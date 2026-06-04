Le nouveau Google Home Speaker tient peut-être enfin sa date de sortie, après une fuite venue d’un revendeur

Le nouveau Google Home Speaker pourrait arriver le 25 juin

Best Buy Canada a mis à jour sa fiche produit avec une date de sortie

Le Google Store affiche toujours « Arrive au printemps 2026 »

Alors que sa sortie semblait ne jamais se concrétiser, une possible date de lancement du Google Home Speaker vient d’apparaître, et elle pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Une fiche produit du Google Home Speaker sur le site de Best Buy Canada indique une sortie le 25 juin. Ceux qui attendaient patiemment le premier nouveau haut-parleur intelligent de Google depuis six ans pourraient donc l’avoir en main plus tôt que prévu.

Même si la nouvelle est encourageante pour celles et ceux qui souhaitent passer à la nouvelle génération, cette date doit être prise avec prudence. Pour l’instant, aucune date officielle n’apparaît pour la France, et le Google Store n’a pas été mis à jour non plus.

Côté prix, davantage d’informations circulent selon les régions. Le Google Home Speaker est affiché à 99,99 dollars sur le Google Store (à confirmer en France). Concernant les couleurs, quatre options sont prévues aux États-Unis (Berry, Jade, Hazel et Porcelain), tandis que le Royaume-Uni et le Canada n’en proposeront que deux (Hazel et Porcelain).

Lors de sa première présentation en octobre 2025, une prise en main avait permis de constater ses différences avec le Nest Audio. Les principales évolutions concernent un design audio à 360 degrés (qui rappelle l’Apple HomePod Mini) ainsi que des améliorations de connectivité. Il devient possible de regrouper plusieurs Google Home Speaker et de les associer au Google TV Streamer pour enrichir l’expérience audio.

Le Google Home Speaker devrait également bénéficier d’améliorations majeures liées à Gemini. Il devient possible de poser pratiquement n’importe quelle question d’actualité et de piloter la maison connectée avec une interaction plus naturelle, proche d’une conversation. Gemini permet aussi de mieux comprendre le contexte des commandes vocales et des questions afin de fournir des réponses plus précises.

Dire que la sortie du Google Home Speaker a pris du temps relève de l’euphémisme. Un premier aperçu du haut-parleur intelligent nouvelle génération de Google avait été donné lors de l’événement Made by Google en août 2025, avec l’apparition d’un mystérieux appareil de la gamme Nest.

Le produit a été officiellement présenté peu après l’annonce par Amazon de la nouvelle génération de ses enceintes Echo. Une sortie était alors prévue pour le printemps 2026, ce qui laissait penser à une fenêtre entre mars et mai, mais l’attente s’est prolongée depuis.

Google approche désormais de la limite de son calendrier initial, puisque la période attendue est dépassée. Le printemps se termine officiellement le 21 juin, ce qui signifie qu’un lancement le 25 juin arriverait juste après cette échéance.