Les meilleurs climatiseurs connectés de 2022

L’été vient à peine de commencer que la France est plongé dans une canicule difficile à vivre sur l’ensemble de son territoire. Même si tout le monde se rafraichit à sa propre manière (douches, ventilateurs, volets et fenêtres fermées), ce n’est toujours pas évident de garder son logement au frais. L’installation d’une climatisation s’avère souvent onéreuse et fastidieuse. C’est là qu’arrivent les climatiseurs mobiles connectés. Simples d’utilisation, ils ont l’avantage d’être portables et donc de pouvoir se mouvoir dans plusieurs pièces. Ils se veulent équipés pour certains d’une puce Wi-Fi, ce qui vous permet de paramétrer leur usage via votre smartphone. Un climatiseur est performant lorsqu’il rafraichit l’air de la pièce dans laquelle il se trouve, mais aussi de produire le moins de bruit possible. Un bruit prolongé, surtout lorsqu’il est utilisé de nuit, peut générer une nuisance sonore très désagréable sur la durée.

Le climatiseur, par rapport à un ventilateur, rafraichit l’air ambiant grâce à un mécanisme de conversion entre la chaleur et un liquide frigorigène. L’air chaud va être absorbé par l’évaporateur qui va ensuite expulser le gaz réfrigérant. C’est une différence non négligeable par rapport à un ventilateur qui se contente seulement… de faire du vent. Le principal avantage, c’est que la plupart des modèles se révèlent compacts et se fondent facilement dans une pièce. Le défaut, c’est que la surface de ventilation apparaît moins importante que celle d’un climatiseur fixe traditionnel. Comme pour tous les domaines, il existe des modèles de différentes gammes aux fonctionnalités et performances diverses, s’adaptant à toutes les bourses. C’est pourquoi nous vous listons dix modèles de climatiseurs mobiles connectés offrant les meilleures performances pour un prix décent.

Quelques précisions avant de commencer :

Sachez que l’on estime qu’un climatiseur est silencieux lorsqu’il ne dépasse pas 50 db en mode nuit. Un climatiseur bruyant peut s’avérer très désagréable, même la journée. Une exposition prolongée à une nuisance sonore peut avoir des effets néfastes sur la santé. La nuit, c’est encore pire, puisque cela vous empêche carrément de dormir. C’est pourquoi il faut bien faire attention lors de l’achat d’un climatiseur à vérifier le bruit maximal, et surtout ne pas hésiter à le renvoyer le plus vite possible si vous constatez que le vôtre est trop irritant.

Concernant l’impact sur l’environnement, sachez qu’un climatiseur n’est jamais réellement sain pour la couche d’ozone. Toutefois, les fabricants n’ont cessé de faire des progrès et tous les climatiseurs récents utilisent un nouveau liquide réfrigérant nommé R290, nettement moins polluant et plus respectueux de l’environnement. Tous les modèles que nous vous proposons ci-dessous l’utilisent.

Enfin, certains modèles sont plus adaptés à de grands espaces comme les bureaux ou les salons.

Quel climatiseur connecté acheter en 2022 ?

1. Suntec IMPULS Eco Le climatiseur 3-en-1 Pourquoi l'acheter + Ventile, climatise, purifie + Tuyau d'évacuation fourni Pourquoi attendre - Bruyant

En plus de climatiser, il purifie l’air en absorbant l’humidité de la pièce dans laquelle il fonctionne, et il est aussi capable de ventiler. Trois éléments qui font de lui un excellent bouclier lors de fortes chaleurs. Le ventilateur possède deux vitesses. Grâce à son écran tactile et sa télécommande, l’ensemble est ergonomique et se configure facilement. La puissance frigorifique est limitée à 7000 BTU, ce qui peut ne pas suffire dans des pièces de plus de 30 m². Il est également bruyant à l’usage puisqu’il atteint 65 db. L’avantage, c’est que le tuyau d’évacuation est fourni ici.

Prix conseillé : 199,95€

2. Wood's Venezia Le climatiseur le plus puissant du marché (et aussi l'un des plus chers) Pourquoi l'acheter + Économe + Très puissant, peut couvrir un grand bureau + Compatibilité Amazon Alexa et Google Home + Tuyau d'évacuation à air chaud Pourquoi attendre - Bruyant - Très onéreux

Une référence dans la climatisation mobile. Le modèle Venezia comprend tout ce qu’il faut pour garantir une pièce rafraichie. Grâce à ce climatiseur, vous allez oublier complètement la canicule qui sévit à l’extérieur. Il peut facilement climatiser une pièce allant jusqu’à 50 m², ce qui se révèle énorme pour un climatiseur mobile. Il est en plus économe puisqu’il ne consomme que 2000w. Pour finir, il est ultra-connecté de par sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Home. Il est aussi équipé d’un tuyau d’évacuation à air chaud.

Prix conseillé : 999€

3. Klarstein New Breeze 9 Le climatiseur le plus complet Pourquoi l'acheter + Relativement silencieux (50db, 64max) + Polyvalent + Ventilateurs intégrés + Fonction séchage + Ecran LCD ergonomique Pourquoi attendre - Pas de compatibilité pour Alexa ou Google Assistant - Pas d'oscillation automatique

Le New Breeze 9 ne se contente pas uniquement de refroidir l’espace dans lequel il est installé, mais il fait aussi office de ventilateur réglable sur quatre vitesses et intègre une fonction séchage pour éviter la condensation. Il est également programmable via un écran LCD, qui gère aussi toutes les fonctions liées à la vitesse des ventilateurs ainsi que la température. La plage de température commence à 16°C jusqu’à 30°C, et est ajustable automatiquement en fonction de l’air ambiant. Il reste relativement silencieux du moment que l’on ne le pousse pas à fond. Facilité d’utilisation, ergonomique, polyvalent, bref, c’est un excellent compagnon pour faire oublier les fortes chaleurs.

Prix conseillé : 339,99€

4. Avidsen HomeFresh Le climatiseur connecté le plus simple d'utilisation Pourquoi l'acheter + Ergonomique + Facile d'utilisation + Application smartphone bien conçue + Puissant + Relativement silencieux Pourquoi attendre - Usage de la télécommande perfectible

Son design simple et compact s’adaptera à tous les intérieurs. Conçu pour une utilisation intelligente et connectée, l’application compagnon Avidsen à installer sur votre smartphone vous permet de tout contrôler à distance et de gérer le paramétrage et la programmation. Il est aussi compatible Alexa et Google Home pour une installation au sein d’une centrale domotique. Bien sûr, il est aussi possible de paramétrer la machine grâce aux boutons ou à la télécommande prévue à cet effet. Il est conçu pour une pièce de moins de 35 m² grâce à sa puissance de 9000 BTU. La machine dispose également d’un mode ventilateur et d’un déshumidificateur. Au-delà, la climatisation risque d’être moins performante. Il se montre aussi relativement silencieux, avec un bruit moyen de 55 db, ce qui lui permet d’être disposé dans une chambre - du moment que le climatiseur reste éloigné de votre lit.

Prix conseillé : 299€

5. Duux Blizzard Smart Le climatiseur qui vous accompagne sur les routes Pourquoi l'acheter + Puissant + Fabricant spécialisé dans le traitement de l'air + Aisé à placer + Application bien pensée + Connectivité Wi-Fi Pourquoi attendre - Peut mieux faire en termes d'efficacité énergétique - Onéreux

Quatre modes de fonctionnement sont apportés à ce climatiseur dont le fabricant est spécialisé dans le traitement de l’air. Vous avez le choix entre Manuel, Refroidissement, Nuit (le plus silencieux possible), et Voiture. Bien sûr, il est compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa, Google Home et se connecte via les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz pour intégrer le climatiseur à votre appartement ou maison connectés. Il est équipé d’un déshumidificateur. La climatisation a un fonctionnement optimal pour une pièce de moins de 30 m² grâce à sa puissance de 12 000 btu.

Prix conseillé : 700€

6. Qlima P528 Le climatiseur qui s'adapte automatiquement à la température ambiante Pourquoi l'acheter + Le fabricant est une référence + Pièces détachées garanties 10 ans + Programmable via une minuterie Pourquoi attendre - Ventilateurs bruyants

Un climatiseur réglable via WiFi que vous pouvez contrôler via votre smartphone grâce à l’application compagnon. Celui-ci peut analyser le climat ambiant et adapte son fonctionnement automatiquement pour une pièce ni trop fraiche ni trop chaude. Il est aussi capable de filtrer les particules de poussière. Il intègre une fonction minuterie avec arrêt automatique et fonction Wi-Fi. Il est facilement transportable grâce à ses roulettes pratiques. Cependant, il se révèle assez bruyant à l’usage.

Prix conseillé : 340€

7. Kraftwerk Smart 10K Le climatiseur connecté qui bloque la prolifération des champignons et des moisissures Pourquoi l'acheter + Grosses performances + Peut climatiser plusieurs tailles de pièces, un salon ou un bureau + Connectivité complète Pourquoi attendre - Très énergivore

Adapté aux grandes pièces allant jusqu’à 50 m², le climatiseur connecté ne manque pas de puissance (12 000 btu) et vous permettra de climatiser un grand salon ou un grand bureau pour travailler confortablement à l’abri de la chaleur. La machine est dotée en plus d’une compatibilité complète avec les différents systèmes de domotique pour faciliter son utilisation et ainsi le paramétrer via son smartphone et sans bouger de son canapé. La fonction de déshumidification empêche le développement de champignons et de moisissures au sein de votre logement. Programmable, facilement transportable grâce à son poids contenu, Le Kraftwerk Smart est résolument un excellent climatiseur qui est toutefois très énergivore.

Prix conseillé : 299€

8. Olimpia Splendid Silent 10 Le climatiseur connecté qui rafraîchit votre pièce expressément Pourquoi l'acheter + Mode turbo, bien pratique pour les tête-en-l'air + Puissant + Carte Wi-Fi + Trois vitesses pour une puissance max de 2,6 kW Pourquoi attendre - Absence de compatibilité Alexa et Google Home

Vous êtes souvent tête en l’air et oubliez systématiquement de programmer votre climatiseur avant d’entrer dans une pièce rafraichie ? Alors l’Olimpia Splendid Silent 10 est le modèle qu’il vous faut. Doté d’une fonction turbo, il vous permet de rafraichir la pièce en très peu de temps. Cette fonctionnalité est activable via l’application OS Comfort, bien pensée et agréable à utiliser. Le climatiseur dispose aussi d’une carte WiFi pour une intégration efficace dans une centrale domotique. Il n’est toutefois pas compatible avec Google Home ou Alexa.

Prix conseillé : 469€