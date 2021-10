Meilleures friteuses 2021 : quel modèle choisir pour faire frire vos aliments sans huile ?

Avec la meilleure friteuse, vous pouvez vous permettre de manger des frites, des ailes de poulet et d'autres mets frits, sans vous soucier de leur teneur en graisse. Plutôt que d'user et abuser de litres d'huile, les meilleures friteuses à air chaud cuisent sans cet apport pour rendre vos aliments croustillants.

La meilleure friteuse à air chaud est également un support de cuisine polyvalent qui permet de rôtir, de cuire, de réchauffer et de frire. Certains modèles peuvent même griller et déshydrater les aliments. Ils peuvent donc remplacer plusieurs robots de cuisine et faire de la place sur votre plan de travail - tout en vous faisant économiser plusieurs centaines d'euros.

Il existe deux catégories de friteuses sur le marché : les friteuses à panier, où les aliments sont étalés sur un plateau, et les friteuses à bol, qui utilisent une palette pour déplacer les aliments. Cependant, les deux types de friteuses garantissent que l'air chaud atteint chaque centimètre des aliments en surface.

Ce tour d'horizon le nec plus ultra des meilleures friteuses à air chaud et, par conséquent, vous n'en trouverez pas à moins de 100€.

Si le fait de posséder l'une des meilleures friteuses à air chaud représente la moitié du chemin, vous devez également savoir comment la nettoyer pour qu'elle reste en bon état de marche.

Avec une large variété de modèles de marque telles que Ninja, Instant, Phillips et Tefal, savoir déterminer LA friteuse à air chaud qu'il vous faut peut paraitre complexe. Nous avons mis à l'épreuve toute une série de friteuses, pour vous aider à répondre facilement à cette question.



Et ce, juste avant de profiter des offres promotionnelles les plus attrayantes du Black Friday, qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2021. Ce rendez-vous commercial est généralement l'occasion rêvée pour mettre à jour ou enrichir ses articles de cuisine.

Quelle friteuse sans huile préférer en 2021 ?

1. Instant Vortex Plus La meilleure friteuse à air à ce jour. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à panier Capacité: 5,7 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre, rôtir, cuire au four et réchauffer Pourquoi l'acheter + Aliments croustillants et uniformément dorés + Facile à nettoyer + Préréglages pratiques Pourquoi attendre - Encombrante - La fonction réchauffage ne remplace pas le micro-ondes

La marque à l'origine de l'emblématique Instant Pot conçoit également des friteuses, et son modèle haut de gamme a toujours produit les frites et les ailes de poulet les plus croustillantes. Ces deux denrées sont dorées et croquantes à l'extérieur, mais moelleuses à l'intérieur. La saveur des aliments se révèle, en outre, parfaitement conservée. L'Instant Vortex Plus adopte une forme carrée, avec un panier à friture et un bac à légumes amovible, qui passe au lave-vaisselle pour un nettoyage facile. Il s'inspire de l'Instant Vortex (voir ci-dessous), qui peut faire frire, rôtir, cuire et réchauffer, avec des fonctions de gril et de déshydratation également - bien que nous ayons trouvé que la fonction réchauffage peinait à remplacer celle d'un micro-ondes classique. Il s'agit d'un appareil volumineux qui prend beaucoup de place sur votre plan de travail et qui se situe dans le haut de gamme du marché, mais ses performances justifient assurément ce coût élevé.

2. Ninja Foodi Dual Zone La meilleure friteuse à double compartiment. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à double panier Capacité: 7,6 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre, rôtir, cuire au four et réchauffer Pourquoi l'acheter + Cuisson polyvalente + Grande capacité Pourquoi attendre - Prend beaucoup de place - Là encore, réchauffer les plats n'est pas son fort

C'est la seule friteuse à air chaud, testée par nos soins, qui possède deux compartiments séparés. Ce qui vous permet de cuire deux plats différents afin qu'ils soient prêts à être servis en même temps. Lors du test, nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle la friteuse a fait croustiller et dorer uniformément nos frites grâce à son mode "synchro". Les deux bacs de cuisson, dotés de plaques de maintien en température, ont une capacité totale de 7,6 litres et sont suffisamment profonds pour contenir chacun un lot de 500 g de frites ou 1 kg d'ailes de poulet. Cet appareil peut rôtir, déshydrater, cuire et même réchauffer, ainsi que faire frire à l'air libre, bien que, comme la plupart des friteuses, la fonction de réchauffage ne puisse pas remplacer un micro-ondes. C'est l'une des friteuses les plus encombrantes que nous ayons testées et elle prend beaucoup de place sur un plan de travail, mais elle demeure pour autant élégante, avec une finition noire brillante et des accents argentés.

3. Tefal ActiFry Genius XL La meilleure friteuse pour conserver la saveur des aliments. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à bol Capacité: 3,5 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre Pourquoi l'acheter + Garde pleinement la saveur des légumes, des féculents et des viandes + La palette rotative aide à cuire les aliments de manière uniforme + Le dessus en verre vous permet de surveiller vos aliments Pourquoi attendre - Volumineuse - Onéreuse

Les frites et les ailes de poulet cuites dans l'Actifry Genius XL de Tefal ont certainement battu les friteuses Instant Vortex Plus et Ninja Foodi en matière de saveur. L'amélioration du goût des frites et des ailes de poulet est due en grande partie à la conception du bol et à la palette rotative, car les aliments cuisent dans leur propre jus - même s'ils sont déplacés dans le bol par la palette amovible. Cela augmente la teneur en graisse, évidemment. Sa forme est plus profonde et plus plate que celle de ses rivales. Les avantages de cette dernière sont qu'elle s'adapte facilement aux plans de travail et qu'elle fournit une "fenêtre" en verre sur le dessus, vous permettant de garder un œil sur la cuisson. La chaleur est également évacuée à l'arrière de l'appareil, ce qui signifie qu'il n'est jamais trop chaud au toucher.

Si vous recherchez une friteuse pouvant nourrir plusieurs bouches, la Philips Airfryer XXL HD9650/99 est le choix idéal grâce à sa grande capacité de 7 litres. Lors de nos tests, nous avons constaté que la friteuse donnait une texture croustillante satisfaisante à tous les aliments, y compris les frites surgelées. Elle est également équipée d'un insert supplémentaire, qui se place entre le panier à friture et le tiroir de la friteuse, et qui, selon Philips, sépare et emprisonne les graisses sécrétées pendant la cuisson - ce, afin que vous ne les ingériez pas. Heureusement, car la friteuse utilise plus d'huile que la plupart des autres appareils : le livret de recettes inclus recommande d'utiliser 1 cuillère à soupe d'huile pour 500 g de pommes de terre lors de la préparation de frites maison, et la même quantité pour six ailes de poulet. Il s'agit d'une machine volumineuse, donc si vous êtes à court d'espace dans votre cuisine, vous devrez peut-être le ranger dans un placard.

5. Cosori Pro LE L501 La meilleure friteuse pour les plans de travail élégants. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à panier Capacité: 4,7 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre Pourquoi l'acheter + Design épuré et minimaliste + Sept préréglages, dont un prenant en charge la cuisson des fruits de mer Pourquoi attendre - Peine avec les aliments congelés - Le timing n'est pas toujours parfait

Vous ne tenez pas à enlaidir votre cuisine art et déco, en ajoutant une énorme friteuse sur le plan de travail ? Aussi élégante qu'efficace, la friteuse Cosori Pro LE L501 mérite d'être considérée. Contrairement à toutes les friteuses que nous avons testées précédemment, le panneau de commande LED et tactile est situé sur la partie supérieure brillante de ce gadget de cuisine, ce qui lui confère un look épuré. Lors de notre test, nous avons constaté que la friteuse produisait des frites croustillantes, avec un intérieur moelleux, et de succulentes ailes de poulet juteuses. Cependant, elle a eu du mal à brunir uniformément les aliments, ce qui nous a obligés à modifier les temps de cuisson, et elle n'était pas non plus efficace pour la cuisson des aliments surgelés. Elle dispose de sept modes prédéfinis englobant des aliments tels que le bacon, les fruits de mer et les gâteaux. Elle possède en outre un rappel vibrant, qui peut être activé lors du réglage du temps de cuisson et qui vous alertera à mi-cuisson afin que vous puissiez retourner les aliments pour obtenir une texture croustillante uniforme.

6. Instant Vortex La meilleure friteuse pour gagner du temps. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à panier Capacité: 5,7 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre, rôtir, cuire au four et réchauffer Pourquoi l'acheter + Simplicité d'utilisation + De nombreux préréglages utiles Pourquoi attendre - Difficile à ranger - Moins de modes de cuisson que certaines friteuses

Incroyablement simple d'utilisation, l'Instant Vortex a produit les mêmes frites croustillantes et uniformément dorées et le même poulet succulent que le modèle haut de gamme Vortex Plus présenté un peu plus haut dans ce classement. Le Vortex standard peut faire frire, rôtir, cuire et réchauffer, mais il n'y a pas d'option pour griller ou déshydrater. Nous avons toutefois constaté que certaines des méthodes de cuisson supplémentaires n'étaient pas aussi efficaces que le réglage de la friteuse. Par exemple, les roulés à la cannelle cuits au four étaient beaucoup trop croustillants après le temps imparti. L'appareil a la même capacité que l'Instant Vortex Plus, soit 1,8 kg de poulet ou 1 kg de frites. Il affiche donc le même encombrement, ce qui signifie que vous devrez faire des compromis pour le conserver sur votre plan de travail. Ou trouver une place adéquate dans vos placards.

7. Friteuse à air Proscenic T21 La meilleure friteuse pilotée via Alexa. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à panier Capacité: 5,5 litres Modes de cuisson: Frire, rôtir, cuire et griller Pourquoi l'acheter + Facile à nettoyer + Accélère le temps de cuisson + Peut être contrôlée depuis votre téléphone Pourquoi attendre - Relativement large - Des résultats inégaux

La friteuse à air chaud T21 de Proscenic peut être contrôlée à distance depuis votre smartphone, via Amazon Alexa. L'assistant vocal peut ainsi lancer la cuisson à votre place, si vous êtes à l'autre bout de la cuisine. Lors de notre test, la T21 a fait un travail solide pour dorer uniformément les frites et les ailes de poulet, mais elle n'a pas réussi à obtenir ce croustillant satisfaisant que les friteuses sans huile concurrentes parviennent à obtenir. En plus de frire à l'air libre, elle peut également cuire, griller et rôtir. Nous avons trouvé la T21 simple à utiliser, avec des commandes manuelles de temps et de température, ainsi que huit préréglages pour tout cuire, des frites à la pizza en passant par un gâteau, du bacon et même un steak. Cependant, c'est un appareil volumineux. Une fonction pratique de maintien au chaud permet de conserver tout plat cuit dans la friteuse à une température stable pendant deux heures une fois la cuisson terminée, ainsi qu'une fonction de cuisson différée qui démarre automatiquement la friteuse à l'heure de votre choix.

8. Friteuse Philips Essential HD9252/91 La meilleure friteuse compacte. Caractéristiques techniques Type: Friteuse à panier Capacité: 4,8 litres Modes de cuisson: Frire à l'air libre, rôtir, cuire au four et réchauffer Pourquoi l'acheter + Excellente cuisson + Compacte + Silencieuse pendant chaque utilisation Pourquoi attendre - Utilise plus d'huile que les autres friteuses à air chaud - Assez chère

Plus compacte que la plupart des friteuses que nous avons testées, l'Essential Airfryer HD9252/91 de Philips dispose d'une capacité de 4,8 litres. Ce qui, selon Philips, est suffisant pour trois portions de frites et la rend idéale pour les petits ménages. Cependant, nous avons constaté qu'il fallait une quantité plus importante d'huile pour cuire de nombreux aliments, même les ailes de poulet, qui peuvent être cuites sans huile dans les friteuses concurrentes présentes dans cette liste. Cela réduit légèrement la valeur nutritive du repas que vous préparez. En plus de frire, l'appareil, qui est facile à nettoyer car les deux sections du panier à friture vont au lave-vaisselle, peut également rôtir, cuire et réchauffer. C'est également la friteuse la plus silencieuse que nous ayons testée à ce jour, avec un niveau sonore de 52 dB, ce qui équivaut au doux ronronnement d'un réfrigérateur. De plus, l'enveloppe extérieure est restée froide au toucher tout au long de la cuisson.

Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat d'une friteuse à air chaud Il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte pour choisir la meilleure friteuse à air pour vous. Commencez par décider du type de friteuse que vous souhaitez. Les friteuses à panier ont tendance à être plus saines car elles évacuent les jus et les graisses des aliments, mais vous ne pouvez pas vérifier les aliments sans les ouvrir et laisser entrer de l'air froid, ce qui peut bloquer le processus de cuisson. Les friteuses à bol, en revanche, ont un couvercle en verre qui vous permet de garder un œil sur votre repas, mais le jus de cuisson reste dans la friteuse et en contact avec l'aliment, ce qui le rend plus savoureux mais moins sain. Vous devrez également vérifier la capacité de la friteuse. Si vous nourrissez quatre bouches ou plus, recherchez des friteuses plus grandes, qui peuvent contenir environ 6 litres, tandis que les couples trouveront que les modèles ayant une capacité d'environ 2,5 litres seront suffisants. Certaines des meilleures friteuses à air ont également plus d'un compartiment, ce qui signifie que vous pouvez cuire plusieurs aliments en même temps. Comme nous l'avons déjà mentionné, si vous êtes à court d'espace, recherchez des friteuses qui offrent une multitude de méthodes de cuisson différentes, afin de réduire le nombre d'appareils qui encombrent votre plan de travail. Demandez-vous également si vous voulez une friteuse à air dotée de fonctions intelligentes, ce qui signifie que vous pouvez l'allumer ou l'éteindre à partir de votre smartphone.

Les aliments frits à l'air libre sont-ils plus sains ? Il est indéniable que les friteuses à air utilisent beaucoup moins d'huile que les friteuses traditionnelles, mais dans quelle mesure sont-elles saines ? Certains aliments, dont la plupart sont congelés ou contiennent des graisses naturelles, comme les ailes de poulet, peuvent être frits à l'air libre sans aucune huile. Les frites, les pommes de terre rôties et d'autres aliments croustillants traditionnels nécessitent un peu d'huile, mais la quantité varie selon les friteuses. Lors de nos tests, les instructions des fabricants recommandaient entre 1 cuillère à soupe et 1 cuillère à soupe d'huile pour 500 g de frites. Si vous souhaitez utiliser le moins d'huile possible, nous vous conseillons de vérifier la quantité d'huile requise avant d'acheter un modèle spécifique. Il est également essentiel de se rappeler que la qualité sanitaire de ce que vous préparez dans votre friteuse dépend de ce que vous y mettez au départ.