Meilleur sèche-cheveux 2021 : 7 modèles pour vous garantir un style capillaire soigné et durable

Le meilleur sèche-cheveux permet de créer en un clin d'œil des coiffures lisses et élégantes, tout comme des boucles volumineuses et souples. Ces appareils modernes de soins capillaires allient puissance et modes polyvalents pour vous éviter quelques passages éclairs dans votre salon de coiffure de prédilection.



Les meilleurs modèles pour cheveux fins sont ceux qui peuvent être utilisés à des températures plus basses, pour éviter tout dommage causé par la chaleur. Si vous recherchez la meilleure alternative pour cheveux épais, choisissez-en un qui offre plutôt des températures élevées, car les mèches plus volumineuses ont tendance à rester humides plus longtemps.

Les meilleures gammes pour cheveux bouclés sont celles qui intègrent un diffuseur, dispersant le flux d'air pour s'assurer que le dessin des boucles des cheveux ne soit jamais perturbé.

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur sèche-cheveux, il existe un large éventail de modèles disponibles pour tous les budgets, ce qui peut vous laisser perplexe quant au modèle qui vous convient. Les marques de salon comme GHD, qui a récemment lancé une paire de lisseurs sans fil appelée GHD Unplugged, côtoient des standards plus familiaux comme ceux de Revlon et de Remington.

Et puis, il y a les marques plus jeunes (du moins dans ce domaine), à l'instar de Dyson qui fabrique certains des meilleurs aspirateurs que vous pouvez acheter actuellement et qui s'étend désormais sur le marché des soins capillaires.

Posséder l'un des meilleurs sèche-cheveux constitue la moitié des travaux herculéens qui vous attendent, savoir comment sécher vos cheveux correctement assurent l'autre... si vous voulez obtenir une chevelure digne d'un catalogue de salon professionnel.

Nous avons mis à l'épreuve toute une série de sèche-cheveux et classé les meilleurs modèles pour vous aider dans votre quête capillaire.

Quel sèche-cheveux choisir en 2021 ?

(Image credit: Dyson)

Il ne faut pas se cacher qu'il s'agit d'un sèche-cheveux coûteux - et soyons honnêtes, il dépasse le budget "soins capillaires" (ou beauté dans son ensemble) de nombreux utilisateurs. Pour autant, Dyson a intégré une foule de technologies premium dans son sèche-cheveux Supersonic, ce qui en fait le meilleur sèche-cheveux que vous puissiez acheter actuellement. Au lieu de composer avec un moteur derrière sa tête, Dyson a déplacé ce dernier vers la poignée. Aussi, il aspire l'air par un filtre à la base plutôt que par un évent dans le tube. Cette conception réduit considérablement la taille du Supersonic, permettant d'obtenir l'un des sèche-cheveux les plus compacts et légers que nous ayons testés. Lors de notre évaluation, il s'est avéré extrêmement rapide et délicat, pour ne pas avoir à passer le lisseur par la suite. Cependant, nous avons souvent bloqué le filtre avec notre main et ses boutons s'avèrent difficiles d'accès à mi-séchage.

(Image credit: GHD Air)

Sans surprise pour quiconque a déjà utilisé la gamme de lisseurs de luxe GHD, le sèche-cheveux GHD Air se veut solide et élégant, mais là où il excelle vraiment, c'est par sa discrétion : il s'agit du sèche-cheveux le plus silencieux en circulation. Contrairement au design léger et épuré du Dyson Supersonic, le GHD Air est un gros appareil doté d'une poignée et de boutons épais, ainsi que d'un long tube. Néanmoins, il ne paraît jamais encombrant, ajoutant même une conception artisanale de premier ordre. Trouver l'angle parfait de séchage vous demandera, ceci dit, un peu de patience et de maîtrise. Si vous recherchez une touche de luxe dans votre salle de bains et sur votre tête, ce sèche-cheveux fait certainement l'affaire.

(Image credit: Panasonic)

Le Panasonic EH-NA65 est un bon sèche-cheveux si vous voulez un séchage rapide et des cheveux brillants à chaque passage. Au cours de notre test, il a fallu un peu moins de quatre minutes pour sécher et coiffer complètement nos cheveux fins à longueur d'épaule, tandis que l'embout "quick dry", qui divise le flux d'air en quatre sections - deux flux forts au centre et deux flux plus doux sur chaque bord - a accéléré ce temps de 30 secondes supplémentaires. La brillance du cheveu est ici assurée grâce à la "technologie nanoe" qui utilise des ions négatifs pénétrant la cuticule du cheveu, et réduisant l'électricité statique ainsi que les frisottis. Cependant, la sortie d'où sont éjectés les ions négatifs se trouve sur le dessus du cylindre, formant une bosse considérée comme disgracieuse par certains.

(Image credit: Remington)

4. Remington Hydraluxe Pro EC9001 Le meilleur sèche-cheveux pour les cheveux fins. Caractéristiques techniques Puissance : 2 200 W Poids: 800 g Réglages de vitesse : 2 Réglages de température : 3 Longueur du cordon : 3 mètres LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 149,99 € Voir à Darty FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Vitesse de séchage rapide + Excellente régulation de la température + Un bon nombre d'accessoires Pourquoi attendre - Bruyant - Plutôt lourd

En matière de sèche-cheveux, la frontière est mince entre une température modérée pour assurer un séchage rapide et une température trop forte qui peut endommager les mèches et provoquer des cassures ou des fourches. L'Hydraluxe Pro EC9001 de Remington trouve le juste équilibre grâce à un capteur qui régule la température du flux d'air. Utilisez-le à tête reposée, l'accumulation excessive de chaleur n'a plus de raison d'être. Après test, il s'agit même de l'un des sèche-cheveux les plus rapides que nous ayons examinés, ne mettant que 3 minutes et 47 secondes pour sécher complètement nos cheveux fins (à hauteur d'épaules)... mais c'est aussi l'un des plus bruyants, générant 82 db en activant le mode le plus rapide. Sa conception inhabituelle comporte un tube beaucoup plus large que d'habitude, et forcément plus lourd que la plupart des sèche-cheveux. Nous avons eu mal aux bras en l'utilisant, mais si vous souhaitez réduire les dommages causés par la chaleur, nous pensons qu'il s'agit du meilleur modèle en rayon.

(Image credit: Revlon)

5. Revlon Pro Collection One Step Un sèche-cheveux et une brosse coiffante deux-en-un. Caractéristiques techniques Puissance: 800 W Poids: 850 g Réglages de vitesse : 2 2 Réglages de température : 2 Longueur du cordon: 2,5 mètres LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Vitesse de séchage rapide + Facile à prendre en main + Aisément transportable Pourquoi attendre - Très bruyant

Le Revlon Pro Collection One Step Dryer & Volumiser est un peu le joker de ce classement, car il correspond aussi bien à un sèche-cheveux qu'à une brosse coiffante. Si vous n'avez pas le temps, la patience ou l'habileté de sécher complètement vos cheveux avec des brosses cylindriques, le Revlon combine les deux. Il s'agit en fait d'une grande brosse avec des orifices d'aération sous les poils et deux réglages de chaleur, plus un réglage à froid. Lorsque vous déplacez la brosse dans vos cheveux, elle sèche et coiffe en même temps. Cela a donné à nos cheveux fins une brillance décente et des niveaux de volume que nous n'obtenons généralement qu'avec un séchage professionnel. Cependant, la brosse Revlon se révèle bruyante et lourde, avec un poids de 850 g. De même, si ce 2-en-1 est presque parfait pour créer des séchages volumineux et souples, vous ne pouvez pas sécher vos cheveux grossièrement avec lui, ou créer différents styles comme vous pouvez le faire avec les sèche-cheveux traditionnels.

(Image credit: GHD)

Le GHD Helios est le dernier né des sèche-cheveux de la marque de salon. Il combine l'esthétique du GHD Air avec un moteur sans balai, qui, selon la société, possède une durée de vie plus longue. Le résultat est un appareil de soins capillaires étonnant, bien équilibré et à séchage rapide. Jusqu'à ce que nous utilisions le Helios, le Supersonic de Dyson était le sèche-cheveux le plus rapide que nous ayons testé, mais le nouvel appareil de soins capillaires de GHD a réduit le temps de séchage d'une minute entière. Plus léger que le GHD Air et doté d'un câble d'alimentation plus long, il est également plus silencieux d'un décibel. Le sacrifice que vous faites pour cette performance de séchage avancée se paie au niveau du volume et du rebond octroyés à vos cheveux à la fin du séchage, bien inférieur à celui du Revlon Pro par exemple. À part le prix, c'est le seul vrai point négatif de ce sèche-cheveux fantastique.

(Image credit: GHD)

Si vous recherchez un sèche-cheveux idéal à emporter partout avec vous, le GHD Flight est le modèle qu'il vous faut. Avec seulement 422 g à la pesée, il est 50% plus léger que le GHD Air, tout en assurant 70% de puissance supplémentaire et garantissant des temps de séchage rapides. Ce modèle léger est complété par un design pliable qui le transforme en un appareil plus compact, facile à plier. Il supporte le double voltage pour pouvoir être alimenté partout dans le monde. Lors de nos tests, nous avons constaté qu'il séchait rapidement nos cheveux, mais qu'il ne parvenait pas à obtenir la brillance et la douceur que d'autres sèche-cheveux peuvent délivrer. Il ne dispose pas non plus de la panoplie d'accessoires dont sont équipés les autres sèche-cheveux - il n'est livré qu'avec un seul embout concentrateur, et bien qu'il soit idéal pour créer des styles élégants, il ne convient pas à ceux qui souhaitent réaliser une multitude de looks différents. Le filtre n'est pas non plus amovible, ce qui le rend légèrement plus difficile à nettoyer.

Pour comparer les sèche-cheveux, nous évaluons la rapidité avec laquelle ils sèchent une chevelure d'une longueur inférieure à celle des épaules, sur tous les réglages de chaleur, ainsi que la brillance et l'absence de frisottis de nos cheveux. Nous avons également contrôlé le niveau sonore, et pris en compte le confort et l'équilibre d'utilisation. Nous avons également examiné la longueur du câble et les caractéristiques pratiques telles que les boucles de suspension, le rangement du câble et même les boutons "cool shot".

Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat d'un sèche-cheveux Lorsqu'il s'agit d'acheter le meilleur sèche-cheveux, vous devez tenir compte d'un certain nombre de caractéristiques. Il existe trois types différents d'éléments chauffants, qui réchauffent l'air avant qu'il ne soit projeté par le cylindre, utilisés dans les sèche-cheveux modernes. Les éléments métalliques rendent le sèche-cheveux plus abordable, mais causent plus de dommages dus à la chaleur, tandis que les éléments céramiques assurent une répartition plus uniforme de la chaleur pour diminuer les dommages. Enfin, les éléments en tourmaline libèrent des ions négatifs dans le flux d'air, ce qui accélère l'évaporation des molécules d'eau et réduit le temps de séchage, mais donne aussi aux cheveux un aspect plus lisse. Plus la puissance d'un sèche-cheveux est élevée, plus le flux d'air est rapide, ce qui signifie qu'il séchera vos cheveux plus vite. Cependant, les sèche-cheveux de forte puissance sont généralement alimentés par un moteur à courant alternatif (CA), ce qui les rend plus lourds. Les sèche-cheveux de plus faible puissance sont plus légers car ils utilisent généralement des moteurs à courant continu plus petits, mais ils ne sont pas aussi puissants. Demandez-vous également si vous voulez un sèche-cheveux doté d'une "technologie emblématique". Ces sèche-cheveux sont généralement équipés d'éléments en tourmaline qui, comme nous l'avons déjà mentionné, libèrent des ions négatifs pour accélérer l'évaporation et réduire les mèches rebelles, mais certains éjectent également des ions positifs qui peuvent être utilisés pour augmenter le volume à la racine des cheveux. Les sèche-cheveux dotés d'un bouton d'air froid sont idéaux pour les personnes qui coiffent méticuleusement leurs cheveux plutôt que de les sécher brutalement, car un souffle d'air froid permet de fixer le style. Il est intéressant de vérifier les accessoires fournis avec le sèche-cheveux ; les embouts permettent de réaliser des coiffures lisses et élégantes, tandis que les diffuseurs permettent de définir les cheveux bouclés et de les rendre souples.