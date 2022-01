Meilleurs écrans connectés 2022 : tous les modèles phares pour sublimer vos appels vidéo et contrôler votre maison

Le meilleur écran connecté répond aux mêmes requêtes que vous pourriez adresser à l'assistant vocal d'une enceinte intelligente, avec des informations visuelles en bonus.

Par exemple, lorsque vous demandez les dernières prévisions météo du jour, non seulement vous recevrez une description audible du climat en cours, mais vous obtiendrez également les températures heure par heure, ainsi que la vitesse du vent et la température ressentie, sur l'écran. Il en va de même pour tout un ensemble de données pratiques, des résultats sportifs à une recette de cuisine.

Grâce à ce type d'écran, vous pouvez aussi visionner vos séries et films préférés via des services de streaming compatibles tels que Netflix et Disney Plus, ou faire défiler vos souvenirs de vacances comme un cadre photo numérique. Vous pouvez par ailleurs écouter de la musique et chantez les paroles qui défilent en temps réel, soit un espace karaoké bienvenu.

Les écrans connectés centralisent l'usage de vos gadgets domotiques. Si vous possédez des prises, des ampoules ou des thermostats connectés, actionnables via l'assistant vocal, vous pourrez les contrôler à partir de cet appareil - même s'ils sont conçus par des fabricants tiers.

C'est enfin un support idéal pour garder le contact avec vos amis et votre famille, car ils peuvent être utilisés pour passer des appels vidéo ou laisser des messages tout aussi visuels, grâce à leurs caméras intégrées.

Comme on peut s'y attendre, Google et Amazon proposent un large éventail d'écrans connectés, mais vous pouvez également vous procurer des modèles Lenovo, tandis que Facebook commercialise une large gamme d'écrans Portal. Avec un tel choix, il est possible que vous ne sachiez pas sur quel modèle vous arrêter. Nous avons mis à l'épreuve certains des écrans connectés les plus populaires pour vous aider dans cette tâche.

Les meilleurs écrans intelligents en 2021

1. Google Nest Hub Max Le meilleur écran connecté pour surveiller ou égayer votre maison Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 10 pouces Résolution: 1280 x 800 Hauts-parleurs : 2 tweeters de 0,7 pouce, 1 woofer de 3 pouces Assistant vocal : Google Assistant Caméra: 6,5 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Écran clair et net + Design élégant + Caméra de sécurité à domicile Pourquoi attendre - Des routines domotiques limitées

Le Google Nest Hub Max est le meilleur écran connecté disponible actuellement. La dalle de 10 pouces se veut claire et nette, offrant une amélioration notable par rapport à l'écran de 7 pouces du Google Home Hub. La résolution de 1280 x 800 pixels peut sembler restreinte, dans un monde où les téléviseurs 4K et les PC 1080p règnent, mais ils fournissent plus de détails que nous pourrions l'espérer. La qualité sonore dépasse en outre celle d'une tablette ou d'un iPad ordinaire. Il y a une caméra frontale de 6,5 Mpx, principalement ajoutée pour servir les appels vidéo. Mais elle s'improvise aussi caméra de sécurité, permettant d'enregistrer le moindre mouvement dans la pièce d'accueil de l'écran. A condition d'être abonné au service Nest Aware. Le Nest Hub Max n'est pas parfait - le nombre de routines domotiques, configurables sur l'écran, se révèle limité. Toutefois, le design et les capacités audio du Nest Hub Max en font le champion absolu de ce classement.

2. Amazon Echo Show 10 Le meilleur écran connecté pour passer et recevoir des appels vidéo Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 10,1 pouces Résolution: 1280 x 800 Hauts-parleurs : 2 tweeters de 1 pouce, 1 woofer de 3 pouces Assistant vocal : Alexa Caméra: 13 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + L'écran rotatif vous suit dans toute la pièce + Caméra de haute qualité + Excellente reconnaissance vocale Pourquoi attendre - Un son trop grave - Prix élevé par rapport au reste du marché

Le point fort de la dernière version de l'Echo Show 10 est son écran rotatif qui peut vous suivre partout dans la pièce d'accueil, afin que vous restiez toujours dans le bon champ de vision - que ce soit pour suivre une recette, passer un appel vidéo ou regarder Prime Video. La caméra de 13 Mpx, qui a également été ajoutée sur l'Echo Show 8 (2e génération), utilise l'écran rotatif pour effectuer des panoramiques et des zooms pendant les appels vidéo. Alexa se montre réactive à reconnaître toute requête vocale, grâce à l'ensemble des microphones intégrés, et a y répondre - y compris lorsque vous vous trouvez à l'autre bout de la pièce. La prise en charge des applications de streaming tierces est encore limitée, même si vous pouvez désormais regarder Netflix sur l'écran connecté. C'est enfin l'écran connecté le plus cher du marché, mais si vous avez envie de regarder des tutoriels de cuisine ou de correspondre visuellement avec vos proches, il mérite une place durable dans votre maison. Lire notre test complet : Amazon Echo Show 10

3. Lenovo Smart Clock 2 Le meilleur écran connecté pour vous réveiller (et vous coucher) Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 4 pouces Résolution: 480 x 800 Haut-parleurs : 1 haut-parleur de 1,5 pouce Assistant vocal : Google Assistant Camera: N/A LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Lenovo France Voir à Fnac FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Design compact et attrayant + Excellent microphone + Simple à utiliser Pourquoi attendre - L'absence de caméra peut décevoir - L'écran tactile, parfois lent

Le Lenovo Smart Clock 2 est un appareil hybride intéressant, situé entre un réveil et un écran connecté. Si vous utilisez actuellement un smartphone Android pour vous réveiller le matin, il s'agit d'une mise à niveau naturelle, avec l'intégration complète de Google Assistant et l’apport des meilleurs services de streaming musical. En supplément, vous pouvez même obtenir un socle de chargement sans fil qui vous permet de charger tous les appareils compatibles Qi, sans surcharger votre table de chevet avec un enchevêtrement de câbles. Mieux encore : ce socle fait aussi veilleuse. C'est un gadget multitâche sympathique, qui vous aidera à passer de bonnes nuits. Son principal défaut : le Google Nest Hub 2 est déjà passé par là. Et pour un prix à peu près équivalent, le Nest Hub peut servir d'horloge et de lecteur de musique, mais offre également des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, une alarme lumineuse et la possibilité de diffuser des contenus vidéo à partir de services tels que Netflix et Disney+. Lire notre test complet : Lenovo Smart Clock 2

4. Google Nest Hub (2ème génération) Le meilleur écran connecté pour suivre et améliorer votre sommeil Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 7 pouces Résolution: 1024 x 600 Haut-parleur : 1 haut-parleur de 1,7 pouce Assistant vocal : Google Assistant Caméra: N/A LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design compact + Suivi du sommeil inclus + Peut vous aider à vous détendre et à vous réveiller en douceur Pourquoi attendre - Pas de caméra - Des basses assez faibles

Pour la première fois sur un écran connecté, le Nest Hub de Google (2e génération) peut suivre votre sommeil grâce à la technologie radar Soli intégrée qui surveille les moindres mouvements de votre poitrine pendant que vous vous endormez. Il existe de nombreuses fonctions pratiques pour vous aider à vous détendre la nuit et à vous réveiller le lendemain matin, ce qui signifie que le Nest Hub de Google (2ème génération) sera très probablement à sa place dans votre chambre à coucher. Cependant, nous avons constaté que le suivi du sommeil n'est pas aussi précis que celui d'une montre connectée. Mis à part le suivi du sommeil, le Google Nest Hub (2e génération) est similaire à son prédécesseur, le Google Home Hub. Il est compact et dispose d'un "écran flottant" de 7 pouces, ainsi que du support de Google Assistant. Vous ne disposerez pas de caméra cependant, il n'est donc pas adapté aux appels vidéo. L'audio pèche également par son manque de basses - mais tant que vous ne prévoyez pas de l'utiliser comme enceinte principale, vous trouverez qu'il s'agit d'un excellent compagnon dans votre chambre à coucher. Lire notre test complet : Google Nest Hub (2ème génération)

5. Amazon Echo Show 5 (2ème génération) Le meilleur écran connecté compact Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 5 pouces Résolution: 960 x 480 Haut-parleur : 1 haut-parleur de 1,6 pouce Assistant vocal : Alexa Caméra: 2 Mpx LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Écran avec caméra le plus abordable du marché + Obturateur physique de la caméra + Peut servir de caméra de sécurité Pourquoi attendre - Pas d'application YouTube - Vidéo à faible résolution

L'Amazon Echo Show 5 (2e génération) n'en impose pas forcément à première vue, avec sa faible résolution et l'absence d'application YouTube - mais c'est le plus abordable que vous puissiez acheter avec une caméra intégrée.

Doté d'une caméra dont la résolution est deux fois supérieure à celle de l'Amazon Echo Show 5 (2019), il dispose, comme son prédécesseur, d'un obturateur physique pour préserver votre vie privée (vous ne serez pas enregistré ou surveillé par accident). Comme les autres écrans intelligents d'Amazon, la caméra peut également servir de caméra de sécurité.

Cependant, avec un prix aussi abordable, il y a quelques compromis à faire - dont la résolution limitée mise à disposition. Un bien moindre mal pour votre solde bancaire.

Pour évaluer les meilleurs écrans connectés, nous évaluons la qualité d'image lorsque nous visionnons des contenus issus de services de streaming, des recettes et même la météo et les bulletins d'information. Nous notons également la qualité sonore du haut-parleur et l'efficacité desdits écrans lors d'un appel vidéo, notamment la capacité de la caméra à vous garder au centre de l'image si vous vous déplacez.

Nous nous concentrons enfin sur la capacité de l'appareil à capter votre voix lorsque vous donnez des ordres, ainsi que sur ses critères de protection de la vie privée (l'écran vous écoute et vous regarde-t-il en permanence ?), sans oublier son design, la taille de l'écran et sa durabilité.

Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat d'un écran connecté Il y a un certain nombre de points à prendre en compte pour choisir l'écran connecté qui vous convient. Commencez par déterminer quel assistant vocal vous souhaitez utiliser. Si vous avez déjà des enceintes Amazon Echo ou Google Nest chez vous, il est logique d'opter pour un écran intelligent intégrant le même assistant vocal. L'endroit où vous prévoyez d'utiliser l'écran intelligent est également important, car la taille de l'écran, et donc l'encombrement, varie énormément d'un modèle à l'autre. Les modèles dotés d'un petit écran et de dimensions réduites conviennent mieux aux chambres à coucher, tandis que les écrans plus grands et de plus haute résolution seront utiles dans des pièces telles que la cuisine, où vous pourrez glaner des informations sur des recettes, par exemple. D'un simple coup d'œil depuis l'autre côté de la pièce. Si vous avez l'intention d'utiliser l'écran intelligent pour écouter de la musique, tenez compte du nombre de haut-parleurs, de la puissance et de la qualité sonore qu'ils offrent. Les écrans dotés de petits haut-parleurs conviennent mieux à une musique de fond, tandis que les écrans intelligents plus grands délivrent un son plus fort, qui remplit mieux la pièce. Certains écrans intelligents disposent par ailleurs d'une caméra intégrée pour les appels vidéo, mais si vous l'utilisez dans une chambre à coucher, vous serez peut-être plus à l'aise avec un écran livré sans caméra.

Que peuvent faire les écrans connectés ? Tout comme les enceintes intelligentes, les écrans connectés offrent un accès à un assistant vocal. Que vous préfériez Alexa ou Google Assistant (il n'existe pas encore d'écran intelligent intégrant Siri), ce type d'appareil peut recevoir vos requêtes vocales. Tout en vous permettant de voir et d'entendre les informations fournies par l'assistant vocal. Souvent, des informations complémentaires sont affichées à l'écran. Comme on peut s'y attendre, les haut-parleurs d'un écran intelligent permettent d'écouter votre album, votre playlists ou votre morceau préférés via des services musicaux tels que Spotify, Apple Music et Deezer. Les écrans intelligents disposent également d'une connexion Bluetooth, ce qui vous permet de lire la musique stockée sur votre smartphone par le biais de ses haut-parleurs. Certains écrans intelligents peuvent également être utilisés pour regarder des services de streaming vidéo à l'instar de Netflix ou Prime Video. Néanmoins, il convient de noter que l'écran plus petit et la résolution inférieure signifient que l'expérience ne sera pas la même que sur votre téléviseur, mais c'est idéal si vous voulez regarder une série en arrière-plan pendant que vous cuisinez. Beaucoup de modèles incluent des caméras intégrées, ce qui vous permet de passer des appels vidéo et à rester en contact avec vos amis et votre famille. Tout comme les enceintes intelligentes, ils peuvent également contrôler vos appareils domotiques.

Quelle est la différence entre une tablette et un écran connecté ?

La taille des écrans étant comparable à celle des meilleures tablettes, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre ces deux appareils ?

Tout d'abord, la portabilité. Les tablettes ont une batterie intégrée, ce qui signifie que vous pouvez les emporter avec vous et les utiliser en déplacement. Or à l'exception du Facebook Portal Go annoncé récemment, il n'existe pas d'écran intelligent avec batterie sur le marché. Ils sont alimentés par secteur et ne peuvent pas être employés en mode sans fil.

Ensuite, il faut considérer les fonctions qu'ils offrent. Les écrans intelligents vous permettent d'accéder à un assistant vocal, à certains services de streaming et d'envoyer des messages, tandis que d'autres, dotés d'une caméra intégrée, vous permettent de passer des appels vidéo. La possibilité de lancer des jeux sur un écran intelligent est limitée à ceux qui sont contrôlés par la voix. Il n'est pas non plus possible de consulter son courrier électronique ou de créer des documents Word et, comme nous l'avons mentionné, seuls certaines plateformes de streaming sont prises en charge. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l'appareil photo intégré d'un écran connecté pour capturer des clichés ou des vidéos comme vous le faites sur une tablette.

Enfin, de nombreuses tablettes ont également une résolution plus optimale que les écrans intelligents. Par exemple, l'Amazon Echo Show 10 affiche une résolution de 1280 x 800 pixels, alors que le dernier iPad 10.2 d'entrée de gamme a un écran de taille similaire mais offre une résolution de 2160 x 1620 pixels.

Alexa vs Google Assistant : que préférer ?

Si vous êtes nouveau dans le monde des écrans connectés et des enceintes intelligentes, vous risquez d'être perplexe en choisissant l'assistant vocal qui vous convient le mieux. Alexa et Google Assistant sont tous deux simples à utiliser et efficaces pour répondre à vos questions, fournir des informations utiles telles que les bulletins météo et les résultats sportifs, et même contrôler vos appareils domotiques. Mais en quoi Alexa ou Google Assistant sont-ils meilleurs ?

Alexa peut contrôler un plus grand nombre d'appareils domotiques et concède un large éventail d'options de communication pour rester en contact avec vos amis et votre famille. Cependant, Google Assistant est meilleur si vous souhaitez obtenir des réponses dans différentes langues ou de l'aide pour traduire des phrases.

Il convient également de prendre en compte les appareils que vous possédez déjà et les services de musique et de vidéo auxquels vous êtes abonné, car Google Assistant peut être plus polyvalent - surtout si vous utilisez régulièrement un smartphone Android.

Écrans connectés vs enceintes intelligentes : que choisir ?

Vous avez du mal à choisir un appareil intelligent pour votre maison ? Il existe aujourd'hui un grand nombre de gadgets utilisant des fonctionnalités vocales, et il peut être difficile de déterminer ce dont vous avez réellement besoin ou ce qui vous sera le plus utile.

Les enceintes intelligentes ont été les premières à faire leur apparition sur le marché, avec le lancement de l'Amazon Echo pour les membres invités d'Amazon Prime en 2014, qui a lentement pris de l'ampleur. Lorsque le Google Home a été inauguré en 2017, l'appétit pour ces appareils a grandi.

Si vous utilisez un appareil principalement pour écouter de la musique et exploiter des fonctionnalités audio - y compris pour discuter avec un assistant vocal ou passer des appels - vous serez probablement satisfait par une enceinte intelligente. Ce n'est que si la fonctionnalité d'écran est recherchée que vous devez vous préoccuper de l'option d'écran connecté.

Celui-ci est utile à plusieurs égards : pour suivre un tutoriel (de cuisine principalement), pour accéder aux flux des caméras de sécurité, pour avoir accès à des paroles de chansons ou pour repérer facilement l'heure sur un cadran d'horloge. Contrôler et se connecter à d'autres appareils domotique via un hub centralisé est également beaucoup plus facile depuis un écran, et vous obtenez davantage d'options de connectivité ici.

Mais si vous pensez que vous pouvez vous passer d'un écran, vous pouvez consulter le guide des meilleures enceintes intelligentes.