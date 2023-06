Test du purificateur d'air 3-en-1 de Shark avec True HEPA : il purifie, chauffe et fait circuler l'air.

Le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA est un excellent purificateur d'air. C'est aussi un excellent appareil de chauffage. Et il fait également un très bon travail en tant que ventilateur. Il fait tout cela en silence. Bien sûr, tout cela a un prix beaucoup plus élevé qu'un purificateur d'air classique.

Test en une minute

Si vous ne savez pas pourquoi vous devriez acheter un purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA, vous n'êtes pas le seul. Les purificateurs d'air semblent être le genre d'appareil de base que l'on achète dans le magasin le plus proche, en fonction de ce que l'on trouve sur les étagères. Ils coûtent généralement quelques centaines d'euros au maximum. Mais, comme pour tout le reste, on en a pour son argent.

Bien que le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark coûte $399.99, soit 4 à 5 fois plus cher que les purificateurs d'air que vous trouverez sur Amazon par exemple, il y a plusieurs raisons qui font que nous l'avons inclus dans notre liste des meilleurs purificateurs d'air.

Tout d'abord, il est doté de fonctions supplémentaires qui pourraient remplacer d'autres appareils tels que les chauffages d'appoint et les ventilateurs autonomes, ce qui rend son prix un peu plus justifiable. Et, quelle que soit sa fonction, il la remplit non seulement bien, mais aussi silencieusement.

Ce n'est pas un purificateur d'air parfait. Il n'y a pas d'application comme dans le cas des purificateurs d'air intelligents, par exemple. De plus, si vous disposez d'un système d'air centralisé et que vous n'avez besoin d'aucune des autres fonctions, vous pouvez évidemment trouver de nombreuses options bien moins chères.

Cela dit, nous avons trouvé que le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA était très agréable à utiliser. Il n'y a peut-être pas d'application, mais le panneau de commande sert de télécommande amovible. Quelle que soit la force avec laquelle on le pousse, il est beaucoup plus silencieux que le chauffage d'appoint à usage unique qui se trouve à côté. Il purifie, chauffe et ventile selon vos envies.

Purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA : prix et disponibilité

Prix catalogue : $399.99

Disponible aux États-Unis sur commande

À 399,99 $, le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark représente assurément un investissement. Mais si vous considérez que vous pourriez dépenser 300 $ pour obtenir un bon purificateur d'air, un bon appareil de chauffage autonome et un très bon ventilateur, le prix de cet appareil 3-en-1 est un peu plus raisonnable. Ainsi, même s'il n'est pas bon marché, il offre beaucoup plus que prévu à première vue.

Si l'on considère que le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09 mentionné ci-dessus se vend à 799€, il est clair que vous pourriez dépenser beaucoup plus pour assainir l'air de votre maison. Bien sûr, ce Dyson est doté de fonctions intelligentes et d'un système de filtration supplémentaire que vous ne trouverez pas sur ce purificateur d'air Shark. Mais, compte tenu de la qualité de ce purificateur d'air, c'est une question de préférence, selon nous, de savoir si vous voulez dépenser un peu plus pour bénéficier de toutes les fonctions et de la meilleure filtration de l'air, ou si vous voulez payer la moitié du prix tout en bénéficiant d'excellentes performances et fonctions.

Pensez aussi à ceci. Le Dyson Purifier Cool Autoreact, qui ne possède que deux des trois fonctions du Shark, est beaucoup plus cher, puisqu'il coûte 539€. Bien sûr, il a l'air un peu plus cool avec son look de pointe de science-fiction, sans oublier que son oscillation de 350 degrés est beaucoup plus importante que celle offerte par le Shark.

Le purificateur d'air 3-en-1 de Shark est disponible chez des revendeurs tels qu'Amazon ou sur le site Web de Shark, où vous pouvez acheter directement auprès de la marque.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

Examen du purificateur d'air 3-en-1 de Shark avec True HEPA : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA Prix $399.99 Couverture de la pièce jusqu'à 55 mètres carrés Puissance 1500 watts Type de filtre HEPA Dimensions 58,4 x 25.4 cm ( H x L ) Poids 5,5kg

Shark Air Purifier 3-in-1 with True HEPA : design

Design cylindrique plutôt discret

LED à code couleur pour indiquer la qualité de l'air en temps réel

Le panneau de contrôle peut être utilisé comme une télécommande

Comparé à des appareils comme le Dyson Purifier Cool Autoreact, le Shark Air Purifier 3-in-1 with True HEPA ne va pas faire tourner les têtes. Cela ne veut pas dire qu'il a un mauvais look. Ce n'est pas le cas. Il présente un design cylindrique simple, dans une gamme de couleurs gris foncé et argent, qui se fondra dans le décor comme le ferait n'importe quel appareil banal.

Par essence, le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark privilégie la fonction à la forme. La moitié inférieure de l'appareil est percée de minuscules trous, tandis que la partie supérieure comporte des orifices d'aération à l'avant et à l'arrière, qui permettent d'évacuer l'air frais ou chaud. La seule couleur réelle est apportée par l'écran LED situé au centre du purificateur d'air. Il indique le niveau de pureté de l'air, la température si vous utilisez le chauffage, le niveau du ventilateur et quelques autres informations. Le tout est entouré d'un anneau LED changeant qui devient rouge lorsque la qualité de l'air est mauvaise, orange lorsqu'elle est correcte et bleu lorsque l'air est pur.

En ce qui concerne les commandes, pour une raison inconnue, il y a une molette sur le côté pour activer la fonction de chauffage. Étant donné que le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA purifie quel que soit le réglage choisi et que vous pouvez toujours utiliser le ventilateur lorsque la fonction de chauffage est activée, il s'agit d'une fonction étrange et apparemment superflue.

Plus intéressant encore, toutes les commandes essentielles se trouvent dans un panneau de commande circulaire situé sur le dessus. Pourquoi ce panneau est-il si intéressant ? Il est maintenu en place par des aimants afin que vous puissiez le retirer et l'utiliser comme une télécommande. Vous pouvez contrôler les fonctions de chauffage et de ventilation à l'aide de la télécommande, ainsi que régler l'appareil sur Auto ou réduire l'intensité de l'affichage LED si vous allez dormir.

Enfin, nous ne saurions passer sous silence le filtre HEPA. Il est très facile d'y accéder puisqu'il suffit de retirer la partie inférieure du dos pour y accéder. Comme il est conçu pour un espace de 55 mètres carrés, il devrait durer de six à douze mois avant d'avoir besoin d'être remplacé.

Conception : 4,5 / 5

Shark Air Purifier 3-in-1 avec True HEPA : performances

Bon travail de purification

Les fonctions de chauffage et de ventilation sont rapides et silencieuses

La télécommande pourrait être améliorée

La principale fonctionnalité du purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark est sa capacité à purifier l'air, et il fait bien son travail. Lorsqu'il fonctionne dans une pièce de taille petite à moyenne, jusqu'à 55 mètres carrés, l'air est nettement plus frais car ce purificateur élimine toutes sortes d'impuretés de l'air. Il recherche en particulier trois tailles de particules à éliminer : PM1, PM2.5 et PM10.

Nous avons eu l'occasion de tester le purificateur en situation réelle de plusieurs façons, en plus de le laisser fonctionner pendant que nous vaquions à nos occupations. Le premier exemple est un peu dégoûtant, alors sautez le paragraphe suivant si vous êtes sensible.

Le bac à litière dans le salon avait grand besoin d'être entièrement remplacé et l'on pouvait le sentir dès que l'on se trouvait à proximité. Le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark a été installé à côté de la litière et a enregistré une qualité d'air d'environ 71 %. En quelques heures, il a réussi à faire monter la qualité de l'air à 88 % sans que le bac à litière ne soit changé, ce qui signifie que la source de la baisse de qualité de l'air était constante. Pourtant, non seulement le purificateur d'air a pu la compenser, mais l'odeur du bac à litière a été complètement atténuée tant que l'on ne s'en approchait pas à moins d'un mètre.

Pour un exemple plus agréable, nous avons fait brûler de l'encens de bois de santal japonais juste à côté du purificateur d'air. Placé sur le sol à environ un mètre de distance, il a suffi de 10 minutes pour que le voyant du purificateur Shark devienne rouge vif et affiche une qualité d'air de 27 %. L'odeur de l'encens a persisté pendant un certain temps, mais elle était très forte. La qualité de l'air a atteint 40 % au bout d'une heure et 80 % au bout de trois heures.

En ce qui concerne les fonctions de chauffage et de ventilation, nous considérons qu'elles sont suffisamment bonnes pour remplacer d'autres appareils autonomes. Non seulement nous avons pu chauffer une chambre à coucher à une température constante, mais l'appareil a commencé à souffler de l'air chaud assez rapidement.

Le ventilateur est tout aussi puissant puisqu'il dispose de six réglages différents et commence immédiatement à envoyer de l'air frais, mais il est important de se rappeler que cet appareil ne remplacera pas un climatiseur ou un rafraîchisseur d'air. Sachez également que vous n'obtiendrez pas l'oscillation de 350 degrés de certains autres modèles. Shark ne le précise pas, mais il semble que l'oscillation soit d'environ 180 degrés.

Quelle que soit la manière dont nous avons utilisé le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA, il a fonctionné de manière étonnamment silencieuse, en particulier par rapport au radiateur bruyant installé à côté de lui. Par exemple, avec le ventilateur en marche, nous n'avons enregistré que 49 dB, ce qui correspond à peu près au niveau d'une conversation à voix basse.

Enfin, nous devons parler de l'interface avec le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA. Le fait de pouvoir retirer le panneau de commande de son support situé sur le purificateur d'air pour l'utiliser comme télécommande est assez formidable. Cependant, ce n'est pas la télécommande la plus réactive. Nous devions nous assurer que nous la dirigeons bien vers l'écran LED et nous devions parfois appuyer plus fort ou plus d'une fois sur les boutons pour que la pression soit enregistrée.

Performances : 4.5 / 5

Devriez-vous acheter le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de notes du purificateur d'air 3-en-1 de Shark avec True HEPA Caractéristiques Commentaires Note Rapport qualité/prix Le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark offre suffisamment d'avantages pour qu'il vaille la peine d'être acheté. 4/5 Design Le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA n'est peut-être pas le plus beau purificateur d'air du marché, mais on adore son panneau de commande/télécommande et son affichage LED à code couleur. 4.5/5 Performances Le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark est un excellent purificateur, un appareil de chauffage solide et un bon ventilateur. De plus, il est très silencieux. 4.5/5

Achetez-le si...

Vous voulez un purificateur d'air multifonctionnel Cet appareil est non seulement un excellent purificateur d'air, mais il est également très performant lorsqu'il s'agit de chauffer et de faire circuler l'air dans votre espace.

Vous êtes prêt à dépenser pour un bon purificateur d'air Bien que vous puissiez dépenser beaucoup moins pour un purificateur d'air, avec toutes les fonctionnalités de ce produit, ses choix de design (principalement la télécommande) et ses excellentes performances, pourquoi le feriez-vous ? Si vous en avez les moyens, le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark devrait figurer sur votre liste de candidats.

Vous voulez quelque chose de silencieux Non seulement le purificateur d'air 3-en-1 avec True HEPA de Shark fait un excellent travail, mais il le fait silencieusement, atteignant le niveau d'une conversation à voix basse à son maximum.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin de quelque chose de moins cher Son prix de 399,99 $ est assez élevé si l'on considère qu'il est possible d'obtenir des purificateurs d'air équipés d'un filtre HEPA pour un quart du prix. Si vous disposez d'un budget limité, vous pouvez donc trouver d'autres options correctes.

Vous voulez une application Si vous souhaitez disposer d'une application vous permettant de contrôler votre purificateur d'air ou d'obtenir des rapports sur l'état de votre air, le purificateur d'air Shark 3-en-1 avec True HEPA n'est malheureusement pas fait pour vous.

