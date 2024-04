Fujifilm : l'appareil photo moyen format de 100 Mpx le moins cher pourrait bientôt avoir une suite

The Fujifilm GFX100S that a potential GFX100S II could replace.

Les meilleurs appareils photo professionnels de 2024 (moins de 10 000 €) offrent une qualité photo inégalée grâce au capteur moyen format de 100 mégapixels utilisé dans des appareils coûteux tels que le Fujifilm GFX100 II et le Hasselblad X2D 100C. Aujourd'hui, selon une rumeur publiée par Fuji Rumors, il se pourrait bien que nous ayons une alternative bon marché pour obtenir ce détail époustouflant : un potentiel Fujifilm GFX100S II.

Si un modèle de seconde génération voit le jour, il remplacera le GFX100S en tant qu'appareil photo moyen format 100MP le moins cher de Fujifilm, et sera placé sous son produit phare, le GFX100 II (voir ci-dessous). A ce stade, la rumeur indique simplement une date de lancement autour du 20 mai, à quelques jours près, et il n'y a pas encore de spécifications potentielles du produit.

Notre test du GFX100 II (en anglais) a attribué une note de 5 étoiles à l'appareil phare de Fujifilm (7 999 €), et il sera intéressant de voir ce qui distingue le potentiel Fujifilm GFX100S II. Il est clair que le prix sera un élément clé. Le GFX100S se vendait à l'origine 5 999 €, mais Fujifilm devra être très agressif sur le prix de son nouveau modèle d'entrée de gamme - nous espérons qu'il sera plus proche des 4 999 €.

Le modèle phare GFX100 II se situerait au-dessus d'un éventuel GFX100S II. (Image credit: Future)

Une baisse de prix pour un modèle plus récent est clairement un souhait, et il est plus probable que nous soyons en présence d'un prix de lancement similaire d'environ 5 999€. Si c'est le cas, nous sommes curieux de savoir qui opterait pour le nouveau GFX100S II plutôt que pour le modèle phare GFX100 II - l'écart de prix n'est pas si important à ce niveau. Il sera clairement plus modeste, sacrifiant très probablement certaines fonctions centrées sur la vidéo, et sera un modèle plus axé sur la photographie.



Le design du GFX100S II sera également différent de celui du GFX100 II, plus probablement dans le même moule que le GFX100S, mais les fans de Fujifilm qui ont commenté la rumeur appellent à une refonte plus radicale qui tire parti de la popularité de la série X100, qui comprend le très populaire X100 VI, en adoptant un look rétro qui comprend des cadrans d'exposition.

Nous pouvons être tranquillement confiants qu'un nouveau modèle contiendra certaines des technologies de la génération actuelle du GFX100 II qui surpassent le GFX100S, y compris le dernier processeur, une prise de vue en rafale plus rapide et un meilleur autofocus (mais pas un capteur superposé), tout en étant un boîtier légèrement plus petit avec un EVF fixe (le GFX100 II a un EVF amovible).

Mais il ne s'agit que de spéculations. Nous garderons un œil attentif pour obtenir plus de détails dès qu'ils apparaîtront.