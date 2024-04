Le prochain HomePod pourrait ressembler davantage à une barre de son selon ce brevet d'Apple

Le prochain HomePod d'Apple pourrait avoir un design horizontal beaucoup plus long et fin que les modèles précédents, le faisant ressembler davantage à une barre de son, selon un brevet d'Apple repéré par AppleInsider.

Le brevet détaille le design de ce qui semble être un HomePod horizontal avec des haut-parleurs et un écran central qui rappelle le design de l'enceinte JBL Charge 5 ou d'une barre de son plus trapue, comme la Sonos Ray. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un changement radical par rapport au design cylindrique du premier HomePod ou à l'esthétique de sphère mignonne du HomePod Mini.

Il est logique qu'Apple cherche à réinventer le HomePod, car son design n'a pas beaucoup changé depuis des années. Cependant, ce dernier brevet est un développement intéressant étant donné que nous avons vu plusieurs fuites suggérant qu'un HomePod à écran amélioré est sur le point d'arriver. Celui-ci serait plus grand que le précédent modèle Apple HomePod 2 et remplacerait l'orbe de forme d'onde tourbillonnante sur le dessus par un grand écran.

Cela ne semble certainement pas être le cas. En fait, cela pourrait mieux correspondre aux rumeurs d'un appareil combinant HomePod et Apple TV.

Ports mystérieux et améliorations de Siri

Le brevet s'appelle simplement "Système de haut-parleurs audio" et ne donne pas grand-chose d'autre à part six dessins avec un texte basique expliquant que les images le montrent sous différents angles. Cependant, une chose intéressante qui pourrait être facile à ne pas remarquer, est que le dessin de la vue arrière de cette nouvelle version du HomePod semble avoir une série de ports de connexions, ce qui serait une première pour un HomePod d'Apple.

Le plus gros problème du HomePod 2 d'Apple à l'heure actuelle est qu'il n'y a aucun moyen d'y faire entrer du son à partir d'une source autre que AirPlay d'Apple (qui diffuse en continu à partir de vos appareils Apple) ou Siri. Donc, si la prochaine version de l'Apple HomePod est livrée avec des ports de connexion standard, ce sera un énorme bonus, donnant aux gens beaucoup plus de choix et de flexibilité sur la façon dont ils écoutent de la musique. Alternativement, cela pourrait être un signe que ce design serait en effet une Apple TV dans la fonction aussi - plutôt que des ports axés sur l'audio, il pourrait s'agir de ports HDMI et Ethernet.

S'ils sont destinés à l'audio, la possibilité de se passer d'AirPlay d'Apple ou de Siri est également une bonne idée, étant donné que Siri n'est pas si génial que cela - ou du moins pas comparé à ses rivaux. Dans un récent article sur la rumeur d'un HomePod avec écran, nous écrivions : "un HomePod d'Apple avec la version actuelle de Siri à la base ne peut pas rivaliser avec les meilleurs haut-parleurs intelligents du marché en 2024". Peut-être qu'Apple prévoit de s'éloigner des capacités de Siri et de se concentrer davantage sur un fantastique système d'enceintes domestiques ? C'est peut-être la meilleure solution, du moins jusqu'à ce que Siri puisse rivaliser avec d'autres assistants intelligents, car pour l'instant, il est à la traîne.

Mais peut-être qu'Apple travaille déjà en coulisses pour résoudre ces problèmes. Après tout, cela fait plus d'un an que nous disons que Siri est laissé pour compte - et qu'Apple le sait. Cela aurait certainement du sens si l'on en croit les récentes informations selon lesquelles les chercheurs d'Apple ont révélé une avancée en matière d'IA qui pourrait rendre Siri beaucoup plus intelligent.

Dans le nouveau document, les chercheurs d'Apple affirment que l'assistant IA pourrait bientôt comprendre le contexte de vos demandes mieux que jamais, car il tiendra compte de ce que vous demandez et de ce qui est actuellement affiché sur votre écran, comme la musique que vous écoutez, par exemple. La connaissance de ces détails peut sembler anodine, mais elle permettrait de formuler de meilleures recommandations