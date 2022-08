Les meilleurs matelas de 2022 : toutes les options pour retrouver un sommeil réparateur

Choisir le meilleur matelas est facile quand on sait ce qu'il faut rechercher, dans le cas contraire notre petit guide peut vous aider. Pour établir notre liste des meilleurs matelas de cette année, nous avons pris en compte le confort, le soutien et le soulagement de la pression. Nous avons également examiné le rapport qualité-prix, ainsi que les avis des utilisateurs pour connaître l'opinion des clients existants. Nous avons passé des centaines d'heures à examiner des matelas à mémoire de forme, des matelas à ressorts et des matelas hybrides, et nous avons inclus dans ce guide les meilleures options pour tous les budgets, du moins cher au plus luxueux.

Les matelas en mousse à mémoire de forme sont un excellent choix pour la plupart des styles de sommeil et pour les personnes qui ont besoin d'un soulagement profond de la pression. Les matelas hybrides (composés de mousse et de ressorts) sont souvent plus fermes et conviennent aux dormeurs dorsaux et ventraux, ainsi qu'aux personnes plus lourdes. Lorsque vous choisissez le meilleur matelas pour vous, pensez à tous les problèmes de sommeil que vous avez. Par exemple, avez-vous trop chaud ? Si c'est le cas, recherchez un matelas doté d'une technologie de refroidissement.

Pour un confort et un soutien de tout le corps, choisissez notre meilleur choix, l'Emma Original - qui offre également un excellent rapport qualité-prix.

Lorsque vous achetez un matelas en ligne, notre meilleur conseil est de choisir un fabricant qui propose un essai sans risque. La plupart des essais durent 100 nuits, mais certaines marques proposent des essais de 365 nuits. Ces périodes d'essai à domicile vous permettent de vous assurer que le matelas est adapté à votre sommeil. Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant qui récupérera le matelas et vous remboursera.

Les meilleurs matelas de 2022 - sélectionnés par des experts

1. Emma Original Le meilleur matelas du marché - super confortable et à un prix très compétitif Caractéristiques techniques Type: Lit en kit Fermeté (1-10): 6 Matériau: Mousse à mémoire de forme Taille: 25 cm Disponibilité: En ligne Période d'essai: 200 nuits Garantie: 10 ans Meilleur pour: Tous les types de dormeurs ; ceux qui ont un budget limité Prix de vente conseillé: 300€ à 800€ Pourquoi l’acheter + Confortable dans chaque position de sommeil + Excellent rapport qualité-prix + Housse amovible, lavable en machine Pourquoi attendre - Certains peuvent le trouver trop chaud - Les corps plus robustes pourront préférer un lit plus ferme

Le matelas Emma Original, à beaucoup à offrir. En d'autres termes, il est bon marché, confortable dans toutes les positions de sommeil et prêt à être utilisé en quelques minutes. L'Original n'a pas grand-chose à offrir - c'est une plaque de mousse à mémoire de forme qui épouse le corps, avec une housse blanche et une base grise - mais lors de nos tests, nous avons constaté qu'il était fiable et polyvalent. Les dormeurs sur le ventre, sur le dos et sur le côté sont tous pris en considération ici, bien que pendant notre période de test d'un mois, nous l'avons trouvé particulièrement confortable pour le sommeil sur le côté.

La mousse à mémoire de forme Halo est l'une des raisons pour lesquelles le matelas Emma Original convient à tous les dormeurs. La mousse s'adapte à la forme et aux courbes uniques de votre corps, maintient votre colonne vertébrale alignée et soulage la pression de façon constante lorsque vous êtes allongé. Une autre couche de mousse entre également en jeu : la mousse durable Emma HRX (High Resiliency Extra) Supreme Foam, conçue pour répartir uniformément le poids de votre corps sur le matelas et éviter tout affaissement. Quelle est la durée de vie d'un matelas à mémoire de forme ? En moyenne six à dix ans, après quoi vous constaterez des signes d'affaissement et d'usure.

Les matelas en mousse chauffent plus que les matelas hybrides parce qu'ils n'ont pas de ressorts ou de bobines pour permettre à l'air de se déplacer. Emma Sleep tente de contourner ce problème en intégrant à l'Original une technologie de matelas appelée Point Elastic Airgocell. Cette technologie régule la température en absorbant puis en évaporant la sueur, de telle sorte que l'augmentation de la température ne devrait pas entraîner de " surchauffe ". La housse qui régule la température et évacue l'humidité renforce ce système.

Est-ce que ça marche ? Oui... dans une certaine mesure. Les gros dormeurs de notre équipe ont trouvé que le lit était un peu chaud mais certainement pas brûlant. Nos autres testeurs l'ont trouvé confortable, douillet et à température neutre (ni fraîche ni chaude). Disons donc que si vous avez naturellement chaud et que vous êtes constamment en train d'enlever les couvertures parce que vous avez trop chaud pendant votre sommeil, essayez le Simba Hybrid Pro. Pour tous les autres, à un prix aussi bas, le matelas Emma Original est difficile à battre. Son plus grand rival est le Nectar parce qu'il est tout aussi confortable, tout aussi abordable pour la technologie de matelas impliquée (bien qu'il soit un peu plus cher), et il est livré avec une literie gratuite pour un meilleur rapport qualité-prix.

2. Simba Hybrid Pro Le meilleur matelas hybride pour un apaisement complet des tensions Caractéristiques techniques Type: Lit en kit Fermeté (1-10): 6 - Moyennement ferme Matériau: Mousse et ressorts Taille: 28 cm Disponibilité: En ligne Période d'essai: 200 nuits Garantie: 10 ans Meilleur pour: Soutien du dos ; dormeurs souffrant de douleurs cervicales et dorsales ; couples Prix de vente conseillé: 659 à 1199 € Pourquoi l’acheter + Isolation des mouvements élevée + Bon soutien du dos et de la nuque + Bonne régulation de la température Pourquoi attendre - Le couvre-lit n'est pas amovible pour le lavage

Le spécialiste du sommeil Simba est connu pour fabriquer certains des meilleurs matelas hybrides, et le Hybrid Pro se situe au milieu de sa gamme. Bien qu'il contienne moins de ressorts que le plus cher Simba Hybrid Luxe, le Hybrid Pro contient tout de même 5 000 ressorts Aerocoil, ce qui est impressionnant si l'on considère que la taille double coûte 1 199 € sans remise sur le matelas. Nous nous attendions à ce qu'il coûte plus cher, mais c'est le principal attrait des matelas en ligne - ils sont moins chers que les modèles comparables vendus en magasin uniquement parce que les fabricants de "lit en kit" n'ont pas à faire face aux coûts des magasins.

Si vous recherchez un matelas mi-ferme pour vous aider à dormir plus confortablement en cas de douleurs cervicales et dorsales, le Simba Hybrid est le meilleur matelas pour vous. Grâce à ses milliers de ressorts, le Simba est également l'un des matelas les plus aérés de notre guide. En effet, l'air circule plus librement autour des bobines, et le Simba utilise également une couche de mousse Simba-Pure à cellules ouvertes infusée de graphite rafraîchissant.

Le Simba Hybrid Pro a été récompensé à plusieurs reprises pour ses technologies de matelas et a reçu de nombreuses éloges de la part des utilisateurs. Les dormeurs font les louanges de sa capacité à réduire la pression et à répartir uniformément le poids du corps sur le matelas, de sorte que vous n'aurez pas à vous soucier des creux ou des affaissements gênants. Sur le dessus, vous trouverez une housse tricotée de 750 g, plus épaisse que celle du Simba Hybrid Original, mais pas aussi douce que la housse en laine infusée de bambou du Hybrid Luxe.

Le matelas Hybrid Pro est 3 cm plus profond que le Nectar et l'Emma (28 cm contre 25 cm), mais il est plus cher, même en promotion. Nous attirons également l'attention sur le fait que les dormeurs ayant un corps léger peuvent le trouver trop ferme au début, en particulier les dormeurs latéraux ayant un poids corporel plus léger. Le Simba et l'Emma sont à égalité en ce qui concerne nos essais de matelas - ils offrent tous deux 200 nuits - mais le Nectar les surpasse tous les deux. Mais comme le Nectar, le Simba possède d'impressionnantes références écologiques et est également certifié neutre en carbone, avec des matériaux 100 % recyclables. Assurez-vous d'investir dans une bonne housse de matelas adaptée à votre budget pour garder votre nouveau Simba en parfait état.

3. Eve Premium Un matelas hybride de soutien pour garder les dormeurs au frais Caractéristiques techniques Type: Lit en kit Fermeté (1-10): 7,5 Matériau: Mousse à mémoire de forme et ressort Taille: 28 cm Disponibilité: En ligne Période d'essai: 365 nuits Garantie: 10 ans Meilleur pour: Les dormeurs qui ont chaud la nuit, les personnes souffrant de maux de dos à qui il est conseillé d'opter pour un matelas plus ferme Prix de vente conseillé: 949 € Pourquoi l’acheter + Reste froid au toucher + Bon maintien des bords + Revêtement lavable Pourquoi attendre - Tailles limitées

Si vous souhaitez un matelas refroidissant à un prix abordable, ainsi qu'une assise plus ferme, le Eve Premium Hybrid vaut vraiment la peine d'être considéré. C'est l'un des meilleurs matelas pour obtenir des niveaux élevés de soutien de la nuque et du dos, et c'est l'un des matelas les plus fermes de ce guide. Il est très apprécié par les utilisateurs à la recherche d'un lit ferme, ainsi que par les personnes qui ont l'habitude de se réveiller la nuit et d'enlever les couvertures parce qu'elles ont trop chaud pour dormir. L'Eve Premium Hybrid est plus frais au toucher car il contient 1 500 ressorts ensachés qui permettent à l'air de circuler lorsque vous êtes allongé sur le matelas.

Si vous souffrez de sueurs nocturnes ou de bouffées de chaleur en raison de la prise de médicaments, d'une grossesse, de la ménopause ou d'un autre problème de santé, vous serez entre de bonnes mains avec l'Eve Premium Hybrid, car le revêtement extérieur est lavable, ce qui vous permet d'éliminer rapidement la sueur, les taches ou les odeurs. Les ressorts ensachés contribuent également à soulager la pression, en particulier au niveau du dos et des hanches. Le matelas est également conçu pour maintenir l'alignement de votre colonne vertébrale pendant le sommeil afin que vous ne vous réveilliez pas endolori.

Alors que d'autres hybrides perdent des points sur l'isolation des mouvements, nous avons trouvé que l'Eve Premium Hybrid était très bon pour isoler les mouvements pendant les tests. Cela est vital si vous partagez votre lit avec un dormeur agité ou si vous avez tendance à vous retourner dans votre lit. Nous recommandons également l'Eve Premium Hybrid aux personnes de forte corpulence, car il offre un niveau de soutien plus élevé pour vous empêcher de trop vous enfoncer dans le matelas. Si vous avez un corps plus léger et que vous dormez sur le côté, l'Eve risque d'être trop ferme pour que vous puissiez dormir confortablement ; envisagez plutôt l'Emma Original ou le Brook + Wilde The Elite Soft.

Le Eve Premium Hybrid est livré avec un essai de 100 nuits, ce qui est commun à la plupart des modèles présentés dans notre guide, et il est également garanti 10 ans. Nous le voyons régulièrement en vente, avec des remises de 30 à 35 % en moyenne, ce qui fait que vous pouvez généralement l'acheter pour quelques centaines d'euros de moins que son prix de vente conseillé. Cela lui confère un prix plus compétitif, même si il reste l'un des hybrides les plus chers du marché. Pour une option moins chère, qui reste aérée et offre une sensation de fermeté, regardez le Simba Hybrid Pro.

4. Tempur Original Le meilleur matelas pour réduire la pression sur vos articulations Caractéristiques techniques Type: Lit en kit Fermeté (1-10): 6 Matériau: Tempur Taille: 21 cm (Supreme), 25 cm (Elite) et 30 cm (Luxe) Disponibilité: En ligne et en magasin Période d'essai: 100 nuits Garantie: 10 ans Meilleur pour: Les dormeurs souffrant de douleurs aux articulations, ceux qui aiment se sentir serrés dans leurs bras pendant leur sommeil et les dormeurs agités. Prix de vente conseillé: De 1700€ à 2700€ Pourquoi l’acheter + Large choix de tailles + Housse amovible pour le lavage + Un sommeil presque sans pesanteur Pourquoi attendre - Essai et garantie du matelas standard

Le matelas Tempur Original est un excellent choix si vous recherchez un lit fiable qui soit non seulement confortable, souple et équilibré, mais aussi facile à entretenir. En effet, le Tempur Original est un modèle sans retournement (vous devez cependant le faire pivoter régulièrement pour répartir l'usure) et est livré avec une housse lavable en machine. Plus important encore, c'est le meilleur matelas de notre guide pour vous donner cette sensation d'être doucement bercé. Vous vous enfoncerez dans le Tempur, mais vous ne serez pas avalé par lui ; un point de rencontre parfait entre le soutien de la colonne vertébrale et le confort.

Le Tempur Original offre une grande flexibilité, puisqu'il est disponible en trois gammes : le Tempur Original Supreme (21 cm de profondeur), le Tempur Original Elite (25 cm de profondeur) et le Tempur Original Luxe (30 cm de profondeur). Chacune de ces gammes est disponible en 10 tailles différentes, du simple au super king, et il existe également des tailles spéciales, notamment des simples plus longs ou des largeurs différentes. Honnêtement, cette quantité de choix surpasse tous les autres matelas de notre guide et vous ne trouverez pas une plus grande gamme de tailles et de niveaux de fermeté chez une autre marque présentée ici.

Si vous avez besoin d'une assise plus solide, les matelas Luxe plus profonds offrent plus de soutien dans la base. La gamme Supreme, quant à elle, offre une sensation de justesse avec 2 cm de matériau de confort Tempur perché sur 8 cm de matériau de soutien Tempur.

Tempur est fier du matériau qu'il utilise, expliquant que "la NASA a développé un matériau pour soulager la pression endurée par les astronautes lors du décollage". De retour sur Terre, les dormeurs peuvent profiter d'avantages similaires, notamment le bercement et le soutien du corps toute la nuit, quelle que soit la position dans laquelle vous dormez. Lorsque vous vous allongez sur le matelas Tempur Original, vous sentez qu'il commence à épouser vos courbes, délivrant la célèbre formule Tempur de soulagement de la pression de la tête aux pieds.

Enfin, pour ceux qui ont des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur qui vous laissent trempés, le matelas Tempur Original est doté d'une housse amovible qui peut être lavée en machine à 60°C pour garder les choses fraîches, sans odeurs ni taches.

Le choix d'un bon matelas se résume à quelques facteurs clés. Le premier est de savoir dans quelle position vous vous sentez normalement assez à l'aise pour vous endormir. Les positions les plus courantes sont le couchage sur le côté, le couchage sur le ventre, le couchage sur le dos et le couchage combiné, dans lequel vous passez d'une position à l'autre pendant la nuit. Nous soutenons également la position de l'étoile de mer, bien que votre partenaire vous détestera probablement pour cela.

Le choix de votre matelas dépend également de vos besoins spécifiques en matière de santé ou de posture, comme des douleurs au cou ou au dos. Si c'est le cas, demandez à votre médecin de vous suggérer le niveau de fermeté dont vous avez besoin - ferme n'est pas toujours synonyme de meilleur pour soulager le mal de dos. Une sensation de fermeté moyenne convient à la plupart des dormeurs et des personnes de poids moyen, ainsi qu'aux personnes qui dorment sur le ventre et le dos. Les personnes de poids léger, ainsi que les personnes qui dorment sur le côté, préféreront peut-être un matelas plus souple qui offre plus de rembourrage. Les matelas en mousse à mémoire de forme sont un bon choix à ce niveau.

Il faut également se demander si vous avez le sommeil "chaud". Si c'est le cas, les mots à la mode à rechercher sont "respirant" et "rafraîchissant". Mais tous les matelas respirants ne sont pas égaux et nous avons certainement fait l'expérience de matelas soi-disant rafraîchissants qui nous ont quand même fait lever les couvertures la nuit.

Si vous avez très chaud la nuit, si vous souffrez d'un problème de santé ou si vous prenez des médicaments qui provoquent des sueurs nocturnes, nous vous recommandons un matelas rafraîchissant. Préparez-vous à payer plus cher pour ces matelas, mais si la chaleur excessive gâche votre sommeil, le coût est proportionnel à l'amélioration de votre sommeil.

Enfin, tenez compte des besoins de votre compagnon de lit si vous dormez ensemble. Nous recommandons toujours aux couples de choisir un matelas offrant une bonne isolation des mouvements, ainsi qu'un soutien renforcé des bords afin que vous puissiez tous deux vous étendre et utiliser chaque centimètre du matelas tout en vous sentant soutenus.

Si l'un de vous a moins chaud au réveil que l'autre, ou si vous appréciez un niveau de fermeté très différent, il se peut que vous ayez à choisir un modèle de matelas divisé ou deux matelas simples écrasés l'un contre l'autre. Quelle que soit votre décision, choisissez toujours un matelas accompagné d'une période d'essai sans risque, afin de pouvoir le renvoyer si vous n'êtes pas satisfait.

Quel est le meilleur moment pour acheter un matelas ? L'un des meilleurs moments pour acheter un nouveau matelas est la fin novembre, lorsque les offres de matelas du Black Friday affluent. Non seulement vous bénéficiez des plus grandes remises de l'année, mais vous obtenez également les prix les plus bas. Les marques de matelas sont très compétitives, il n'est donc pas rare de les voir lancer une réduction, puis l'augmenter à mesure que le Black Friday (et la concurrence) s'intensifie. Nous avons remarqué, lors du dernier Black Friday, que certains fabricants de matelas ont lancé des ventes plus tôt (la première et la deuxième semaine de novembre), et qu'il y a eu quelques ventes flash avant le Black Friday (Nectar Sleep, par exemple, a offert 25% de réduction sur l'ensemble du site). Mais en général, le Black Friday et les offres de matelas du Cyber Monday sont un excellent moment pour acheter un bon matelas pour beaucoup moins cher que la normale. En outre, il existe quelques autres événements commerciaux tout au long de l'année qui peuvent s'avérer intéressants pour faire de bonnes affaires sur les matelas. Il s'agit notamment des French Days ou de l'Amazon Prime Day, voire des soldes d'hiver et d'été. Nous avons remarqué, au cours des années précédentes, que les prix des matelas commencent à augmenter lentement en mai, pour atteindre un sommet en été. Gardez cela à l'esprit.