bishamon tex. Cependant, le boîtier et la disposition des commandes sont les mêmes que ceux du GFX100S traditionnel, offrant une prise en main confortable et un écran LCD supérieur utile.

En fin de compte, le GFX100S II se situe quelque part entre le GFX100S sortant et le modèle phare GFX100 II, apportant des performances plus rapides au modèle de base et un capteur amélioré de 100 MP avec stabilisation, pour seulement une légère augmentation de prix par rapport au modèle précédent.

Quelques tests pratiques ont été réalisés avec le GFX100S II, ainsi que le nouvel objectif téléobjectif GF 500 mm f/5.6. Des photos incroyablement détaillées d'animaux exotiques dans une réserve naturelle au Royaume-Uni ont été capturées, bien que les performances de l'autofocus n'aient pas été aussi bonnes que prévu.

La date de mise en vente du GFX100S II et du nouvel objectif GF 500 mm f/5.6 est le 17 juin, avec un objectif au prix de 3899 €.