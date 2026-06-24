Prime Day : ce ventilateur SwitchBot silencieux et rechargeable chute à 84 € (-35%) !

Si vous cherchez une solution efficace pour mieux supporter les fortes chaleurs de l'été, le ventilateur de circulation d'air sur batterie de SwitchBot fait actuellement l'objet d'une grosse promotion. Habituellement vendu 130 €, il est proposé à seulement 84 €, soit 35 % de réduction.

Son principal atout réside dans sa batterie rechargeable de 3 600 mAh. Alimenté en USB-C, il peut fonctionner plusieurs heures sans être branché à une prise électrique. Une caractéristique qui le rend particulièrement pratique pour vous accompagner partout où vous en avez besoin, que ce soit dans une chambre, sur un balcon, dans une salle de bain ou même lors d’un séjour en camping.

Contrairement à un ventilateur classique, ce modèle a été conçu pour faire circuler l'air dans toute la pièce. Grâce à son oscillation horizontale et verticale jusqu'à 90°, il diffuse l'air de manière homogène et peut être utilisé en complément d'un climatiseur ou d'un chauffage afin d'améliorer leur efficacité.

Ventilateur sur batterie SwitchBot : le roi du silence

Le confort passe également par le silence. Grâce à son moteur sans balai et à la technologie SilenTech, son niveau sonore descend jusqu'à seulement 24 dB. De quoi dormir ou travailler sans être dérangé.

(Image credit: SwitchBot)

Comme souvent chez SwitchBot, la partie connectée est particulièrement soignée. Le ventilateur peut être contrôlé depuis ses boutons tactiles, la télécommande fournie ou l'application mobile. Associé à un Hub SwitchBot, il devient compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri pour un contrôle vocal complet.

À 84 € au lieu de 130 €, ce ventilateur connecté et portable constitue l'une des offres les plus intéressantes du Prime Day pour préparer son intérieur aux fortes chaleurs de l'été.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec SwitchBot.