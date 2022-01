Test de la JBL Charge 5

La JBL Charge 5 est la dernière itération d'une formule gagnante. La série d'enceintes Charge est connue pour sa scène sonore équilibrée, son volume intense et sa longue autonomie. Rien ne change au sein de cette cinquième génération. Rien sauf quelques améliorations qui en font une recommandation facile pour celles et ceux recherchant l’une des meilleures enceintes Bluetooth du moment.

La JBL Charge 5 en résumé

JBL fabrique depuis longtemps d'excellentes enceintes Bluetooth et la gamme Charge a su se forger une réputation solide en à peine huit ans. Elle s’est toujours engagée à offrir un son incroyablement impressionnant pour sa taille minime. La durée de vie de la batterie, elle même, s’avère encore remarquable - permettant même de recharger quelques appareils connectés compatibles si le besoin s’en fait sentir.



En termes de fonctionnalités, la JBL Charge 5 est relativement basique par rapport à une proposition comme la JBL Pulse 4 - qui délivre un spectacle son et lumières personnalisable. Pour autant, avec cette cinquième génération, JBL a amélioré sensiblement la qualité sonore et le niveau de volume maximum.

Nous avons testé toutes les enceintes Charge depuis la JBL Charge 2 et il s’avère intéressant de constater que la famille d'enceintes portables est passée d’un appareil audio trop riche en basses à un haut-parleur puissant mais bien plus équilibré. La JBL Charge 5 ne rompt pas l’héritage, mais propose des changements subtils qui en font un choix évident pour les audiophiles à la recherche d’une nouvelle enceinte Bluetooth performante à emporter en week-end, en vacances ou au bureau.

Prix et disponibilité de la JBL Charge 5

La JBL Charge 5 a été lancée au début du printemps 2021 et vous pouvez l’obtenir au prix de vente conseillé de 179 €. C’est un tarif tout à fait correct, compte tenu de la mise à niveau solide effectuée par JBL ici - rappelons-nous que la Charge 4 a été commercialisée au même prix il y a deux ans.

Certains préféreront néanmoins se tourner vers des enceintes plus abordables (et donc aux caractéristiques plus restreintes), ces derniers privilégieront des modèles comme la JBL Flip 5, l’Anker SoundCore Flare 2, ou la Tribit XSound Go.

Design de la JBL Charge 5

Rien de nouveau sous le soleil : la JBL Charge 5 reprend le design cylindrique qui l’a rendue populaire au cours de cette dernière décennie. Le plus grand changement visuel est la présence d’un gros logo JBL sur le devant de l'enceinte. Sur la face avant, les voyants d'alimentation individuels ont été déplacés de la base inférieure vers ledit logo JBL, ce qui se révèle plus élégant.

Les commandes physiques demeurent les mêmes, avec des boutons légèrement en relief sur le dessus de l'enceinte. Ceux-ci contrôlent la lecture, le volume, l'activation / mise en veille, le couplage Bluetooth et l’option "Party Boost" qui augmente considérablement le son.

(Image credit: Lewis Leong)

À l'arrière, la JBL Charge 5 dispose d'un port de chargement USB-C étanche ainsi que d'un port USB-A sous cache qui peut également recharger votre smartphone. La Charge 5 ne supporte aucune prise jack auxiliaire de 3,5 mm, à la différence de la JBL Charge 4 - ce qui décevra les propriétaires d’un casque ou d’écouteurs filaires, certes de moins en moins nombreux.

La Charge 5 conserve les haut-parleurs de basse exposés à gauche et à droite de l'enceinte, avec les woofers dissimulés sous sa structure. Vous pouvez d’ailleurs les toucher sans les endommager.

Il existe un changement subtil dans la JBL Charge de 2021 - avec des flancs légèrement inclinés vers l’intérieur, la JBL Charge 5 peut tenir à la verticale et faire office d’objet déco (en adoptant l’apparence de la Tour de Pise). Sur cet ultime point, nous préférons tout de même la stabilité plus convaincante de la Charge 4.

Caractéristiques principales de la JBL Charge 5

La JBL Charge 5 supporte le Bluetooth 5.1, une batterie de 7500 mAh et une réponse en fréquence de 65 Hz à 20k Hz. Comme d'autres enceintes portables JBL, elle embarque le mode spécifique PartyBoost, qui permet aux utilisateurs d'associer une seconde enceinte de la marque pour amplifier la musique ou mettre en place une installation stéréo.

Cette fonction est idéale si vous souhaitez diffuser de la musique dans une grande pièce (où un espace en plein air conséquent) où plusieurs haut-parleurs peuvent aider à rendre votre musique audible par un maximum de personnes. Il est également agréable d'obtenir une lecture stéréo des plus riches, à partir d'une simple paire d'enceintes portables.

(Image credit: Lewis Leong)

JBL met à disposition une belle application mobile qui vous facilite la tâche lorsqu’il s’agit de télécharger les dernières versions du firmware (comptez 15 minutes par réactualisation) ou de personnaliser l’esthétique lumineuse de votre enceinte.



Pour ce qui est de l'autonomie, la JBL Charge 5, comme la Charge 4 avant elle, fournit 20 heures de lecture continue sur une charge unique. Un niveau qu’il est possible de respecter en diffusant vos morceaux musicaux favoris à volume médian. Évidemment, si vous poussez le volume maximum dans ces retranchements, ou si vous vous servez de l’enceinte pour recharger votre smartphone, il faudra vous attendre à une durée de vie de la batterie plus volatile.

Qualité audio

Globalement, la qualité sonore du JBL Charge 5 n'a pas beaucoup changé par rapport au Charge 4. Elle compte un tweeter supplémentaire qui contribue à la clarté générale, et les basses se veulent plus percutantes que celles de la Charge 4.

La JBL Charge 5 possède un son équilibré à un volume moyen ou faible. Les basses sont percutantes et profondes, ce qui est surprenant pour une enceinte de cette taille. Nous avons entendu des enceintes plus imposantes qui produisent moins de basses que la Charge 5. Les médiums s’avèrent plus clairs, avec une bonne présence des voix, et les aigus restent atténués pour une présentation plus chaleureuse. Jusqu'à ce que vous commenciez à pousser le volume à fond.

(Image credit: Lewis Leong)

Les JBL Charge 5 et Charge 4 jouent toutes les deux extrêmement fort et se distordent encore à des volumes plus élevés. La distorsion commence à se manifester à partir de 60% du volume, ce qui donne des aigus rigides, tandis que les basses cessent de se faire entendre en tête au-delà de ce point. Nous obtenons, dès lors, un équilibre tonal brillant.

Pour une qualité sonore optimale, nous vous recommandons de maintenir l'enceinte autour de 50-60% du volume. Lorsque vous devez pousser davantage le volume parce que le bruit ambiant couvre la musique, vous devrez composer avec une scène sonore moins détaillée.

Comme les enceintes Charge précédentes, la Charge 5 est directionnelle, avec ses tweeters et woofers orientés vers la façade avant de l'enceinte. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à un son enveloppant la pièce à 360 degrés, un super-pouvoir plutôt attribué à la JBL Pulse 4.

Faut-il acheter la JBL Charge 5 ?

(Image credit: Lewis Leong)

Achetez-la si...

Vous êtes à la recherche d’une petite enceinte à la scène sonore puissante

La JBL Charge 5 a l'air d'une enceinte plus grande qu'elle ne l'est. Elle diffuse une quantité impressionnante de basses pour sa taille sans sacrifier les médiums ou les aigus.

Vous adorez pousser le volume à fond

La Charge 5 sait jouer fort, très fort. Surtout compte tenu de sa taille. Si l’enceinte donne le meilleur d'elle-même autour de 50-60% du volume, elle peut pousser au-delà moyennant une certaine distorsion.

Vous avez besoin d'une batterie de secours

La Charge 5 plaira à celles et ceux dont le smartphone se décharge assez vite. Grâce à ses 20 heures d'autonomie, vous disposerez d'une batterie solide toute la journée - et même plus - pour recharger votre téléphone si vous êtes à court de jus.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut une enceinte portable abordable

À 179 € l’unité, la JBL Charge 5 affiche un bon rapport qualité/prix, mais si votre budget reste inférieur à celui-ci, jetez un œil aux JBL Flip 5, Anker SoundCore Flare 2 ou Tribit XSound Go plus économiques.