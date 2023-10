Test du Panasonic Lumix G9 II : l'appareil photo incontournable pour la faune et la flore

La gamme Lumix G9 a beaucoup évolué en cinq ans et cette deuxième itération est un appareil polyvalent plus performant. C'est aussi un excellent choix pour capturer l'action grâce à l'introduction de l'autofocus à détection de phase. Le G9 II offre également des photos de plus haute résolution, davantage de modes d'enregistrement vidéo (y compris ProRes raw sur un disque SSD externe) et un processeur plus rapide. Il s'agit d'un appareil photo très compétitif, en particulier pour la vidéo, qui offre également un format de capteur et une sélection d'objectifs bien adaptés à la photographie de la faune et de la flore ainsi qu'à la photographie sportive. Si le format Micro 4/3 commence à ressembler à un anachronisme, le Panasonic Lumix G9 II prouve qu'il a toujours sa place auprès des créateurs de contenus modernes.

Panasonic Lumix G9 II : test en deux minutes

Presque tous les aspects du Panasonic Lumix G9 II ont été améliorés par rapport au Lumix G9, âgé de cinq ans, l'amélioration la plus notable étant l'introduction de l'autofocus à détection de phase, qui apparaît pour la première fois sur un appareil photo de la série G.

La résolution du capteur pour les photos a été augmentée à 25,2 Mpx, bien qu'elle ne puisse toujours pas rivaliser avec les meilleurs appareils photo plein format. L'appareil propose des prises de vue en rafale à 60 images par seconde avec suivi complet de l'autofocus, ainsi qu'un mode haute résolution de 100 Mpx et jusqu'à huit niveaux d'IBIS. Côté vidéo, les modes d'enregistrement sont exceptionnels, y compris le ProRes 5,7K brut sur un disque SSD externe, grâce à un processeur rapide et à l'autofocus le plus efficace de Panasonic à ce jour.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le format du capteur et la sélection d'objectifs du G9 II le rendent plus adapté à la photographie animalière et sportive que les appareils plein format. Pour certains, cependant, il sera difficile de choisir entre le G9 II et le Lumix GH6, centré sur la vidéo, ou le Lumix S5 II plein format, légèrement plus cher, qui a un design presque identique.

Le G9 II est excellent appareil photo qui s'inscrit dans la lignée des meilleurs appareils photo sans miroir disponibles sur le marché si vous souhaitez capturer des sujets en mouvement.

1 899 € / $1,599 / £1,699

Expédition prévue à partir de novembre

Le Panasonic G9 II a été annoncé le 12 septembre 2023, avec un prix très raisonnable de 1 899 €. Il est également disponible en kit avec l'objectif Leica Vario Elmarit 12-60mm F2.8-4 pour 2 499 €, ou avec la version standard Panasonic du 12-60mm pour 2 099 €. Il existe également une nouvelle poignée verticale DMW-BG1E au prix de 349,99 €.

Panasonic a aussi annoncé deux nouveaux objectifs en même temps que le Lumix G9 II : le Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 II ASPH, qui coûte 1 399 €, et le Leica DG Vario Elmarit 35-100mm F2.8 Power O.I.S, qui est vendu au prix de 1 249 €.

L'expédition de tous les nouveaux articles est prévue à partir de novembre 2023, bien que certains magasins prévoient d'expédier les commandes à partir de la fin du mois d'octobre.

Prix : 4.5/5

Panasonic G9 II : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Panasonic G9 II Capteur : 25.2MP Live MOS micro 4/3 Vidéo : C4K/4K 60p 4:2:2 10-Bit Points AF : Détection de phase à 779 points LCD : Écran tactile à angle variable de 3,0 pouces, 1,84 m de points Viseur : 3.68m-dot, OLED EVF Cartes mémoire :Cartes mémoire : 2 x SD / SDHC / SDXC Connectivité : Wi-Fi / Bluetooth Prise de vue en rafale : 14 images/seconde AF-S / 10 images/seconde AF-C (obturateur mécanique), 75 images/seconde AF-S / 60 images/seconde AF-C (obturateur électronique) Dimensions : 102 x 134 x 90mm ( boîtier seul) Poids : 658g

(Image credit: Lauren Scott)

Panasonic G9 II : design

Boîtier de type Lumix S5 II

Joystick directionnel à 8 directions

Viseur plus rapide de 3,69 mégapoints

Lorsque nous avons sorti le Panasonic G9 II de sa boîte, la première chose que nous avons remarquée, c'est le confort de sa prise en main. Sur un boîtier de forme plutôt carrée, la poignée est bien conçue et facilite la prise en main de l'appareil, ce qui reste vrai même lorsque l'on utilise l'imposant objectif de 200 mm F2.8.

Dans l'ensemble, le G9 II ressemble beaucoup au Panasonic Lumix S5 II plein format, un appareil photo que nous avons déjà utilisé avec plaisir. Si vous envisagez d'acheter un appareil Micro 4/3 pour ses proportions plus réduites, le G9 II n'est peut-être pas le meilleur choix. Ses dimensions de type DSLR sont importantes pour un appareil MFT, bien qu'il soit environ 85 g plus léger que le S5 II avec 658 g (avec une batterie et une carte SD). Le G9 II ne dispose pas non plus du même ventilateur de refroidissement actif que le S5 II, ce qui signifie que les durées d'enregistrement vidéo ne seront pas illimitées.

Le boîtier est robuste, en alliage de magnésium, entièrement scellé et donc résistant à la poussière et à l'humidité. Contrairement à la norme IP53 de l'OM-System OM-1, Panasonic ne précise pas le degré de résistance du boîtier aux intempéries, mais nous sommes supposés pouvoir l'utiliser en toute confiance sous une averse.

Le changement en matière de sensation et de disposition des commandes ne constitue pas un bouleversement trop important pour ceux qui envisagent de passer d'un modèle Lumix G à un autre. Il nous a fallu quelques jours pour nous habituer à l'emplacement des boutons sur le G9 II, mais une fois que nous l'avons fait, tout nous a semblé sensé et ergonomique.

(Image credit: Future)

La plaque supérieure de l'écran LCD du G9 original a été supprimée sur ce modèle de deuxième génération, et bien que nous trouvions personnellement cette omission décevante, le changement fait place à des cadrans de mode de prise de vue et de commande distincts.

S'agissant d'un appareil photo hybride, un gros bouton rouge d'enregistrement se trouve sur la plaque supérieure, et il est facile de déplacer le doigt de ce bouton vers le bouton de l'obturateur (qui réagit de manière satisfaisante). Derrière ce dernier, trois boutons permettent de régler la balance des blancs, la sensibilité ISO et la compensation de l'exposition. Ils sont accessibles avec l'index réservé à l'obturateur, bien qu'il nous ait fallu un jour ou deux pour nous rappeler quel bouton faisait quoi sans regarder.

L'interrupteur marche/arrêt est actionné par un levier rigide fixé au sélecteur de mode. Nous avons trouvé cela un peu gênant à utiliser, mais nous supposons que cela empêche l'appareil d'être mis sous tension ou hors tension accidentellement à cause de doigts égarés. Au-dessus du viseur se trouve un sabot pour flashs et microphones externes, mais le G9 II n'a pas de flash intégré, ce qui semble quelque peu inhabituel pour un modèle de milieu de gamme.

(Image credit: Future)

Au dos du G9 II, la disposition est similaire à celle du S5 II, avec un joystick à 8 directions et un écran tactile à angle variable de 3 pouces pour naviguer rapidement dans les menus et les réglages. Le viseur OLED est identique à celui du S5 II et offre une couverture de 100 %, mais il est dommage de constater que la résolution du viseur reste la même que celle du G9, vieux de cinq ans, à savoir 3,69 millions de points.

Il n'en va pas de même pour l'écran LCD, qui présente une nette amélioration par rapport au G9 original. La résolution a presque doublé pour atteindre 1,84 million de points, et sa conception à angle variable signifie qu'il se déploie en douceur pour le vlogging et les selfies, s'incline vers le haut pour les compositions en contre-plongée, et se replie pour être protégé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le viseur dispose d'un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz pour éviter tout décalage de l'affichage, et reste dénué de tout noircissement pendant les prises de vue en rafale pendant environ trois secondes. De manière très anecdotique, nous ne l'avons pas trouvé aussi coloré ou agréable à regarder que le viseur de notre Canon EOS R6 (bien qu'il partage le même nombre de points sur le papier).

À droite du bouton de lecture, le bouton LVF vous permet de basculer entre le viseur et l'écran LCD pendant la prise de vue, même si nous nous demandons pourquoi un bouton dédié a été créé alors que ce basculement se fait automatiquement chaque fois que vous tenez l'appareil photo devant vos yeux.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

À côté du viseur, un petit sélecteur permet de basculer entre les modes de mise au point manuelle, simple et continue. Vous pouvez également le faire via la sélection des paramètres à l'écran, qui est sans doute plus rapide et plus détaillée. Enfin, à l'arrière, le bouton Q permet d'accéder au menu rapide, le bouton Menu donne sans surprise accès au menu complet, tandis que le bouton Affichage permet de basculer entre différentes quantités d'informations sur l'écran LCD à tout moment.

Sur la gauche du boîtier du G9 II, deux volets en plastique s'ouvrent pour révéler un port USB-C pour la charge, un port HDMI de taille normale, ainsi que des emplacements pour des microphones et des écouteurs accessoires. Sur la droite, on trouve deux emplacements pour cartes SD UHS-II.

Si nous avons un reproche à faire, c'est que les rabats au-dessus des ports semblent fragiles et ne se verrouillent pas aussi fermement que nous l'aurions souhaité. Il s'agit toutefois d'une plainte mineure, qui ne risque pas de gâcher le plaisir que procure un design par ailleurs ergonomique.

Design : 4/5

Panasonic G9 II : caractéristiques et performances

Autofocus à détection de phase avec mise au point automatique sur l'œil de l'animal

Nouveau moteur de traitement L2

Jusqu'à 60 images par seconde avec l'AF en continu

Les systèmes d'appareils photo Micro 4/3 (MFT) de Panasonic et d'OM System (anciennement Olympus) sont particulièrement bien adaptés à la faune et au sport. Ce système de taille réduite dispose d'appareils phares exceptionnellement rapides, dont le Lumix G9 II, et de téléobjectifs très performants qui sont beaucoup plus petits et moins chers que leurs équivalents plein format, ce qui facilite les longs séjours en plein air.

Le Lumix G9 II bénéficie de cinq années de progrès par rapport à son prédécesseur, avec en tête un capteur plus rapide de 25,2 Mpx, contre 20 Mpx pour le G9. Ces détails supplémentaires sont les bienvenus, et le minimum requis de la part d'un appareil photo sérieux en 2023. L'appareil offre une sensibilité de 100 à 25 600 ISO, qui peut être ramenée à 50 ISO, mais cette plage est à peine plus large que celle de l'appareil original et ne garantit pas que les photos seront utilisables dans la partie supérieure de cette plage.

Le G9 II bénéficie d'un mode haute résolution qui crée des images de 100 Mpx avec la technologie de décalage des pixels (le G9 offre 80 Mpx), ainsi que d'un mode haute résolution à main levée que l'on trouve également sur le GH6. Lorsque nous avons brièvement essayé ce mode, les photos prises à main levée étaient généralement floues, mais nous sommes convaincus qu'une plus grande pratique nous permettrait d'obtenir de meilleurs résultats.

(Image credit: Future)

En ce qui concerne la prise de vue à main levée, le G9 II est doté d'une stabilisation d'image intégrée à 8 stops pour éviter les tremblements des images et des vidéos dans des conditions de faible luminosité, tandis que la double stabilisation d'image à 5 axes de 7,5 stops est utile lors de l'utilisation d'un téléobjectif. Par un matin brumeux, nous avons testé la stabilisation de l'image en prenant une série de clichés avec l'objectif 12-60 mm, en commençant par une exposition de 1/125 s et en réduisant progressivement la vitesse d'obturation jusqu'à ce que les clichés deviennent inacceptables. C'est autour de la marque d'exposition d'une seconde que le flou s'est installé, ce qui correspond à environ sept stops de stabilisation effective. Le résultat varie d'un objectif à l'autre, mais l'essentiel est que le G9 II offre une grande marge de manœuvre en cas de faible éclairage.

Toutes les caractéristiques de l'appareil sont soutenues par un processeur plus rapide - Panasonic affirme qu'il est deux fois plus rapide que le moteur de la génération précédente, avec moins d'obturation mobile. Nous ne disposons pas de détails techniques supplémentaires, mais les améliorations sont particulièrement bienvenues pour un appareil photo qui se retrouvera souvent au milieu de mouvements rapides.

Cela dit, lors de nos tests du mode haute résolution à main levée, nous avons dû à plusieurs reprises nous arrêter et attendre (parfois plusieurs minutes) que l'appareil photo ait fini de traiter les données. Il est possible que le traitement ait pu être entravé par la carte SD.

Image 1 of 2 (Image credit: Lauren Scott) (Image credit: Lauren Scott)

La principale caractéristique du G9 II est son autofocus à détection de phase, une première pour la série G, qui n'a été introduite dans les appareils photo Panasonic qu'avec le S5 II plein format, au début de l'année 2023. La détection de phase est la meilleure méthode pour capturer les mouvements, car elle est rapide comme l'éclair. Avec 779 points d'autofocus, le G9 II peut désormais saisir (et verrouiller) des sujets dans des situations typiquement délicates, telles que le contre-jour et les situations de faible luminosité en général.

En ce qui concerne les modes de mise au point, le G9 II inclut l'autofocus oculaire, avec des zones d'autofocus zonales, personnalisables pour une couverture horizontale et verticale. La détection et le suivi automatiques des sujets ont été améliorés et peuvent être configurés pour les humains, les animaux et les véhicules, avec une distinction entre les motos et les voitures, ainsi que les yeux et le corps d'un animal.

Alors que le G9 était généralement réactif en mode AF-S, il était sujet à un effet de pulsation frustrant en mode AF-C continu. En revanche, le G9 II est plus précis et plus rapide, même si, selon nous, les capacités de reconnaissance des sujets sont encore en retrait par rapport à d'autres marques.

Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que l'autofocus continu peut être utilisé jusqu'à 60 images par seconde si vous utilisez l'obturateur électronique. Ce type d'obturateur est sensible aux effets négatifs du rolling shutter, qui sont particulièrement évidents sur les images de sujets en mouvement rapide ou sur les séquences capturées avec des mouvements extrêmes de l'appareil photo ; cependant, le G9 II dispose d'un capteur plus rapide qui contrôle mieux les distorsions du rolling shutter.

(Image credit: Lauren Scott)

Nous avons pu déclencher le G9 II en utilisant le mode d'entraînement à grande vitesse pendant que nous photographiions un chien de course afin de voir à quel point le rolling shutter était contrôlé efficacement, et nous pouvons dire qu'il a tenu le coup de manière admirable (même si ce n'est pas le cas de notre carte SD). L'obturateur mécanique est immunisé contre ce type de distorsion et peut prendre des photos à une vitesse impressionnante de 14 images par seconde, soutenue pour des séquences plus longues que celles que nous aurons probablement à photographier.

Nous avons dû beaucoup nous entraîner et régler l'appareil pour qu'il passe rapidement d'une configuration de mise au point personnalisée à une autre afin de répondre aux changements de sujets, pour obtenir les meilleurs résultats, mais une fois les capacités du G9 II assimilées, aucun sujet ou scénario ne semble hors de sa portée.

Le G9 II est équipé d'une batterie Panasonic DMW-BLK22 d'une capacité d'environ 400 photos par charge. Bien que nous n'ayons pas eu la chance de tester l'appareil avec une carte SD vide et à pleine puissance, nous pouvons facilement estimer à 300 le nombre d'images obtenues après avoir rechargé la batterie lors de notre première prise de vue - et ce, avec beaucoup d'allers-retours, ainsi que l'utilisation du mode haute résolution à main levée, qui est susceptible de consommer beaucoup plus.

Caractéristiques et performances : 4,5/5

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Panasonic G9 II : Qualité d'image et de vidéo

Capteur de 25,2 Mpixels avec mode multi-shot 100 Mpixels haute résolution

Vidéo 5,7K / 60p et 4K / 120p

Nouveau profil de couleur Leica Monochrome

Pour commencer par les photos, le Panasonic G9 II peut capturer des formats d'image JPEG et bruts, avec plusieurs options pour le rapport d'aspect, la taille du fichier et la qualité. Nous n'avons pas l'habitude de prendre des photos au format JPEG, mais nous avons utilisé le format JPEG supérieur dans le cadre de cet article, car nous voulions tester les styles de photos du G9 II, y compris le nouveau mode Leica Monochrome.

Par rapport au mode L.Monochrome D, le profil Leica est nettement plus marqué, avec un contraste plus important et des hautes lumières plus vives pour les images en noir et blanc. Les autres styles comprennent Standard, Éclat, Flat et Paysage, qui modifient l'éclat et les tons à des effets variables. Ces styles peuvent s'avérer utiles si vous prévoyez de télécharger des images directement sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez une approche d'édition légère.

Si vous n'utilisez pas de logiciel d'édition (et si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas sûrs que le G9 II soit l'appareil photo qu'il vous faut), les filtres préprogrammés (Expressive, Retro et Old Days) peuvent s'avérer utiles, même si nous préférons prendre des photos en format brut et les traiter à notre manière. En ce qui concerne l'édition dans Adobe Camera Raw et Lightroom (nous avons testé les deux), nous avons trouvé que les fichiers JPEG et bruts offraient une grande marge de manœuvre pour pousser et tirer les ombres et les lumières.