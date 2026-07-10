Voici les 5 ventilateurs les plus efficaces testés cette année pour affronter la chaleur

La technologie des ventilateurs a beaucoup progressé ces dernières années, avec des moteurs plus puissants et plus silencieux, des systèmes de brumisation et même des fonctions de suivi des personnes par IA, censées garder une sensation de fraîcheur quand les températures montent. Mais quels modèles tiennent vraiment leurs promesses et apportent un vrai soulagement lors des journées d’été étouffantes ?

Chaque année, des dizaines de nouveaux ventilateurs sont testés chez TechRadar. Pour faciliter le choix, une sélection des cinq modèles les plus convaincants sur la première moitié de l’année a été réalisée, avec des marques comme Shark, Dyson ou Dreo.

Dyson HushJet Mini Cool

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Date de sortie : avril 2026

Note : 5/5

Ce modèle est nettement plus cher qu’un ventilateur portable classique, mais le Dyson HushJet Mini Cool se montre aussi bien plus puissant. Contrairement aux appareils en plastique fragiles, il est conçu pour durer et rester efficace sur plusieurs étés. Malgré sa petite taille, il offre une puissance impressionnante, même au niveau le plus bas. Les réglages les plus élevés donnent la sensation d’un sèche-cheveux froid dirigé vers le visage.

La prise en main est confortable. Il peut être posé à la verticale pour servir de ventilateur de bureau et dispose d’une sangle pour être porté autour du cou. L’embout orientable permet de diriger le flux d’air directement vers le visage et le cou pour un soulagement rapide lors des fortes chaleurs.

Dyson annonce une autonomie allant jusqu’à six heures. Lors des tests, l’appareil a fonctionné près de six heures et demie, ce qui reste remarquable pour un appareil aussi compact et puissant. Il est un peu moins silencieux que le Shark ChillPill ci-dessous, malgré l’embout HushJet, ce qui reste logique compte tenu de sa puissance proche d’une mini tornade portable.

Lire le test complet [en anglais]

Shark ChillPill